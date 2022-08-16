На пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчова" откроют автобусный участок. ФОТО
На пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчова" со вторника заработает автобусный участок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в своем телеграм-канале во вторник.
"Несмотря на войну и нехватку ресурсов, нам удалось завершить эти работы. Всего через несколько часов весь пассажирский транспорт поедет по отдельной полосе. Сейчас это один из путей уменьшения 10-20-километровых очередей на границах", - говорится в сообщении.
Он также анонсировал, что до конца месяца министерство будет работать над уменьшением очередей на границе с Румынией.
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Super Gut
показать весь комментарий16.08.2022 12:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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