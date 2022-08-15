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Новости Фото Война
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Враг продолжает обстреливать приграничья Украины с территории РФ, - Госпогранслужба. ФОТО

С территории России продолжаются обстрелы границ Украины. Вчера, 14 августа, под вражеским огнем оказались Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Новослободская и Эсманьская громады Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"В первой половине дня россияне семь раз обстреливали территорию Юнаковской громады, били из минометов и ствольной артиллерии. Насчитано около полусотни приходов. Огонь велся из российских населенных пунктов Суджа, Николаево-Дарьино, Гуево и Свердликово. По результатам обстрелов повреждено частное хозяйственное сооружение, частный дом и зернохранилище фермерского хозяйства", - говорится в сообщении.

После обеда на территории Хотинской громады прогремели 12 взрывов снарядов ствольной артиллерии. Огонь велся из российского населённого пункта Сергеевка.

"Впоследствии враг со стороны российского населенного пункта Теткино обстреливал приграничья Белопольской громады из 120 мм минометов и 152 мм САУ. Всего на территории Украины разорвалось более 25 снарядов. Одновременно захватчики применяли гранаты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное", - отмечают в Госпогранслужбе.

Вечером со стороны Теткино ствольная артиллерия оккупантов в течение часа выпустила более двух десятков снарядов по Новослободской громаде.

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Позже враг накрыл минометным огнем территорию Эсманьской громады, насчитано более трех десятков приходов. Огонь велся со стороны российского населенного пункта Троебортное.

Враг продолжает обстреливать приграничья Украины с территории РФ, - Госпогранслужба 01
Враг продолжает обстреливать приграничья Украины с территории РФ, - Госпогранслужба 02

Госпогранслужба (6585) обстрел (27913) Сумская область (3337)


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Де Тойшоневтік? Чому нема відповіді?
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15.08.2022 10:20 Ответить
А наш терпила все отмалчивается, какое же оно трусливо- бездарное дерьмо!!!!!!!!!!!!!!
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15.08.2022 10:20 Ответить
Что Вы предлагаете делать?
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15.08.2022 10:22 Ответить
Просто відповідати за свої слова, бо слово не горобець
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15.08.2022 10:24 Ответить
Объявить войну (точнее - объявить, что война идет с 24 февраля) и развязать себе руки. Я уже с начала войны (полномасштабной) задаю себе вопрос, почему ни мы, ни орки не объявляем войну - эксперты называют минусы и для нас, и для орков). Главное, что при объявленной войне агрессор автоматически попадает под санкции, с ним нельзя вести никакую торговлю, а к этому наши союзники не готовы. Кроме того, если мы объявляем войну, за поребриком появляется дополнительный мотив для мобилизации, и это тоже надо учитывать.
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15.08.2022 10:43 Ответить
По нормам международного права, объявлением войны считается уже сам факт агрессии и его официальное непризнание, как например, это делает Россия.
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15.08.2022 18:50 Ответить
Пора вже заголовки новин писати по-іншому: "У рамках Оманських домовленостей російські партнери продовжують обстрілювати прикордоння України з території РФ, Держприкордонслужба."
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15.08.2022 10:41 Ответить
 
 