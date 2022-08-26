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Экс-руководитель фракции ОПЗЖ в Раде Бойко находится в Чехии, - "Схемы". ФОТО

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в ВР, бывший руководитель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко находится в Чехии, в городе Карловы Вары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Схемы"

В сообщении отмечается: "Юрий Бойко в Карловых Варах, Чехия. 63-летний народный депутат Украины был замечен здесь 25 августа. Какова цель визита Юрия Бойко в Карловых Варах и связана ли она с исполнением им депутатских полномочий? Его спикер ответил "Схемам" , что Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится на лечении. Пользуясь случаем, мы также спросили Юрия Бойко напрямую в сообщениях, что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, сейчас делают для противодействия российской агрессии? А также, чувствует ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине, чем в конечном итоге воспользовался Путин для развязки полномасштабной войны? Эти вопросы Юрий Бойко в мессенджере WhatsApp прочитал, но оставил без ответа.

Читайте также: На "вышках Бойко" стояли радиолокационные средства, позволявшие россиянам "видеть нас насквозь в любую погоду", - Клименко

Экс-руководитель фракции ОПЗЖ в Раде Бойко находится в Чехии, - Схемы 01
Экс-руководитель фракции ОПЗЖ в Раде Бойко находится в Чехии, - Схемы 02
Экс-руководитель фракции ОПЗЖ в Раде Бойко находится в Чехии, - Схемы 03

Автор: 

Бойко Юрий (948) Чехия (1705)


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Топ комментарии
+41
О прикольно, страна борется за своё выживание, Донбасс - базовый регион зажопинцев в огне и руинах, полмира на ушах стоит, а Бойко в Карловых Варах Адихает и решает вопросы. Вот это наши недоделанные политики
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26.08.2022 18:07
+26
Таким паскудам "на лікування" треба їхати на антонівський міст, там незабутні враження і найкращі сонячні ванни, а не у кляту Європу.
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26.08.2022 18:08
+18
Ну так Бойко ж не держзрадник - він щирий патріот, про що і говорить назва його партії - Патріоти За Жізнь. А як відомо якщо ти перейменуєш лайно та вдягнеш вишиванку - то лайно не твоє і взагалі не лайно.

Зуб даю.
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26.08.2022 18:08
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Правила форума Совет форумчан
О прикольно, страна борется за своё выживание, Донбасс - базовый регион зажопинцев в огне и руинах, полмира на ушах стоит, а Бойко в Карловых Варах Адихает и решает вопросы. Вот это наши недоделанные политики
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26.08.2022 18:07 Ответить
якби ми тільки могли політиків обирати на виборах. А так на виборах в 2023 у ВР Бойка нам знову два мільйони рептілоїдів обере.
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26.08.2022 18:20 Ответить
Ну так він же тільки завдання ФСБ по Донбасу і Криму виконав,ще стільки землі України не знищено,а він нероба відпочиває
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26.08.2022 18:38 Ответить
Цікаво як його випустили з України.
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26.08.2022 18:48 Ответить
він для Зеленського свій, він же не Порошенко. В ОП працюють кадри партії регіонів татаров,єрмак,демченко,смірнов, подоляк та інші.
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26.08.2022 19:34 Ответить
в статье ж написано специально для тебя: 63 года ему!
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26.08.2022 22:07 Ответить
мені здається, що вже багато написано для тебе, спеціально на свій каналах, ресурсах, що ОПЗЖ ворог України і діяла на боці ворога, багато її депутатів відкрито перейшли на бік ворога, а Бойко був лідером тієї ворожої сили. То до нього у влади немає питань?
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27.08.2022 08:54 Ответить
нажаль політики ведуть себе так як ми (народ) їм дозволяєм( нема у нас ще репутаційної пам'яті.
осовна масса народу віре тєлєку, де їм розказують про "зомбі" на раісе, хоча самі нічим не відрізняються.... пару в'ю у гардона за недешево, трохи підкинуть блогерам і на союзних тв каналах пару разів з видом професора розповісти очевидні речі про зменьшити податки населення, дешеву комуналку і збільшити до держави... і зайде.... а потім сидиш таких з депутатським мандатом і сциш з гори на плебс, що якраздивиться телєк де якраз показують який ти харошій)
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26.08.2022 19:14 Ответить
доходи*
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26.08.2022 19:15 Ответить
Они отдыхают, пока Украина борется с рашистами. Их это не волнует
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26.08.2022 18:08 Ответить
Судячі по фотках, він з дружбаном вирішив зняти двох підстаркуватих дівчат (фото 1), але обломались (фото 2)...
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26.08.2022 18:40 Ответить
Ну так Бойко ж не держзрадник - він щирий патріот, про що і говорить назва його партії - Патріоти За Жізнь. А як відомо якщо ти перейменуєш лайно та вдягнеш вишиванку - то лайно не твоє і взагалі не лайно.

