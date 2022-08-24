Глава МИД Португалии Кравиньо прибыл с визитом в Киев. ФОТО

Министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо прибыл с визитом в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравиньо написал в твиттере в среду.

"Для меня честь быть в Киеве в этот день, день празднования 31-й годовщины независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла сокрушить. Я привез месседж солидарности, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки", - говорится в сообщении.

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