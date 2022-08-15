В Буче хоронят убитых во время оккупации гражданских, тела которых остались неопознанными: вместо имени - номер. ФОТОрепортаж

На прошлой неделе в Буче 35 человек, тела которых остались неопознанными, похоронили в отдельных могилах. В общей сложности оставалось неидентифицированных около полусотни гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВ Алексея Кулебы в телеграм-канале.

"Это обычные люди, которых убили россияне за то, что они украинцы. Они бежали от войны и были расстреляны в автомобилях. Их убили в собственных дворах. Замучили в подвалах".

На прошлой неделе 35 человек похоронили в отдельных могилах. Но вместо имени – номер. В общей сложности оставалось неидентифицированных около полусотни гражданских. У всех взяты образцы ДНК.

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Россияне будут нести ответственность за каждое преступление, за каждое варварское убийство или издевательство. Рано или поздно, но это произойдет.

Мы со своей стороны делаем все необходимое и фиксируем эти преступления, свидетельствующие о геноциде украинцев", - говорится в сообщении.









