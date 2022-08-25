Последствия обстрела Хмельницкой области российскими оккупантами. ФОТО
В результате обстрелов Хмельницкой области 24 августа пострадали 3 человека.
Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
"Фото после наших вчерашних прилетов", – подписал глава ОВА.
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Алекс Ков
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