Зуб даю.
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26.08.2022 18:08 Ответить
Ваша правда. Стільки перевертнів та трутнів корчать з себе патріотів в вишиванках - страх один. З деяких навіть ліплять ледь не єдину надії нації
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26.08.2022 18:11 Ответить
тому я єдиний марафон і не дивлюсь
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26.08.2022 18:16 Ответить
це поки в судах таке ж лайно як він, при нормальній судовій системі, перевдягання і переіменування не допомогло би, бо він наносив шкоду країні зі скутками якої ми ще довго будемо вигрібати.
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26.08.2022 18:49 Ответить
тобто Бойка саме судова система керувати країною на виборах три рази підряд обирала?
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26.08.2022 20:36 Ответить
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26.08.2022 19:28 Ответить
Таким паскудам "на лікування" треба їхати на антонівський міст, там незабутні враження і найкращі сонячні ванни, а не у кляту Європу.
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26.08.2022 18:08 Ответить
З цими то все зрозуміло з самого початку.А от як буди зі слугами народу? Слуг найбільше перейшло на сторону москалів.
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26.08.2022 18:08 Ответить
А що є якась різниця між Невзоровим і Ківою?
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26.08.2022 18:23 Ответить
1. Піонтковський громадянин США.

2. Невзоров громадянин України.

3.Бабченко громадянин Ізраїлю.

===============================================
На рахунок курв -

1.Рабинович позбавленний українського громадянства.

