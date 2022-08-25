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Последствия обстрела Хмельницкой области российскими оккупантами. ФОТО

В результате обстрелов Хмельницкой области 24 августа пострадали 3 человека.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Фото после наших вчерашних прилетов", – подписал глава ОВА.

Последствия обстрела Хмельницкой области российскими оккупантами 01
Последствия обстрела Хмельницкой области российскими оккупантами 02

Автор: 

обстрел (27114) Хмельнитчина (896)


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А чому це наших прильотів коли це їхні, кацапськи прильоти! Не коректно викладено.
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25.08.2022 15:09 Ответить
Чого ти досіпався? До людей прилетіло, от вони і назвали своїми прильотами... І так зрозуміло, що від кацапні!
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25.08.2022 15:22 Ответить
Хмельниччина - великий регіон, писали б конкретніше, бо вороги ж знають куди ціляться, можливо ще й була допомога корегувальників.
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25.08.2022 15:35 Ответить
Перше фото - т.зв. "інфраструктура" але з видом на річку... Ну, це мур; але ж позаду - завод... Можливо, в основні цехи не влучили...
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25.08.2022 16:16 Ответить
 
 