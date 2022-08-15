В Буче хоронят убитых во время оккупации гражданских, тела которых остались неопознанными: вместо имени - номер. ФОТОрепортаж
На прошлой неделе в Буче 35 человек, тела которых остались неопознанными, похоронили в отдельных могилах. В общей сложности оставалось неидентифицированных около полусотни гражданских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВ Алексея Кулебы в телеграм-канале.
"Это обычные люди, которых убили россияне за то, что они украинцы. Они бежали от войны и были расстреляны в автомобилях. Их убили в собственных дворах. Замучили в подвалах".
На прошлой неделе 35 человек похоронили в отдельных могилах. Но вместо имени – номер. В общей сложности оставалось неидентифицированных около полусотни гражданских. У всех взяты образцы ДНК.
Россияне будут нести ответственность за каждое преступление, за каждое варварское убийство или издевательство. Рано или поздно, но это произойдет.
Мы со своей стороны делаем все необходимое и фиксируем эти преступления, свидетельствующие о геноциде украинцев", - говорится в сообщении.
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Є єдина Україна і єдиний народ.
А "наріт" лише на твоїй московії
Православная церковь одобряет войну только если она не захватническая, а оборонительная. Защита своего дома, семьи, друзей... Существование УПЦ даёт право РПЦ считать территорию Украины своей, а украинцев захватчиками, следовательно войну справедливой. То что прихожане отказались от перехода в ПЦУ у которой свой томос это означает, что они одобряют войну. А нам говорят не надо делить мы все один народ. Весело живём.
@HannaGun
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https://twitter.com/HannaGun/status/1558955661320388609 9 год
От і настав той момент, коли наш новий уповноважений з прав людини Лубінець вже півтора місяці мовчить, як риба, щодо злочинів російських терористичних військ в Україні. Тепер про це більше кажуть в західній пресі. Напевно, знов «нагнітають»…?
НАЩО БРЕХАТИ ?
В Бучі і Ірпіні людей вбивали за списками які склав Портнов починаючи з 2019 року.
Туди були занесені всі ветерани АТО , патріоти, учасники ТРО