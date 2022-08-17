Свадьба во время войны: Харьковские молодожены позируют у российской ракеты. ФОТО ДНЯ

Война не стала преградой для влюбленных, решивших жениться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Кадры свадебной фотосессии из Харькова были опубликованы в сети. Молодожены позируют возле российской ракеты, а за ними - поврежденное в результате обстрелов оккупантами здание.

Читайте также: Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО "Торнадо", повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив. ФОТОрепортаж