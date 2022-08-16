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Правоохранители изъяли из магазинов Черкасской и Николаевской областей товары военного назначения на сумму в 5 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

гепрокуратура

Прокуроры расследуют производство по незаконному использованию гуманитарной помощи, выявлены факты реализации товаров военного назначения.

Об этом сообщается на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленники организовали противоправную продажу этих товаров без соответствующих сертификатов и других сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и легальный ввоз на территорию Украины.

По результатам санкционированных обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей изъяты товары военного назначения – бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и прочее на общую сумму около 5 млн грн. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Досудебное расследование по фактам незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, а также уклонение от уплаты налогов осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении ОКПП "Киев" Государственной пограничной службы Украины (ч. 3 ст. 201- 2, ч. 3 ст.212 УК Украины).

 Правоохранители изъяли из магазинов Черкасской и Николаевской областей товары военного назначения на сумму в 5 млн грн, - Офис генпрокурора 01
Правоохранители изъяли из магазинов Черкасской и Николаевской областей товары военного назначения на сумму в 5 млн грн, - Офис генпрокурора 02
Правоохранители изъяли из магазинов Черкасской и Николаевской областей товары военного назначения на сумму в 5 млн грн, - Офис генпрокурора 03
Правоохранители изъяли из магазинов Черкасской и Николаевской областей товары военного назначения на сумму в 5 млн грн, - Офис генпрокурора 04
Правоохранители изъяли из магазинов Черкасской и Николаевской областей товары военного назначения на сумму в 5 млн грн, - Офис генпрокурора 05
Правоохранители изъяли из магазинов Черкасской и Николаевской областей товары военного назначения на сумму в 5 млн грн, - Офис генпрокурора 06
Правоохранители изъяли из магазинов Черкасской и Николаевской областей товары военного назначения на сумму в 5 млн грн, - Офис генпрокурора 07

Автор: 

задержание (6692) гуманитарная помощь (1267) подозрение (509) Офис Генпрокурора (2502)


