Правоохранители изъяли из магазинов Черкасской и Николаевской областей товары военного назначения на сумму в 5 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуроры расследуют производство по незаконному использованию гуманитарной помощи, выявлены факты реализации товаров военного назначения.

Об этом сообщается на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленники организовали противоправную продажу этих товаров без соответствующих сертификатов и других сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и легальный ввоз на территорию Украины.

По результатам санкционированных обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей изъяты товары военного назначения – бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и прочее на общую сумму около 5 млн грн. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Досудебное расследование по фактам незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, а также уклонение от уплаты налогов осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении ОКПП "Киев" Государственной пограничной службы Украины (ч. 3 ст. 201- 2, ч. 3 ст.212 УК Украины).

















