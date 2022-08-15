РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11740 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
5 797 13

В Буче хоронят убитых во время оккупации гражданских, тела которых остались неопознанными: вместо имени - номер. ФОТОрепортаж

На прошлой неделе в Буче 35 человек, тела которых остались неопознанными, похоронили в отдельных могилах. В общей сложности оставалось неидентифицированных около полусотни гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВ Алексея Кулебы в телеграм-канале.

"Это обычные люди, которых убили россияне за то, что они украинцы. Они бежали от войны и были расстреляны в автомобилях. Их убили в собственных дворах. Замучили в подвалах".

На прошлой неделе 35 человек похоронили в отдельных могилах. Но вместо имени – номер. В общей сложности оставалось неидентифицированных около полусотни гражданских. У всех взяты образцы ДНК.

Читайте также: От действий оккупантов в Бучанской громаде погибли по меньшей мере 458 украинцев

Россияне будут нести ответственность за каждое преступление, за каждое варварское убийство или издевательство. Рано или поздно, но это произойдет.

Мы со своей стороны делаем все необходимое и фиксируем эти преступления, свидетельствующие о геноциде украинцев", - говорится в сообщении.

В Буче хоронят убитых во время оккупации гражданских, тела которых остались неопознанными: вместо имени - номер 01

В Буче хоронят убитых во время оккупации гражданских, тела которых остались неопознанными: вместо имени - номер 02

В Буче хоронят убитых во время оккупации гражданских, тела которых остались неопознанными: вместо имени - номер 03

Автор: 

захоронения (221) похороны (1534) Буча (460) Кулеба Алексей (108)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
мудрий наріт 73%
показать весь комментарий
15.08.2022 11:28 Ответить
+7
Це в Бучі, після всіх жахів окупації, населення проголосувало за московську церкву?
показать весь комментарий
15.08.2022 11:19 Ответить
+7
Hanna

@HannaGun

·

https://twitter.com/HannaGun/status/1558955661320388609 9 год

От і настав той момент, коли наш новий уповноважений з прав людини Лубінець вже півтора місяці мовчить, як риба, щодо злочинів російських терористичних військ в Україні. Тепер про це більше кажуть в західній пресі. Напевно, знов «нагнітають»…?
показать весь комментарий
15.08.2022 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це в Бучі, після всіх жахів окупації, населення проголосувало за московську церкву?
показать весь комментарий
15.08.2022 11:19 Ответить
мудрий наріт 73%
показать весь комментарий
15.08.2022 11:28 Ответить
Мир в глазах гундяэва
показать весь комментарий
15.08.2022 11:32 Ответить
Бот, досить ділити українців.
Є єдина Україна і єдиний народ.
А "наріт" лише на твоїй московії
показать весь комментарий
15.08.2022 11:42 Ответить
А где была РПЦ мэпецеупэце когда путинские воиска 8 лет дамбили бамбас? Ты знаешь что они даже отпевать украинских военных отказывались? Какая еднисть может быть?
показать весь комментарий
15.08.2022 11:46 Ответить
Досить ділити на кого? На ідіотів та притомних людей? Чи на патріотів та "какаяразніца"? Єдиний в чому конкретно, можна уточнити? В країні проживання?
показать весь комментарий
15.08.2022 12:04 Ответить
та ні, ще не зрозуміло хто бот. Там правильно написано, що мудрий нарід, якого в Україні виявилося аж 73% замість миру, армії, мови, віри, руху в НАТО і ЄС вибрали "какая разница", дороги і московську церкву, яка тут нахивається УПЦ навіть після того, як ця церква разом зі своїми терористами-сатаністами знищили ні в чому не винних громадян, серед яких діти і жінки, а нарід знову і знову наступає на ті самі граблі.
показать весь комментарий
15.08.2022 13:01 Ответить
яка тут нахивається УПЦ навіть після того, як ця церква разом зі своїми терористами-сатаністами знищили ні в чому не винних громадян, серед яких діти і жінки, а нарід знову і знову наступає на ті самі граблі.

Православная церковь одобряет войну только если она не захватническая, а оборонительная. Защита своего дома, семьи, друзей... Существование УПЦ даёт право РПЦ считать территорию Украины своей, а украинцев захватчиками, следовательно войну справедливой. То что прихожане отказались от перехода в ПЦУ у которой свой томос это означает, что они одобряют войну. А нам говорят не надо делить мы все один народ. Весело живём.
показать весь комментарий
15.08.2022 13:33 Ответить
хто проголосував? хто рахував?
показать весь комментарий
15.08.2022 12:32 Ответить
надо надо пригнать туда Меркель, макрона и прочих продажных **************
показать весь комментарий
15.08.2022 11:38 Ответить
Hanna

@HannaGun

·

https://twitter.com/HannaGun/status/1558955661320388609 9 год

От і настав той момент, коли наш новий уповноважений з прав людини Лубінець вже півтора місяці мовчить, як риба, щодо злочинів російських терористичних військ в Україні. Тепер про це більше кажуть в західній пресі. Напевно, знов «нагнітають»…?
показать весь комментарий
15.08.2022 11:40 Ответить
він поки-що готується до бурхливої діяльності: меблі пересуває, фіранки на вікнах міняє. Але якщо місяць, то певно взявся за штукатурку і фарбування, та перестеляння паркету. І ось як закінчать - то як візьмуться... ух...
показать весь комментарий
15.08.2022 12:36 Ответить
"Це звичайні люди, яких вбили росіяни за те, що вони українці. Вони тікали від війни та були розстріляні в автівках. Їх вбили у власних подвір'ях. Закатували в підвалах. Джерело:
НАЩО БРЕХАТИ ?
В Бучі і Ірпіні людей вбивали за списками які склав Портнов починаючи з 2019 року.
Туди були занесені всі ветерани АТО , патріоти, учасники ТРО
показать весь комментарий
15.08.2022 19:20 Ответить
 
 