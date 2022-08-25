Наслідки обстрілу Хмельниччини російськими окупантами. ФОТО
Внаслідок обстрілів Хмельниччини 24 серпня постраждали 3 особи.
Про це повідомив у Telegram глава ОВА Сергій Гамалій, передає Цензор.НЕТ.
"Фото після наших вчорашніх прильотів", - підписав глава ОВА.
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Алекс Ков
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