Будут судить российского захватчика, который содержал людей в подвале и имитировал казни во время оккупации Гостомеля, - Офис генпрокурора. ФОТО

Киевской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении еще одного российского военного за нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации пгт Гостомель обвиняемый вместе с другими солдатами РФ незаконно обыскивали здания.

"Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих ВСУ и правоохранителей. Они угрожали мирным жителям оружием, заставили их раздеться. В дальнейшем людей без еды и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием, имитировали казнь", - говорится в сообщении.

Российские военные проверяли документы и отбирали у гражданских мобильных телефонов.

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