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Начальника СБУ Кіровоградської області Наконечного знайдено мертвим. ФОТО

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За словами джерела видання, тіло Наконечного з вогнепальним пораненням виявили ввечері 20 серпня в Кропивницькому.

У пресслужбі СБУ зазначили, що наразі ретельно вивчають усі обставини події.

"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський призначив Наконечного на посаду начальника СБУ Кіровоградської області 16 січня 2021 року.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому (оновлено)

Начальника СБУ Кіровоградської області Наконечного знайдено мертвим 01

Автор: 

СБУ (13052) смерть (6787) Кіровоградська область (586)


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Топ коментарі
+39
на его месте должен был быть дерьмак.
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21.08.2022 10:58 Відповісти
+18
Это СБУ. Там могло быть что угодно. Зеленский на Юг в СБУ назначал людей Кремля.
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21.08.2022 11:08 Відповісти
+14
Зеліне новоє літсо.
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21.08.2022 10:46 Відповісти
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Якось не зрозуміло. Де знайшли - на вулиці чи удома? Зрозуміло, що при такій посаді будуть давати мінімум інформації, пока ведеться слідство. Але надруковано так, що навіть припущення не можливо зробити про вбивство чи самогубство.
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21.08.2022 10:45 Відповісти
дома... знайшла ввечері 20.08.22 дружина... був один постріл...
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21.08.2022 10:48 Відповісти
на его месте должен был быть дерьмак.
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21.08.2022 10:58 Відповісти
Куди постріл? Це теж важливо для припущення про вбивство або самогубство.
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21.08.2022 11:06 Відповісти
в голову (конкретно в какую часть головы (висок, подбородок или в рот....и т.д) не уточняется
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21.08.2022 11:59 Відповісти
Мабуть , самогубство 😕
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21.08.2022 11:23 Відповісти
спалился забыл снять рацию парашют и буденовку..ЭТО КАК ВЕРСИЯ..хотя стрелятся.. причин много должен кому то ЗАСТАВИЛИ да да.. болезнь психика кукукнулась.. или то самое... агент спалился..
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21.08.2022 11:27 Відповісти
Зеліне новоє літсо.
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21.08.2022 10:46 Відповісти
скорее всего нормальный чувак был, гасил оркомразоту и их шавок по всем фронтам СБУ в области, поэтому и убрали.
Царствие небесное человеку, а вот на месте Зеленского на его место назначила бы единомышленника покойного или того кто внедрял в жизнь его идеи, чтобы оркомразота и их шавки сдахали и дальше во всех эшелонах спецслужб и силовых структур.
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21.08.2022 10:46 Відповісти
Точно так же можно предположить, что выполнял преступные приказы вышестоящих бакановых, за что и убрали, чтоб не спалил.
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21.08.2022 10:51 Відповісти
ще нічого детально невідомо. Просто людина знайдена мертвою. Чекаємо на розслідування.
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21.08.2022 10:51 Відповісти
на таких посадах просто мертві після пострілу не бувають.
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21.08.2022 14:15 Відповісти
погано ви той регіончик знаєте шо таке пишете ...
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21.08.2022 10:52 Відповісти
Так вразуми, если спец по этому делу, чего молчишь?
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23.08.2022 23:21 Відповісти
Та да, Наумов відбирав і просував на посади начальників обласних управлінь виключно "нормальних чуваків"...
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21.08.2022 10:58 Відповісти
оркомразота и их шавки, то і є Зеленьский.
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21.08.2022 11:01 Відповісти
По морді ліца - схильність до садизму, а значить - відсутність емпатії до людей, самозакоханість та амбіціозність. І якщо такого спробувати завербувати, пообіцявши гроші та посади...
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21.08.2022 11:09 Відповісти
Скоріш за все, спалився на хабарі. Скоріш за все, коханка шантажувала. Скоріш за все, знайшов пусту скриньку від общака, який він тримав. Скоріш за все, отримав призов від військкомату. Скоріш за все, зробив помилковий перевід в біткойнах на всю суму накопичень.
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21.08.2022 11:12 Відповісти
Може бігав по ******, а дружина взяла пательню та дала по лобі
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21.08.2022 10:48 Відповісти
Не суди по собі
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21.08.2022 11:10 Відповісти
Зная дерьмаковских назначенцев,которых формально утверждает клован, с покойным может быть не всё так однозначно.
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21.08.2022 10:59 Відповісти
как раз наоборот. все клоуновские назначения весьма однозначны. Даже не зная его посслужной список, можно наверняка сказать, что назначенец русского агента Елдака сам был русским агентом.
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21.08.2022 11:14 Відповісти
Наконечний скоїв самогубство, заявив у Telegram депутат Кропивницької районної ради від партії "Європейська солідарність" Андрій Лаврусь із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/na-kirovogradshchini-vijavili-mertvim-nachalnika-oblasnogo-upravlinnja-sbu-nakonechnogo-1622489.html
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21.08.2022 11:03 Відповісти
Совість мабуть мав... Стало соромно за здачу України. Чекаємо від Ванюши такого ж кроку.
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21.08.2022 11:05 Відповісти
Это СБУ. Там могло быть что угодно. Зеленский на Юг в СБУ назначал людей Кремля.
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21.08.2022 11:08 Відповісти
А лейтенант Баканов еще жив ?
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21.08.2022 11:29 Відповісти
Наконечний 10 років працював у підрозділі боротьби з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ.
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21.08.2022 11:30 Відповісти
Не знаю чому, але згадався спмостріл ген. Кравченка. Дві кулі в голову, ще одна куля іншого(!) калібру в віконній рамі і поламані пальці на правій руці,біля которої валявся пістолет. Чому пальці поламані? Не знаю,мабуть сильно натискав на спусковий гачок. Все таки ,генерал МВС, тренування, те-се
Чекаємо на щось подібне і з цим самострілом.
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21.08.2022 11:34 Відповісти
я в закладках тогда это сохранил
"Как убивали Юрия Кравченко - самоубийство экс-министра исключено! Шокирующий ФОТОрепортаж. Источник:
правда "шокирующий фоторепортаж" на сегодня уже удалили. а ничо такой был.
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21.08.2022 12:20 Відповісти
вбивство посадовця такого рангу це виклик усій правоохоронній системі. якщо це не розслідувати і не знайти винних то може виникнути ланцюгова реакція.
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21.08.2022 11:37 Відповісти
Хм ... "Виклик ..." там що не справа - виклик. Результат де ?
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21.08.2022 11:52 Відповісти
Нормальных в этой власти НЕТ!
Народ живет отдельно и у него другие праздники и страдания...
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21.08.2022 11:56 Відповісти
А хто їх вибрав ту владу не народ, ну ще один два вибори х.... то ще зрозуміло але всі.... і в нас не раша макс 5-10 то підробка а решта то диб... вибір людей ...

