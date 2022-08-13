Разоблачен житель Хмельнитчины, продававший гуманитарную помощь. У него изъяли автомобили, амуницию и средства гигиены. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области мужчина завозил гуманитарную помощь и продавал ее.

Об этом сообщается на странице Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры местный житель разоблачен на незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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По данным следствия, мужчина, занимающийся международными грузовыми перевозками, под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ завозил военную амуницию, вещи первой необходимости и транспортные средства. Однако вместо того, чтобы передавать помощь на фронт, продавал ее.

Мужчину разоблачили на продаже двух авто за 3600 долларов США и получении задатка для приобретения партии автомобилей. Ранее правоохранители задокументировали продажу бронежилетов, которые, по выводам экспертизы, не отвечали техническим требованиям.

В ходе проведения санкционированных обысков изъяты автомобили и комплектующие к ним, шлемы, разгрузки и плиты для бронежилетов, бытовая химия и средства гигиены. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые могут быть причастны к схеме торговли гуманитарной помощью.

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