Разоблачен коллаборант-"просветитель" на Луганщине. ФОТО

Служба безопасности Украины продолжает работу по документированию действий предателей и коллаборантов, которые помогают российским захватчикам в установлении оккупационного режима и поддерживают вражеские попытки отторжения украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В частности, оперативники и следователи СБУ собрали доказательную базу против противоправной деятельности жителя одного из захваченных населенных пунктов Луганщины, который добровольно согласился на предложение российских оккупантов и занял должность в незаконно созданном ими "органе власти". Мужчина назначен "начальником отдела образования районной администрации "ЛНР".

Как отмечается, в настоящее время коллаборант переживает перевод системы образования в районе на "российские стандарты", и способствует российским оккупантам и группировке "ЛНР" в организации так называемого "референдума" по присоединению Луганской области к РФ.

По данным оперативников, по его указанию выделено помещение школ для голосования. Кроме того, "должностное лицо" отдает приказы работникам учебных заведений войти в состав так называемых "избирательных комиссий" для проведения антигосударственного псевдорефеендума.

Деятельность пособника оккупантов изучается следствием в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – "коллаборантская деятельность".

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"За добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированных территориях, закон предусматривает наказание – до 10 лет заключения с лишением права от 10 до 15 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с возможной конфискацией имущества", - напоминают в СБУ.