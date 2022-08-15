Враг продолжает обстреливать приграничья Украины с территории РФ, - Госпогранслужба. ФОТО

С территории России продолжаются обстрелы границ Украины. Вчера, 14 августа, под вражеским огнем оказались Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Новослободская и Эсманьская громады Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"В первой половине дня россияне семь раз обстреливали территорию Юнаковской громады, били из минометов и ствольной артиллерии. Насчитано около полусотни приходов. Огонь велся из российских населенных пунктов Суджа, Николаево-Дарьино, Гуево и Свердликово. По результатам обстрелов повреждено частное хозяйственное сооружение, частный дом и зернохранилище фермерского хозяйства", - говорится в сообщении.

После обеда на территории Хотинской громады прогремели 12 взрывов снарядов ствольной артиллерии. Огонь велся из российского населённого пункта Сергеевка.

"Впоследствии враг со стороны российского населенного пункта Теткино обстреливал приграничья Белопольской громады из 120 мм минометов и 152 мм САУ. Всего на территории Украины разорвалось более 25 снарядов. Одновременно захватчики применяли гранаты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное", - отмечают в Госпогранслужбе.

Вечером со стороны Теткино ствольная артиллерия оккупантов в течение часа выпустила более двух десятков снарядов по Новослободской громаде.

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Позже враг накрыл минометным огнем территорию Эсманьской громады, насчитано более трех десятков приходов. Огонь велся со стороны российского населенного пункта Троебортное.