2.Якщо не помиляюсь Ківа також громадянин Росії.
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26.08.2022 18:52 Ответить
те що Нєвзоров - громадянин України - це особиста ганьба Зеленського і приниження кожного справжнього громадянина України. Видати паспорт російському нацисту, другу Дугіна, одному з ідеологів "руского міра", який ще і вбивав литовців в 1990 і всю свою кар'єру закликав окупувати Україну - це ж просто *******.
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26.08.2022 20:39 Ответить
схера Бабченко у тебя гражданин Израиля?
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26.08.2022 22:08 Ответить
росіян з такими поглядами як у Нєвзорова 100%. Так само як і він вважають, що ніякої України немає і бути не може і путін має відновити СССР. При чому чим кривавіше тим краще.
А те що 50% з них корчать з себе "нітакіх", коли ввели санкції і починають ******* "та я нікада хахлов убівать нє прізивал, я хахло ващє люблю" - ну так це і так ясно. русня - лицемірні ублюдки. І Нєвзоров - вчитель їх.
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27.08.2022 12:03 Ответить
А між ними є різниця? З любим з них поспілкуйся і вони тобі скажуть що є хороші кацапи,тільки чому їх хороших небуло раніше і чим вони думали коли ставали вбивцями? Хорошим кацапам хороші труни а поганим пакети - але ВСІМ.
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26.08.2022 19:02 Ответить
Бабченка очевидно не читали. Він ніколи не каже що ж хороші рузькі. Крім того каже що розуміє що може закінчити життя у таборі для інтервентів і вважає що це буде правильно.
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26.08.2022 19:26 Ответить
Бабченко такий же кацап як і решта,а яким він себе вважає хорошим чи паганим мені по цимбалах. Кацапи вороги і окупанти! ВБИВЦІ!!!
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26.08.2022 20:17 Ответить
Як бути з тим,що Зеленський знав за напад москалів і супутник в космос запускав?
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26.08.2022 18:10 Ответить
Як бути з зеленою змією? Та відрубати їй хвоста при самій голові!
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26.08.2022 18:22 Ответить
Українцям чоловічої статі і так не можна виїжджати.Це буде тривати роки.
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26.08.2022 18:12 Ответить
Більше цікавить хто і за скільки його випустив. Все інше то деталі . Вишки Бойка згоріли, що йому в Україні робити
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26.08.2022 18:14 Ответить
за стільки ж, за скільки і весь Квартал 95 - безкоштовно. Принаймні в грошах. Просто одні клоуни мають в телемарафоні висміювать Україну і восхваляти Зеленського, а інші - давати його партії недостаючі голоси.
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26.08.2022 18:18 Ответить
Може тому що у цих довбойобів було декілька мільйонів підтримки? А у Порода не було навіть більшості у парламенті? Не думав, ні? Хоча і так зрозуміло що думати то не твоє.
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26.08.2022 19:27 Ответить
для "нєдумающіх" нагадаю, що у БПП було 132 депутатів у ВР 2014 року. Я розумію, що думати не ваше, але 132 - це менше ніж мінімально необхідні 226. Щодо риго-аналів які у нього там були - можете їх назвати, бо мені цікаво. Ви мабуть маєте на увазі Татарова, Портнова, Смирнова, Єрмака, Костіна, Венедіктову, Шкарлета, Сухачова?
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26.08.2022 20:44 Ответить
Цікаво, а де зараз його підлеглий - голова харківської зграї опзж Райнін, він жеьпатріотичний папєрєднік папєрєдніка такого ненависного єрмака ?
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26.08.2022 18:14 Ответить
Воно падло як гiвно-не тоне , ще й пристосуеться ,i буде десь керувать ...
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26.08.2022 18:19 Ответить
Джокер: "https://t.me/joker_ukr/1238 пока наши парни гибнут на фронте, люди сидят под обстрелами лидер партии путина путешествует по Европе и встречается со своими русскими кураторами, но ничего страшного, главное голосует правильно ".
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26.08.2022 18:19 Ответить
ньюбэлансы штатовские тарит, падло
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26.08.2022 18:20 Ответить
Просто супер! Це ж не Порошенка пресувати, чи Корбана. Ворон ворону око не виклює.
"Європейська Солідарність" патріоти українського народу.
ОПЗЖ патріоти російського народу.
"Слуги народу" патріоти какая-разніца-какого- народа. (КАжеться так сказав В. Портніков).
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26.08.2022 18:21 Ответить
Правильно: "какая-ВАМ-разніца".
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26.08.2022 18:25 Ответить
Аставітєсь Віктар Хфьодоровіч, астанавітєсь!
Я все правильно написав.
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26.08.2022 18:34 Ответить
для початку спробуй скасувати в законодавстві, і в Конституції норму про персональну відповідальність за конкретні дії та вчинки... Або, як мінімум, пред'явити хоча би публічні і КОНКРЕТНІ громадянські підозри ВСІМ (але конкретно КОЖНОМУ!) міністрам уряду кабміну Азарова в порушенні законодавства (як то, наприклад, це зроблено, принаймі, в ЗМІ, стосовно міністра енергетики в лобіюванні закупівель т.зв. "вишок Бойка"). Бо для тої ж самої більшості громадськості перебування у владних кабінетах одіозних урядів - це не показник. Для маргіналів - та нехй; але хто ж вас слухає? І хто вас ***** ще не послав?
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26.08.2022 19:09 Ответить
та здохни ти, дермакова зебільна мразота
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27.08.2022 01:17 Ответить
Бойко уже точно не будет при власти !
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26.08.2022 18:22 Ответить
Будєт, будєт. Ви що в наш народ не вірите? Ну тобто ок, для ватників Слуга Народу теж нічо так варіант, там на окупованих територіях кожний другий виявився держзрадником, але ж не кожний перший. Ну і хто в нас буде головним, а головне - кишеньковим, політиком проросійського електорату? Арєстовіч?
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26.08.2022 18:28 Ответить
Нікагда нє гаварі "нікагда"
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26.08.2022 19:15 Ответить
Ще мабуть і зареєструвався як біженець і отримує допомогу.
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26.08.2022 18:24 Ответить
Блин,эта **** почти в каждом контенте свою рекламу насовала...мразота..
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26.08.2022 18:25 Ответить
А мав би висіти ще у 2014р. ГАНЬБА
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26.08.2022 18:25 Ответить
Просто цікаво, за яку суму плокулол Луценко, закрив справу по " вишкам"?
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26.08.2022 18:27 Ответить
А ти поїдь до Луценка та запитай. Можливо і з нами потім поділишся
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26.08.2022 18:36 Ответить
як порадив тобі дописувач вище - поїдь і запитай у "плокулола" Луценка. В чому проблема? Навіть знайти його неважко буде. Тільки дивись в процесі не насри в штани і не почни бути кккКккКалпенком.
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26.08.2022 20:49 Ответить
Дуже цікаву перепалку між цікавими людьми почитав.Цікаво було тільки до простого питання-як,при самому проукраїнському державнику,зникло питання по вишках Бойко?Ось тут вже пішли випорожнення на всіх і кожного кто спитав.Не могло і не було такого...Так,ще на хвилиночку-Бойко Герой України.Хіба не може Герой відпочити і полічитися в Карлових Варах.???
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26.08.2022 21:52 Ответить
https://t.me/joker_ukr/1236 Forwarded from Джокер : "Увидел интервью первого заместителя председателя Верховной рады Украины монобольшенства Александра Корниенко, который на 6 месяце войны, сотням тысяч людей потерявших свои дома, десяткам тысяч матерей погибших парней на фронте рассказывает истории, что нельзя лишать депутатов ОПЗЖ мандатов, и говорит о некоторых депутатах ОПЗЖ, речь о лишении всех депутатов ОПЗЖ мандатов даже речи не может идти. Александру нужны какие то решения судов на 6 месяце войны. Если забрать у депутатов ОПЗЖ мандаты, то сотни тысяч людей выйдут на площади с требованием в защиту ОПЗЖ наверное.
Всю страну продолжают держать на 6 месяце войны в идиотах, рассказывать истории о каких то законных підставах і судах. Предлагают до выборов ОПЗЖ держать в раде.
Месяц назад Александр Корниенко удивлялся со своего коллеги который предлагал выборочно лишать мандатов ОПЗЖ, спустя месяц сам предлагает выборочно лишать ОПЗЖ мандаты, а не всех сразу.
В личных беседах 90% Слуг Народа поддерживают лишение абсолютно всех депутатов ОПЗЖ мандатов, но говорят команды сверху нету. Одно дело рассказывать про патриотизм, писать патриотические колонки, а другое дело действовать против ОПЗЖ.
ОПЗЖ работает на россию это понятно, но ребята послушные, голосуют как нужно, возможно у парочки депутатов заберём мандаты, а у всех начальство не даёт добро.

