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Глава МИД Португалии Кравиньо прибыл с визитом в Киев. ФОТО

Министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо прибыл с визитом в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравиньо написал в твиттере в среду.

"Для меня честь быть в Киеве в этот день, день празднования 31-й годовщины независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла сокрушить. Я привез месседж солидарности, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки", - говорится в сообщении.

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Глава МИД Португалии Кравиньо прибыл с визитом в Киев 01

Глава МИД Португалии Кравиньо прибыл с визитом в Киев 02

визит (3080) Киев (25513) Португалия (197)


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Топ комментарии
+11
Кожний візит політиків - на користь, свідчення про солідарнісь і підтримку і вияв особистої мужності. Подяка пану міністру.
А фрау меркель не хоче заїхати, подивитись на плоди і власної політики?
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24.08.2022 13:29
+9
Звозіть його до Бучі, Гостомеля, Мощуна...
А потім запитайте: ви впевнені, що це все путлєр сам, а прості росіяни ні до чого?

Може тоді і Португалія приєднається до заборони видачі віз цим тварюкам
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24.08.2022 13:17
+5
Це та Португалія, яка проти заборони туристичних віз, бо їм треба криваві гроші від кацапських туристів? Дайте йому копняка під зад і нехай їде додому!
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24.08.2022 13:15
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bem vindo senhor , João Gomes Cravinho
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24.08.2022 13:06 Ответить
Це та Португалія, яка проти заборони туристичних віз, бо їм треба криваві гроші від кацапських туристів? Дайте йому копняка під зад і нехай їде додому!
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24.08.2022 13:15 Ответить
Звозіть його до Бучі, Гостомеля, Мощуна...
А потім запитайте: ви впевнені, що це все путлєр сам, а прості росіяни ні до чого?

Може тоді і Португалія приєднається до заборони видачі віз цим тварюкам
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24.08.2022 13:17 Ответить
Португальці... Давайте візи анулюйте кацабні... і ще дайте нам свої три сокири... вам вони не треба зараз https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27

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24.08.2022 13:25 Ответить
В скромных туфлях парень----крокодилом и не пахло, как у многих здесь. Очень интересная страна. Первый раз попал в 1975г. Скромно живут. чуть бедно даже. Такие они и сегодня. Простые. Понты не в моде. Туризм базовый доход в бюджет. Там так давно. Известный остров Мадейра тоже Португалия, и тоже на заходах пас-лайнеров живут. Отзывчивые они. Кстати за эти 30 лет много наших там живут и быстро гражданство получали. Знать тут надо. Помогут не сильно---но поддержат всегда. Нам выбирать не приходится.
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24.08.2022 13:34 Ответить
Кожний візит політиків - на користь, свідчення про солідарнісь і підтримку і вияв особистої мужності. Подяка пану міністру.
А фрау меркель не хоче заїхати, подивитись на плоди і власної політики?
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24.08.2022 13:29 Ответить
в чому користь ?
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24.08.2022 13:42 Ответить
В тому,що після таких візитів посилюється допомога Україні.
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24.08.2022 14:39 Ответить
якщо маєте на увазі, що Португалія вважає не на часі заборону видачі віз рашистам, то Ви абсолютно праві .Це суттєва допомога Україні і її народу.
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24.08.2022 16:52 Ответить
дві кишені на піджаку це вже зайве.
може в Португалії це нормально сприймається, але в нас чиновнику в такому піджаку я б гроші не довірив
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24.08.2022 15:14 Ответить
 
 