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Глава МЗС Португалії Кравіньйо прибув з візитом до Києва. ФОТО

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо прибув із візитом до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравіньйо написав у твіттері в середу.

"Для мене честь бути у Києві в цей день, день святкування 31-ї річниці незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла розтрощити. Я привіз меседж солідарності, а також політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", - йдеться в повідомленні.

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Глава МЗС Португалії Кравіньйо прибув з візитом до Києва 01

Глава МЗС Португалії Кравіньйо прибув з візитом до Києва 02

Автор: 

візит (1583) Київ (19457) Португалія (206)


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Топ коментарі
+11
Кожний візит політиків - на користь, свідчення про солідарнісь і підтримку і вияв особистої мужності. Подяка пану міністру.
А фрау меркель не хоче заїхати, подивитись на плоди і власної політики?
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24.08.2022 13:29
+9
Звозіть його до Бучі, Гостомеля, Мощуна...
А потім запитайте: ви впевнені, що це все путлєр сам, а прості росіяни ні до чого?

Може тоді і Португалія приєднається до заборони видачі віз цим тварюкам
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24.08.2022 13:17
+5
Це та Португалія, яка проти заборони туристичних віз, бо їм треба криваві гроші від кацапських туристів? Дайте йому копняка під зад і нехай їде додому!
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24.08.2022 13:15
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bem vindo senhor , João Gomes Cravinho
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24.08.2022 13:06 Відповісти
Це та Португалія, яка проти заборони туристичних віз, бо їм треба криваві гроші від кацапських туристів? Дайте йому копняка під зад і нехай їде додому!
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24.08.2022 13:15 Відповісти
Звозіть його до Бучі, Гостомеля, Мощуна...
А потім запитайте: ви впевнені, що це все путлєр сам, а прості росіяни ні до чого?

Може тоді і Португалія приєднається до заборони видачі віз цим тварюкам
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24.08.2022 13:17 Відповісти
Португальці... Давайте візи анулюйте кацабні... і ще дайте нам свої три сокири... вам вони не треба зараз https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27 https://www.youtube.com/watch?v=nsjdqKziltc&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=27

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24.08.2022 13:25 Відповісти
В скромных туфлях парень----крокодилом и не пахло, как у многих здесь. Очень интересная страна. Первый раз попал в 1975г. Скромно живут. чуть бедно даже. Такие они и сегодня. Простые. Понты не в моде. Туризм базовый доход в бюджет. Там так давно. Известный остров Мадейра тоже Португалия, и тоже на заходах пас-лайнеров живут. Отзывчивые они. Кстати за эти 30 лет много наших там живут и быстро гражданство получали. Знать тут надо. Помогут не сильно---но поддержат всегда. Нам выбирать не приходится.
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24.08.2022 13:34 Відповісти
Кожний візит політиків - на користь, свідчення про солідарнісь і підтримку і вияв особистої мужності. Подяка пану міністру.
А фрау меркель не хоче заїхати, подивитись на плоди і власної політики?
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24.08.2022 13:29 Відповісти
в чому користь ?
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24.08.2022 13:42 Відповісти
В тому,що після таких візитів посилюється допомога Україні.
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24.08.2022 14:39 Відповісти
якщо маєте на увазі, що Португалія вважає не на часі заборону видачі віз рашистам, то Ви абсолютно праві .Це суттєва допомога Україні і її народу.
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24.08.2022 16:52 Відповісти
дві кишені на піджаку це вже зайве.
може в Португалії це нормально сприймається, але в нас чиновнику в такому піджаку я б гроші не довірив
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24.08.2022 15:14 Відповісти
 
 