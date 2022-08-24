Глава МЗС Португалії Кравіньйо прибув з візитом до Києва. ФОТО
Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо прибув із візитом до Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравіньйо написав у твіттері в середу.
"Для мене честь бути у Києві в цей день, день святкування 31-ї річниці незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла розтрощити. Я привіз меседж солідарності, а також політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Ole Lahti
показати весь коментар24.08.2022 13:29
+9 Evgeny N
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+5 Зэлэный_Змий
показати весь коментар24.08.2022 13:15
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А потім запитайте: ви впевнені, що це все путлєр сам, а прості росіяни ні до чого?
Може тоді і Португалія приєднається до заборони видачі віз цим тварюкам
А фрау меркель не хоче заїхати, подивитись на плоди і власної політики?
може в Португалії це нормально сприймається, але в нас чиновнику в такому піджаку я б гроші не довірив