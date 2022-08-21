Начальника СБУ Кіровоградської області Наконечного знайдено мертвим. ФОТО
У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За словами джерела видання, тіло Наконечного з вогнепальним пораненням виявили ввечері 20 серпня в Кропивницькому.
У пресслужбі СБУ зазначили, що наразі ретельно вивчають усі обставини події.
"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що президент Володимир Зеленський призначив Наконечного на посаду начальника СБУ Кіровоградської області 16 січня 2021 року.
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Царствие небесное человеку, а вот на месте Зеленского на его место назначила бы единомышленника покойного или того кто внедрял в жизнь его идеи, чтобы оркомразота и их шавки сдахали и дальше во всех эшелонах спецслужб и силовых структур.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/na-kirovogradshchini-vijavili-mertvim-nachalnika-oblasnogo-upravlinnja-sbu-nakonechnogo-1622489.html
Чекаємо на щось подібне і з цим самострілом.
"Как убивали Юрия Кравченко - самоубийство экс-министра исключено! Шокирующий ФОТОрепортаж. Источник:
правда "шокирующий фоторепортаж" на сегодня уже удалили. а ничо такой был.
Народ живет отдельно и у него другие праздники и страдания...
Всі гонять на Зелю але ж люди самі його хотіли, до того всього щей диб... парламент привели, якби не було монобільшості в Парламенті, багато чого було б по іншому...
А Яника хто вибрав??, любителі русского міра, ну от русскій мір прийшов до них, все що хотіли отримали...Можна сказати Яник один президент який виконав свої обітцянки привезти русскій мір в Україну....
А олігарха привести до влади, щей засновника ПР і людину яка була в уряді Яника...
зеленская власть совсем не удивляет..
удивляет и огорчает тупорылый, необучаемый залышок от 73%ного вумного нариду, Ылита жлобов