Всі гонять на Зелю але ж люди самі його хотіли, до того всього щей диб... парламент привели, якби не було монобільшості в Парламенті, багато чого було б по іншому...

А Яника хто вибрав??, любителі русского міра, ну от русскій мір прийшов до них, все що хотіли отримали...Можна сказати Яник один президент який виконав свої обітцянки привезти русскій мір в Україну....

А олігарха привести до влади, щей засновника ПР і людину яка була в уряді Яника...
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21.08.2022 12:09 Відповісти
Зелені покидьки підчищають свідків та співучастників іх зради
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21.08.2022 11:59 Відповісти
с волками жить - по-волчьи БЫТЬ..
зеленская власть совсем не удивляет..
удивляет и огорчает тупорылый, необучаемый залышок от 73%ного вумного нариду, Ылита жлобов
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21.08.2022 12:57 Відповісти
Самоліквідувався ...
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21.08.2022 13:10 Відповісти
похоже на те що його виявили як шпигуна і зрадника-він про це взнав і пішов з життя сам
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21.08.2022 13:14 Відповісти
в системі нормальних нема,тому промовчимо...
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21.08.2022 14:09 Відповісти
А Баканова послом в яку країну призначили, хто знає? Напишіть, будь ласка.
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21.08.2022 15:42 Відповісти
Там людей нема.
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22.08.2022 19:55 Відповісти
 
 