Глава МЗС Португалії Кравіньйо прибув з візитом до Києва. ФОТО

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо прибув із візитом до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравіньйо написав у твіттері в середу.

"Для мене честь бути у Києві в цей день, день святкування 31-ї річниці незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла розтрощити. Я привіз меседж солідарності, а також політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", - йдеться в повідомленні.

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