На пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчова" откроют автобусный участок. ФОТО

На пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчова" со вторника заработает автобусный участок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в своем телеграм-канале во вторник.

"Несмотря на войну и нехватку ресурсов, нам удалось завершить эти работы. Всего через несколько часов весь пассажирский транспорт поедет по отдельной полосе. Сейчас это один из путей уменьшения 10-20-километровых очередей на границах", - говорится в сообщении.

Он также анонсировал, что до конца месяца министерство будет работать над уменьшением очередей на границе с Румынией.

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