6 месяцев войны, люди нашего врага сидят в Верховной Раде".
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26.08.2022 18:28 Ответить
Гниды любят цивилизованный мир.
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26.08.2022 18:31 Ответить
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26.08.2022 19:27 Ответить
его дерьмак лично послал в командировку и оформил все доки на выезд. встреча с куратором, кой шо сообщить по новостям из той же ж оп-ы, перетереть план действий на будущее. карловы вары ещё та блюменштрассе с праффесором бойким, вместо плейшнера.
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26.08.2022 18:33 Ответить
А за кордон не випускали Порошенка та Атрошенка і паспорт забрали у Корбана.
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26.08.2022 18:36 Ответить
Не, ну вы же не собираетесь против него возбуждать уголовных дел? Он же не в чем не виноват, мы все знаем кто виноват во всех зрадах😂😂
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26.08.2022 18:38 Ответить
А с кем это он? Жена евоная?
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26.08.2022 18:40 Ответить
Вообще не удивляюсь.
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26.08.2022 18:46 Ответить
бойко свою работу на 90% выполнил. Полно предателей, которые и говорят и думают уже как бойко и его команда. Бабло ему как с бюджета Украины идет, так и с рефии.
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26.08.2022 18:46 Ответить
Корегує звідти вогонь?
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26.08.2022 18:47 Ответить
Володимир Ар'єв: https://eurosolidarity.org/2022/08/26/zakonni-shlyahy-pozbavyty-mandativ-parlamentu-prorosijskyh-deputativ-vid-opzzh-ye-volodymyr-aryev/ "Законні шляхи позбавити мандатів парламенту проросійських депутатів від ОПЗЖ є"
«Європейська Солідарність» разом з колегами з інших фракцій ініціює позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ. Тепер рішення за монобільшістю. Про це сказав народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар'єв в ефірі «Прямого».
Законопроект простий. Є закон, за яким якщо депутат обраний за списком партії і виходить із фракції цієї партії, то він позбавляється мандату», - пояснив депутат. «Тобто зараз, в принципі, Центральна виборча комісія, а м'яч на її полі, може ухвалити рішення про позбавлення мандату усіх, хто вийшов із ОПЗЖ. А потім, наприклад, не реєструвати нових», - вважає Ар'єв.
Він зауважив, що анулювати список ОПЗЖ можливо через суд, тому що партії вже не існує, вона саморозпустилася. «Тобто і на список партія впливати не може, можна подавати в суд і через суд анульовувати список ОПЗЖ», - переконаний депутат.
«Але зараз у Верховній Раді є така нова коаліція. Тобто монобільшість, яка де-юре є монобільшістю, але де-факто я не пам'ятаю за останні місяці, чи було хоч один раз 226 голосів суто зі «Слугами народу». Тому вони якраз доповнюють голоси уламками ОПЗЖ, а ті голосують як зайчики», - зауважив представник «Європейської Солідарності».
«Отже вони - корисні. І тому я не впевнений, що будуть такі кроки, які дозволили б ліквідувати з Верховної Ради відверто проросійських депутатів, які раптом зараз перефарбувалися», - додав він.
«Хоча законні шляхи є. Ми запропонували - ми голоси дамо. Тепер нехай більшість вирішує», - резюмував Ар'єв.

