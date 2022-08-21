Начальника СБУ Кіровоградської області Наконечного знайдено мертвим. ФОТО

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За словами джерела видання, тіло Наконечного з вогнепальним пораненням виявили ввечері 20 серпня в Кропивницькому.

У пресслужбі СБУ зазначили, що наразі ретельно вивчають усі обставини події.

"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський призначив Наконечного на посаду начальника СБУ Кіровоградської області 16 січня 2021 року.

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