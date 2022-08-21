Начальник СБУ Кировоградской области Наконечный найден мертвым. ФОТО

В Кропивницком был обнаружен мертвым начальник управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Наконечный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По словам источника, тело Наконечного с огнестрельным ранением обнаружили вечером 20 августа в Кропивницком.

В пресс-службе СБУ отметили, что в настоящее время тщательно изучают все обстоятельства произошедшего.

"СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский назначил Наконечного на должность начальника СБУ Кировоградской области 16 января 2021 года.

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