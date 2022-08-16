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На прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" відкриють автобусну ділянку. ФОТО

На прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" з вівторка запрацює автобусна ділянка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у своєму телеграм-каналі у вівторок.

"Попри війну та нестачу ресурсів, нам вдалося завершити ці роботи. Усього через декілька годин весь пасажирський транспорт поїде окремою смугою. Зараз це один із шляхів зменшення 10-20-кілометрових черг на кордонах", - йдеться в повідомленні.

Він також анонсував, що до кінця місяця міністерство працюватиме над зменшенням черг на кордоні з Румунією.

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На прикордонному пункті пропуску Краківець-Корчова відкриють автобусну ділянку 01

На прикордонному пункті пропуску Краківець-Корчова відкриють автобусну ділянку 02

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кордон (4823) пункт пропуску (809) автобус (355)


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Якось похєр на ті кордони. Для чоловіків виїзд з країни заборонений.
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16.08.2022 12:06 Відповісти
 
 