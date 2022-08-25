Наслідки обстрілу Хмельниччини російськими окупантами. ФОТО

Внаслідок обстрілів Хмельниччини 24 серпня постраждали 3 особи.

Про це повідомив у Telegram глава ОВА Сергій Гамалій, передає Цензор.НЕТ.

"Фото після наших вчорашніх прильотів", - підписав глава ОВА.

Читайте: Вчорашні удари по Хмельниччині: Троє людей постраждали, вибито вікна та двері у приватних будинках



