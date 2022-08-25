Последствия обстрела Хмельницкой области российскими оккупантами. ФОТО

В результате обстрелов Хмельницкой области 24 августа пострадали 3 человека.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Фото после наших вчерашних прилетов", – подписал глава ОВА.



