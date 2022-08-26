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Викрито колаборанта-"освітянина" на Луганщині. ФОТО

Служба безпеки України продовжує роботу щодо документування дій зрадників та колаборантів, які допомагають російським загарбникам у встановленні окупаційного режиму та підтримують ворожі спроби відторгнення українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, оперативники та слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо протиправної діяльності мешканця одного з захоплених населених пунктів Луганщини, який добровільно погодився на пропозицію російських окупантів та обійняв посаду у незаконно створеному ними "органі влади". Чоловіка призначено "начальником відділу освіти районної адміністрації "ЛНР".

Як зазначається, наразі колаборант переймається переведенням системи освіти у районі на "російські стандарти", та сприяє російським окупантам та угрупованню "ЛНР" в організації так зв. "референдуму" щодо приєднання Луганської області до РФ.

За даними оперативників, за його вказівкою виділено приміщення шкіл для голосування. Крім того, "посадовець" віддає накази працівникам навчальних закладів увійти до складу так зв. "виборчих комісій" для проведення антидержавного псевдорефеендуму.

Діяльність пособника окупантів вивчається слідством у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - "колаборантська діяльність".

Викрито колаборанта-освітянина на Луганщині 01

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"За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, закон передбачає покарання - до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з можливою конфіскаціє майна", - нагадують в СБУ.

Автор: 

СБУ (12812) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+10
Та Ви шо? На Луганщині колаборант? Якось несподавано.
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26.08.2022 08:23
+5
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26.08.2022 08:45
+5
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26.08.2022 08:48
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Та Ви шо? На Луганщині колаборант? Якось несподавано.
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26.08.2022 08:23 Відповісти
Несе все світле і прекрасне
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26.08.2022 08:24 Відповісти
там всі такі **********ти
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26.08.2022 08:42 Відповісти
Є велика надія,що хоч процентів десять проукраїнсько настроєнних громадян там залишилося.
Хоча...Мабуть вона марна.
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26.08.2022 09:37 Відповісти
основные "показания" против азовцев с Азовстали давала Марина Ахмедова - близкая подруга Ирины Верещук. Той самой Верещук, которая и сдала наших воинов русне, прикрываясь липовым участием ООН и КК.
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26.08.2022 08:43 Відповісти
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26.08.2022 08:45 Відповісти
СБУ,і що?Морду лиця ви прикрили дуже надійно.Зустріну на вулиці-навіть плюнути не зможу.Стаття по вашу невтомну роботу величезна,а по суті вона не викликає довіруні до статті ні,що саме гірше,до СБУ.Ви б уже краще по посадках Луганщини тайники знаходили...
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26.08.2022 08:44 Відповісти
Тайники, які самі перед тим прикопували)
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26.08.2022 08:56 Відповісти
https://t.me/riavoronezh/6932
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26.08.2022 10:56 Відповісти
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26.08.2022 08:48 Відповісти
Суддю на мило 😠
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26.08.2022 09:06 Відповісти
А чим цей "вчитель" відрізняється від тих,що зробили такеж саме в ЛУГАНДОНІ ще в 2014 році?Нічим.Так чому цьому " а підозра" а тим - "зрозуміти та пробачити",як прописано в Законі " про коллаборацію",бо вони організовували життя населення?Закон про колаборацію - ЛАЙНО !
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26.08.2022 09:05 Відповісти
Тому що його писали колаборанти на чолі із Члено-піаністрм
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26.08.2022 09:50 Відповісти
Такі зрадники , підлягають знищенню 😡
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26.08.2022 09:07 Відповісти
Вже бере зло!!! Нахера те ФОТО, якщо рожі не видно?!! На його майку дивитися?!!!
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26.08.2022 09:26 Відповісти
а це щоб, коли він буде ходити десь по Львову, то не сказали, що бачили його як колаборанта, якого ніби викрили СБУ.
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26.08.2022 09:38 Відповісти
Те саме відчуваю коли Бутусов по десять раз на день публікує відосіки-звернення Члено-піаніста. Всім давно зрозуміло що то пустишка яка думає тільки про Оман.
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26.08.2022 09:49 Відповісти
https://t.me/riavoronezh/6932 тут і рожа і те, що це тіло базікає.
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26.08.2022 10:59 Відповісти
Варто пройтись по Одеським школам, там одна наволоч сидить.
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26.08.2022 09:47 Відповісти
 
 