https://eurosolidarity.org/2022/08/26/zakonni-shlyahy-pozbavyty-mandativ-parlamentu-prorosijskyh-deputativ-vid-opzzh-ye-volodymyr-aryev/
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26.08.2022 18:49 Ответить
Ой не співайте тут солодких пісень про ініціативи і голосування ЄС.Прокурора затверджували-0-ні за ні проти.Закрили роти,забрали мандати,забрали ініціативи.Голову СБУ міняли,при голосуванні знову -0.Це шо за така ініціативна партія?Голову в пісок-моя хата скраю.А п%здіти ,не мішки на блокпостах встановлювати...
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26.08.2022 22:00 Ответить
Царско-королевские места с давних лет---Карлсбад. Думаю домик есть вблизи минеральных вод. Бойкий хлопец. Купил давно, лет с 15 назад скорее всего---а давно не считается. Скоро приедет конечно. А как же? Парламент без него не сможет, народу надо помочь, подсказать молодым как, где , что. Вот же ржёт над нами. Помотайтесь там. Там каждый 4 с наших мест. А каждый 2 с кацапии.
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26.08.2022 18:49 Ответить
а шо не в гєлєнджікє пятігорскє єссєнтуках ?
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26.08.2022 18:54 Ответить
значит если бойко гражданин Украины, то может по европам ездить и его должны пропускать без визы. Даже если это враг Украины.
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26.08.2022 19:01 Ответить
І що це за хвороба, що лікується тільки 7 днів і тільки у Карлових Варах.Щоб зрозуміти мету його візита у курортне місце треба лише знати, що у цьому місті багато нерухомості скуплено любителями балалайок, а про кубла рашистської резентури можна лише здогадуватися
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26.08.2022 19:05 Ответить
НефтеВышки Бойко Кучмы и Ведмедчука были куплены за счёт бюджета Украины...то есть за счёт налогоплательщиков...Леонид Данилыч помню тогда упрекнул Бойка..типа надо было поделиться с чуваком Фирташем...или с Семёном Могилевичем...
Давняя история и пахнет Дерьмом...
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26.08.2022 19:12 Ответить
А чому не в Сибіру - китайського не знае ?
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26.08.2022 19:17 Ответить
Нічого дивного: Ленін і його соратники жили в Швейцарії - в комфорті. Т. СТАЛІН грабував банки і відправляв ленінцям награбоване. Наші байки раніше нагадували і тепер... Історія! Жаль тільки що Україна сама собі плодила і вирощували собі таких ворогів...Ми жили ті часи і бачили як то відбулося. ..
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26.08.2022 19:27 Ответить
ПатриЁт! Спутником укололся и в загранку... Гнида. А как учил жизни... Как учил!
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26.08.2022 19:30 Ответить
От коли він буде в Лук*янівському СІЗО,тоді і повідомте.
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26.08.2022 19:41 Ответить
ніколи він там не буде. він сміється з вас дурників та насолоджується життям за ваш рахунок. лох це доля
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26.08.2022 21:03 Ответить
А чому цей поц не в Україні та не зустрічає рузкій мір? Він же його так кликав до нас, а коли рузкій мір прийшов, то чомусь усі рускамірци здиснули до Європи.
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26.08.2022 22:08 Ответить
 
 