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Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено учебное заведение и гостиница. ФОТОрепортаж

Ночью российские захватчики ударили по Николаеву, но обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

13 и 14 августа 2022 года российские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры одного из районов города Николаева.

В результате вражеского обстрела получил осколочные ранения местный житель. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, транспортные средства, промышленные объекты, линии коммуникации", - говорится в сообщении.

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Также 15 августа около 02.40 оккупанты снова обстреляли областной центр. В результате повреждено учебное заведение и гостиница на окраинах города. Предварительно без пострадавших.

Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено учебное заведение и гостиница 01
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено учебное заведение и гостиница 02
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено учебное заведение и гостиница 03
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Повреждено учебное заведение и гостиница 04

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Николаев (2161) обстрел (27913) Офис Генпрокурора (2498)


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ну в навчальному закладі була база ЗСУ, а в готелі скоріше еліта - Правий сектор... а у тому лотку-ятці мабуть біолабораторія...ну чи хоча б база бойових голубів... НЄ ???
(гіркий сарказм, даруйте)
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15.08.2022 12:09 Ответить
 
 