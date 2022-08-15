Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено учебное заведение и гостиница. ФОТОрепортаж
Ночью российские захватчики ударили по Николаеву, но обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
13 и 14 августа 2022 года российские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры одного из районов города Николаева.
В результате вражеского обстрела получил осколочные ранения местный житель. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, транспортные средства, промышленные объекты, линии коммуникации", - говорится в сообщении.
Также 15 августа около 02.40 оккупанты снова обстреляли областной центр. В результате повреждено учебное заведение и гостиница на окраинах города. Предварительно без пострадавших.
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