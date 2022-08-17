РУС
Свадьба во время войны: Харьковские молодожены позируют у российской ракеты. ФОТО ДНЯ

Война не стала преградой для влюбленных, решивших жениться.

Кадры свадебной фотосессии из Харькова были опубликованы в сети. Молодожены позируют возле российской ракеты, а за ними - поврежденное в результате обстрелов оккупантами здание.

Свадьба во время войны: Харьковские молодожены позируют у российской ракеты 01

свадьба (156) Харьков (7747)
Топ комментарии
+23
Що там "протіварєчівава"? Люди показують , що життя триває і нас не залякати обстрілами . Ніхто здаватись не збирається.
17.08.2022 17:26 Ответить
+12
Щасти!!


(На фото Лондон, 1940)
17.08.2022 17:36 Ответить
+12
Прикмета погана для *****. Життя продовжується і українці куй ложили на ла-ла-ла.
17.08.2022 17:37 Ответить
Хорошая пара, но примета плохая
17.08.2022 17:18 Ответить
для ***** таки да... хер тебе *****..... а не Украину..таки да примета плохая и даже очень поганная... счастья молодым новая семья будущие дети вот что победит АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО--- ЛЮБОВЬ к Богу к Природе окрпужающему миру... ПРОСТО МУЖЧИНЫ К ЖЕНЩИНЕ.... К ДОМУ ГОРОДУ СЕЛУ В КОТОРОМ РОДИЛСЯ И ВЫРОС..... ГДЕ ВСТРЕИЛ ЕГО ИЛИ ЕЕ.... ГДЕ БЫЛ СТУДЕНТОМ КУРСАНТОМ ПРОСТО СОСТОЯЛСЯ КАК ЧЕЛОВЕК..
А ЧЕЛОВЕК --!!!! как говривал Максим Горький звучит гордо.. как бы не говорили- долой все российское думаю гамузом- если не то и не так... так мы превратимся в рашистов...с водой выплеснем ребенка из купели... с егодня создать семью это ПОДВИГ люди в мирное время труссили и предавали ЛЮБОВЬ ЧУВСТВА... не сейчас не выремя не закончил институт не продвинулся по карьерной лестнице не накрал миллион первый...еще не построил дворец.. и пока человек достигает все это... то к лет 55 может быть тогда таки да.. Но это уже не любовь.... а БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ и подозрительность.... кто-- кого раньше поимеет...
17.08.2022 17:28 Ответить
Желаю им 3-х мальчиков
17.08.2022 17:28 Ответить
и одну девочку
17.08.2022 18:07 Ответить
У нас с женой все приметы были плохие, даже свадьбу толком не сыграли. И ничего, уже без малого 14 лет в браке.
17.08.2022 17:33 Ответить
Прикмета погана для *****. Життя продовжується і українці куй ложили на ла-ла-ла.
17.08.2022 17:37 Ответить
Хіба що "харошая", але точно НЕ Українська.
17.08.2022 17:49 Ответить
С чего ты взял?
17.08.2022 20:52 Ответить
Без відосика ні дня, ех, молодь
17.08.2022 17:21 Ответить
Что они хотели донести этим фото приблизительно понятно,но всё равно противоречиво как-то выглядит.
17.08.2022 17:22 Ответить
Що там "протіварєчівава"? Люди показують , що життя триває і нас не залякати обстрілами . Ніхто здаватись не збирається.
17.08.2022 17:26 Ответить
шо они не боятся кремлеботов
17.08.2022 18:08 Ответить
Гарні молодята і дуже гарне вбрання - біла сукня та снікерси , виглядають прикольно 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
17.08.2022 17:22 Ответить
Тільки кацапорилі виродки дикуни 21 століття можуть кидати ракети на мирний город, в якому живе до того ж багато росіян, шоб їх зрозуміти потрібно бути кацапом більше ніяк
17.08.2022 17:23 Ответить
Яких росіян? Шо ти мелеш.Рузькогаварящий і росіянин- це дві різниці
17.08.2022 18:46 Ответить
Життя триває-парі респект...
17.08.2022 17:23 Ответить
Просто будьте счастливы ребята, любите друг друга, долгой и мирной жизни вам!!!
17.08.2022 17:25 Ответить
злагоди та кохання!!
17.08.2022 17:25 Ответить
Украинцы это непобедимая нация.
17.08.2022 17:36 Ответить
А уруцкаізічнає бидло невиліковне. ВБИВЦЯ-паРаша, а їй уруцкій ізік радной... Дегенерати!
17.08.2022 17:52 Ответить
Щасти!!


(На фото Лондон, 1940)
17.08.2022 17:36 Ответить
Ну, могли бы ещё и на кладбище пофоткаться !
Разрушенное здание, наверное, были погибшие и раненые....
Обычно пара возлагает цветы в таких местах !
17.08.2022 17:42 Ответить
У мирний час у Києві щоденно помирає своєю смерттю 70-100 людей.
Життя зупиняти ??
17.08.2022 17:47 Ответить
Не ! Просто пофоткаться с бойцами ВСУ, а на месте трагедии оставить букет цветов.....
17.08.2022 17:52 Ответить
ботик лнровский вы
17.08.2022 18:12 Ответить
Так хрякафф жеж, а в хрякаві дефіцитне бидло постсовкове... Українців НИЩИЛИ за Мову саме у хрякавє... Школярів, студентів, кобзарів...
17.08.2022 17:53 Ответить
ну вы и мизантроп батенька...так говорят твари из-за перебрика
17.08.2022 18:10 Ответить
...це - історія України
17.08.2022 17:56 Ответить
оце так точно буде незабутній рік весілля
17.08.2022 18:19 Ответить
Довгого, щасливого життя, у вільній, незалежній Україні. Будьте щасливі.
І діточок побільше.
17.08.2022 18:36 Ответить
Ну, таке. Я би не стала фоткатися на фоні ракети у день свого весілля.
17.08.2022 20:03 Ответить
 
 