Свадьба во время войны: Харьковские молодожены позируют у российской ракеты. ФОТО ДНЯ
Война не стала преградой для влюбленных, решивших жениться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Кадры свадебной фотосессии из Харькова были опубликованы в сети. Молодожены позируют возле российской ракеты, а за ними - поврежденное в результате обстрелов оккупантами здание.
+23 andi Mir
+12 Da non
+12 Игорь Матвеев #395524
А ЧЕЛОВЕК --!!!! как говривал Максим Горький звучит гордо.. как бы не говорили- долой все российское думаю гамузом- если не то и не так... так мы превратимся в рашистов...с водой выплеснем ребенка из купели... с егодня создать семью это ПОДВИГ люди в мирное время труссили и предавали ЛЮБОВЬ ЧУВСТВА... не сейчас не выремя не закончил институт не продвинулся по карьерной лестнице не накрал миллион первый...еще не построил дворец.. и пока человек достигает все это... то к лет 55 может быть тогда таки да.. Но это уже не любовь.... а БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ и подозрительность.... кто-- кого раньше поимеет...
(На фото Лондон, 1940)
Разрушенное здание, наверное, были погибшие и раненые....
Обычно пара возлагает цветы в таких местах !
Життя зупиняти ??
І діточок побільше.