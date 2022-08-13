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Разоблачен житель Хмельнитчины, продававший гуманитарную помощь. У него изъяли автомобили, амуницию и средства гигиены. ФОТОрепортаж

прокуратура

В Хмельницкой области мужчина завозил гуманитарную помощь и продавал ее.

Об этом сообщается на странице Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры местный житель разоблачен на незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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По данным следствия, мужчина, занимающийся международными грузовыми перевозками, под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ завозил военную амуницию, вещи первой необходимости и транспортные средства. Однако вместо того, чтобы передавать помощь на фронт, продавал ее.

Мужчину разоблачили на продаже двух авто за 3600 долларов США и получении задатка для приобретения партии автомобилей. Ранее правоохранители задокументировали продажу бронежилетов, которые, по выводам экспертизы, не отвечали техническим требованиям.

В ходе проведения санкционированных обысков изъяты автомобили и комплектующие к ним, шлемы, разгрузки и плиты для бронежилетов, бытовая химия и средства гигиены. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые могут быть причастны к схеме торговли гуманитарной помощью.

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Разоблачен житель Хмельнитчины, продававший гуманитарную помощь. У него изъяли автомобили, амуницию и средства гигиены 01
Разоблачен житель Хмельнитчины, продававший гуманитарную помощь. У него изъяли автомобили, амуницию и средства гигиены 02

Разоблачен житель Хмельнитчины, продававший гуманитарную помощь. У него изъяли автомобили, амуницию и средства гигиены 03

Автор: 

задержание (6690) гуманитарная помощь (1267) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+21
ССУКИ!!! Ви гірші за кацапів !!!!!
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13.08.2022 15:36 Ответить
+17
Чергове мерзенне падло...
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13.08.2022 15:36 Ответить
+12
Пи..ть ежедневно и не только руками и уложить в землю паскуду!
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13.08.2022 15:37 Ответить
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Чергове мерзенне падло...
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13.08.2022 15:36 Ответить
ССУКИ!!! Ви гірші за кацапів !!!!!
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13.08.2022 15:36 Ответить
Пи..ть ежедневно и не только руками и уложить в землю паскуду!
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13.08.2022 15:37 Ответить
Не, надо с пользой таких уродов использовать. На разминирование в качестве живого трала. Неделю живой останется, значит отработал. А бабло нашим защитникам.
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13.08.2022 15:57 Ответить
снаружи волонтер а внутри барьіга....
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13.08.2022 15:38 Ответить
ублюдок з нульовим рівнем соціальної відповідальності.
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13.08.2022 15:40 Ответить
чого влада з мародерами цяцькається, коли війна в Україні? розстрілять прилюдно, бо військовий стан в країні.
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13.08.2022 15:50 Ответить
Кожну суботу передаю передачі хлопцями з Тернополя, в понеділок уже в Черкасах. Дякую, що бистро,дешево і надійно. Що племінник може і від мене через Койотів передати далі на фронт. Є люди,і є нелюди
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13.08.2022 15:52 Ответить
Покажіть обличчя цієї мерзоти, бо щось дуже на Порошенка схожий!
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13.08.2022 16:06 Ответить
Вийди у вікно, зроби світ чистішим.
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13.08.2022 16:21 Ответить
А ти дуже на ********* схожий.
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14.08.2022 15:11 Ответить
Борьба с волонтерами на всех уровнях. От Безуглой до рядовых ментов.
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13.08.2022 16:14 Ответить
Добізнесякавсь, паскуда!
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13.08.2022 16:23 Ответить
до речі сорочка румуньска
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13.08.2022 16:58 Ответить
Чому ми не в НАТО?
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13.08.2022 17:22 Ответить
Ти на мордорі,бидло..
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13.08.2022 18:52 Ответить
Гамно обісране
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13.08.2022 18:43 Ответить
У нас в Харкові АТБ схожу з гуманітаркою продукцію продавав (курятину, макарони, крупи, дешевий польский чай) і нічого, якось прокотило.
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14.08.2022 22:16 Ответить
 
 