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Разоблачен коллаборант-"просветитель" на Луганщине. ФОТО

Служба безопасности Украины продолжает работу по документированию действий предателей и коллаборантов, которые помогают российским захватчикам в установлении оккупационного режима и поддерживают вражеские попытки отторжения украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В частности, оперативники и следователи СБУ собрали доказательную базу против противоправной деятельности жителя одного из захваченных населенных пунктов Луганщины, который добровольно согласился на предложение российских оккупантов и занял должность в незаконно созданном ими "органе власти". Мужчина назначен "начальником отдела образования районной администрации "ЛНР".

Как отмечается, в настоящее время коллаборант переживает перевод системы образования в районе на "российские стандарты", и способствует российским оккупантам и группировке "ЛНР" в организации так называемого "референдума" по присоединению Луганской области к РФ.

По данным оперативников, по его указанию выделено помещение школ для голосования. Кроме того, "должностное лицо" отдает приказы работникам учебных заведений войти в состав так называемых "избирательных комиссий" для проведения антигосударственного псевдорефеендума.

Деятельность пособника оккупантов изучается следствием в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – "коллаборантская деятельность".

Разоблачен коллаборант-просветитель на Луганщине 01

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"За добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированных территориях, закон предусматривает наказание – до 10 лет заключения с лишением права от 10 до 15 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с возможной конфискацией имущества", - напоминают в СБУ.

СБУ (19893) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+10
Та Ви шо? На Луганщині колаборант? Якось несподавано.
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26.08.2022 08:23
+5
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26.08.2022 08:45
+5
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26.08.2022 08:48
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Та Ви шо? На Луганщині колаборант? Якось несподавано.
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26.08.2022 08:23 Ответить
Несе все світле і прекрасне
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26.08.2022 08:24 Ответить
там всі такі **********ти
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26.08.2022 08:42 Ответить
Є велика надія,що хоч процентів десять проукраїнсько настроєнних громадян там залишилося.
Хоча...Мабуть вона марна.
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26.08.2022 09:37 Ответить
основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук. Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК.
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26.08.2022 08:43 Ответить
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26.08.2022 08:45 Ответить
СБУ,і що?Морду лиця ви прикрили дуже надійно.Зустріну на вулиці-навіть плюнути не зможу.Стаття по вашу невтомну роботу величезна,а по суті вона не викликає довіруні до статті ні,що саме гірше,до СБУ.Ви б уже краще по посадках Луганщини тайники знаходили...
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26.08.2022 08:44 Ответить
Тайники, які самі перед тим прикопували)
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26.08.2022 08:56 Ответить
https://t.me/riavoronezh/6932
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26.08.2022 10:56 Ответить
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26.08.2022 08:48 Ответить
Суддю на мило 😠
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26.08.2022 09:06 Ответить
А чим цей "вчитель" відрізняється від тих,що зробили такеж саме в ЛУГАНДОНІ ще в 2014 році?Нічим.Так чому цьому " а підозра" а тим - "зрозуміти та пробачити",як прописано в Законі " про коллаборацію",бо вони організовували життя населення?Закон про колаборацію - ЛАЙНО !
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26.08.2022 09:05 Ответить
Тому що його писали колаборанти на чолі із Члено-піаністрм
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26.08.2022 09:50 Ответить
Такі зрадники , підлягають знищенню 😡
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26.08.2022 09:07 Ответить
Вже бере зло!!! Нахера те ФОТО, якщо рожі не видно?!! На його майку дивитися?!!!
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26.08.2022 09:26 Ответить
а це щоб, коли він буде ходити десь по Львову, то не сказали, що бачили його як колаборанта, якого ніби викрили СБУ.
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26.08.2022 09:38 Ответить
Те саме відчуваю коли Бутусов по десять раз на день публікує відосіки-звернення Члено-піаніста. Всім давно зрозуміло що то пустишка яка думає тільки про Оман.
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26.08.2022 09:49 Ответить
https://t.me/riavoronezh/6932 тут і рожа і те, що це тіло базікає.
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26.08.2022 10:59 Ответить
Варто пройтись по Одеським школам, там одна наволоч сидить.
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26.08.2022 09:47 Ответить
 
 