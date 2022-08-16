На прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" відкриють автобусну ділянку. ФОТО
На прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" з вівторка запрацює автобусна ділянка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у своєму телеграм-каналі у вівторок.
"Попри війну та нестачу ресурсів, нам вдалося завершити ці роботи. Усього через декілька годин весь пасажирський транспорт поїде окремою смугою. Зараз це один із шляхів зменшення 10-20-кілометрових черг на кордонах", - йдеться в повідомленні.
Він також анонсував, що до кінця місяця міністерство працюватиме над зменшенням черг на кордоні з Румунією.
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Super Gut
показати весь коментар16.08.2022 12:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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