Викрито колаборанта-"освітянина" на Луганщині. ФОТО

Служба безпеки України продовжує роботу щодо документування дій зрадників та колаборантів, які допомагають російським загарбникам у встановленні окупаційного режиму та підтримують ворожі спроби відторгнення українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, оперативники та слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо протиправної діяльності мешканця одного з захоплених населених пунктів Луганщини, який добровільно погодився на пропозицію російських окупантів та обійняв посаду у незаконно створеному ними "органі влади". Чоловіка призначено "начальником відділу освіти районної адміністрації "ЛНР".

Як зазначається, наразі колаборант переймається переведенням системи освіти у районі на "російські стандарти", та сприяє російським окупантам та угрупованню "ЛНР" в організації так зв. "референдуму" щодо приєднання Луганської області до РФ.

За даними оперативників, за його вказівкою виділено приміщення шкіл для голосування. Крім того, "посадовець" віддає накази працівникам навчальних закладів увійти до складу так зв. "виборчих комісій" для проведення антидержавного псевдорефеендуму.

Діяльність пособника окупантів вивчається слідством у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - "колаборантська діяльність".

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"За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, закон передбачає покарання - до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з можливою конфіскаціє майна", - нагадують в СБУ.