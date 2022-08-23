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Новости Фото Война
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Будут судить российского захватчика, который содержал людей в подвале и имитировал казни во время оккупации Гостомеля, - Офис генпрокурора. ФОТО

Киевской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении еще одного российского военного за нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации пгт Гостомель обвиняемый вместе с другими солдатами РФ незаконно обыскивали здания.

"Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих ВСУ и правоохранителей. Они угрожали мирным жителям оружием, заставили их раздеться. В дальнейшем людей без еды и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием, имитировали казнь", - говорится в сообщении.

Российские военные проверяли документы и отбирали у гражданских мобильных телефонов.

Будут судить российского захватчика, который содержал людей в подвале и имитировал казни во время оккупации Гостомеля, - Офис генпрокурора 01

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армия РФ (19910) Гостомель (107) военные преступления (1470) Офис Генпрокурора (2520)


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А де підсудний?
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23.08.2022 12:36 Ответить
а потім скостять термін і випустять за півтори роки.
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23.08.2022 12:36 Ответить
взгалі-то його ще навіть не впіймали!
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23.08.2022 14:02 Ответить
Анекдот , йому пику закрили... дивно ,що приховуєте??? Мабуть 2 роки умовно дадуть ,та відпустять ,щоб спокійніше йому було пику закрили бо «людині» ж треба буде жити далі. Дійсно яка турботлива Україна та «правосуддя
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23.08.2022 12:46 Ответить
после решения суда можно открывать хлебальник
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23.08.2022 12:48 Ответить
Звідки відпустять? По ходу його ще треба спіймати. Десь в самарі чи тамбові...
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23.08.2022 12:49 Ответить
А де путінський льотчик ас, що Чернігів бомбив? Вже віддали?
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23.08.2022 13:30 Ответить
Уже давно.
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28.09.2022 12:32 Ответить
 
 