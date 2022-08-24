Глава МИД Португалии Кравиньо прибыл с визитом в Киев. ФОТО
Министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо прибыл с визитом в Киев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравиньо написал в твиттере в среду.
"Для меня честь быть в Киеве в этот день, день празднования 31-й годовщины независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла сокрушить. Я привез месседж солидарности, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки", - говорится в сообщении.
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А потім запитайте: ви впевнені, що це все путлєр сам, а прості росіяни ні до чого?
Може тоді і Португалія приєднається до заборони видачі віз цим тварюкам
А фрау меркель не хоче заїхати, подивитись на плоди і власної політики?
може в Португалії це нормально сприймається, але в нас чиновнику в такому піджаку я б гроші не довірив