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Топ комментарии
+8
10 років було б, в самий раз.
Без амністії
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16.08.2022 18:10 Ответить
+7
Не мєнти. А магазин повинен надати документи на товар. Чим більше от таких новин, тим менше буде в українців бажання жертвувати на армію.
Ну а деякі псвдоволонтери на війні уже заробили дуже мільйони гривень ....гугл в допомогу....
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16.08.2022 18:44 Ответить
+5
Шо за херня происходит, блин!!! Ох и менталитет.....
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16.08.2022 17:53 Ответить
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Шо за херня происходит, блин!!! Ох и менталитет.....
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16.08.2022 17:53 Ответить
ху@їтєт...
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16.08.2022 18:04 Ответить
меняйте законы,ИДЕТ ВОЙНА,дебилы !!!!!
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16.08.2022 20:39 Ответить
А отака херня повсюди
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16.08.2022 17:59 Ответить
І в чому протиправність якщо ці речі не ввозилися як гум-допомога, а наприклад замовлялись поштучно через інтернет ?? Кому стане краще від того, що в подальшому не будуть завозити та продавати??
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16.08.2022 18:09 Ответить
Менти зобов"язані довести конкретними документами - що це гумдопомога !
Інакше - це просто грабунок
Що , злі - з ними не поділилися
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16.08.2022 18:22 Ответить
Не мєнти. А магазин повинен надати документи на товар. Чим більше от таких новин, тим менше буде в українців бажання жертвувати на армію.
Ну а деякі псвдоволонтери на війні уже заробили дуже мільйони гривень ....гугл в допомогу....
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16.08.2022 18:44 Ответить
10 років було б, в самий раз.
Без амністії
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16.08.2022 18:10 Ответить
Те, що не має супровідних документів означає, що завгодно. А незаконно ввезену гуманітарку треба довести. А от як бути з вивезеними чумаданами грошей всякими столичними злодіями з пагонами і без, факти про які вилізли на іноземних митницях. Факти є - оголошених в розшук нема, хоча їм і це по цимбалам.
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16.08.2022 19:34 Ответить
Ніфіга собі суми і кількість причандалів, а деякі бійці за свої кошти купляли собі форму, розгрузку і броніки. То це Володіни "свинарчуки", чи то щось інше і не на часі? Я собі просто уявив скільки ще такої амуніції в інших областях, а скільки вже реалізовано. Такої муйні не було при жодному президентові, звичайно крім Овоща. Складається враження, що спеціально розкрадали, щоб залишити армію голою. Одні ррозміновують Чонгари, інші гроші на ракети закатують в асфальт, а ще одні опустошають склади, щоб армвія виявилася не підготовленою. Так 73%? Це "свинарчуки" чи це "друкоє"?
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16.08.2022 19:43 Ответить
Звідки розкрадали?? З Aliexpres (саме з відти шоломи що на фото). А такої намуніції навалом, кожен купляє собі на власний страх і ризик чудово усвідомлюючи всі ризики оскільки їх ніхто не приховує. Хочеш скримфіковане - носи штатне...
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16.08.2022 22:26 Ответить
Пане Анатолій, ви правий,послідовний і завжди одно і то ж саме...Свинарчук-святий,катери з Кузні на Рибальській і весь москітний флот України на тих катерах,"тримає" Одесу,міномет "Молот" знищує і своїх і чужих,але нищить,а ті гади це все надбання-в асфальт!?!?!?
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16.08.2022 20:13 Ответить
Так воно було до "зеленої" влади. Гладковський, якого "кореспонденти в кіпах", ну від Бені, назвали "свинарчуками" купували у російських військових необхідні для ЗСУ запчастини, в тому числі і клістрони для ППО і переправляли в Україну. Якщо подивитися формально, то це контрабанда, а якщо реально, то це укріплення нашої армії і послаблення ворожої. Так ось ці клістрони бойоке ДБР Володі Боневтіка вилучили, закрили в сейф і направили запити на росію по номерах, звідки вони пропали, перекривши канал доставки необхідного у війська ЗСУ і віддали їх тільки через місяць активного вторгнення рашистів, які мали б допомогти ППО збивати ракети і літаки, але з сейфа вони цього зробити не могли. Так, катери, які виготовлялися на "Кузні на Рибальському" можливо не авіаносці, але вони були і був "маскітний флот" і на частину з них мали ставити ракету "Нептун" від якої загинула російська "Москва", що підтвердили свою ефективність. "Зелені" знищили і "Кузню" і флот і навіть втопили "Сагайдачного" і дали спалити найкращий літак "Мрію". Я так розумію на їх заміну прийшли авіаносці із цеху "95 квартал"? Ніт? А що ж таке? Так, і "Молот" нормально працює, але він мабуть не ефективний і його замінили на міномет "Юзік"? За ракети "Нептун", "Вільха М", "Грім 2", "Буревій", "Верба", "Стугна" та інші Ви написали правильно, всі гроші, які залишили "бариги" 170 мільярдів гривень і 4 мільярда доларів США, що виграли у газпрома Володя закатав в асфальт.
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16.08.2022 21:36 Ответить
Судячи з показаного на фото, завозили ширвжиток з Туреччини й Китаю, ну й могли грішити при ввозі. Гуманітарка виглядає ну зовсім інакше, нею на фото не пахне. Плитоноски в пікселі на фото - махровий самопошив, такі з початком великої війни масово клепають в Україні. Також бачу дешеві турецькі броніки і бойові сорочки, їх великими партіями з Туреччини завозять, на гуманітарку не схоже. Бронеплити з першого фото - це взагалі українське виробництво, ТМ "Арсенал патріота", хороші! А ті, що обмотані армованим скотчем - аж занадто схожі на гаражні поробки.

От відсутність сертифікатів на турнікети, бронеплити тощо - це вже справа підсудна, бо це людські життя.
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16.08.2022 20:57 Ответить
Підтрумую ваш пост, але коли усі ці речі йшли в ЗСУ, жодних проблем з сертифікатами не було, Колі-котлеті, Тищенку, за гавно- броніки, підозра є чи ні.
Таким чином можемо висувати підозри усім волонтерам.
Те що там гуманітаркою і непахне, видно і по фото, Ви тут повністю праві.
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16.08.2022 21:49 Ответить
Так а ніхто ж не змушує купувати та використовувати не сертифвковане... Дужу сумніваюся що хтось приховував той факт, що шоломи це чесний китай з Aliexpres. Кожен сам господар своєму життю і здоров'ю купувати чи ні.
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16.08.2022 22:18 Ответить
Вот Министерство Обороны и сбывает то что на складах никак не могло до фронта дойти.
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16.08.2022 22:03 Ответить
МО там і близько не терлось.
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16.08.2022 22:19 Ответить
 
 