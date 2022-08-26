Экс-руководитель фракции ОПЗЖ в Раде Бойко находится в Чехии, - "Схемы". ФОТО
Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в ВР, бывший руководитель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко находится в Чехии, в городе Карловы Вары.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Схемы"
В сообщении отмечается: "Юрий Бойко в Карловых Варах, Чехия. 63-летний народный депутат Украины был замечен здесь 25 августа. Какова цель визита Юрия Бойко в Карловых Варах и связана ли она с исполнением им депутатских полномочий? Его спикер ответил "Схемам" , что Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится на лечении. Пользуясь случаем, мы также спросили Юрия Бойко напрямую в сообщениях, что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, сейчас делают для противодействия российской агрессии? А также, чувствует ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине, чем в конечном итоге воспользовался Путин для развязки полномасштабной войны? Эти вопросы Юрий Бойко в мессенджере WhatsApp прочитал, но оставил без ответа.
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осовна масса народу віре тєлєку, де їм розказують про "зомбі" на раісе, хоча самі нічим не відрізняються.... пару в'ю у гардона за недешево, трохи підкинуть блогерам і на союзних тв каналах пару разів з видом професора розповісти очевидні речі про зменьшити податки населення, дешеву комуналку і збільшити до держави... і зайде.... а потім сидиш таких з депутатським мандатом і сциш з гори на плебс, що якраздивиться телєк де якраз показують який ти харошій)
Зуб даю.
2. Невзоров громадянин України.
3.Бабченко громадянин Ізраїлю.
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На рахунок курв -
1.Рабинович позбавленний українського громадянства.
2.Якщо не помиляюсь Ківа також громадянин Росії.
А те що 50% з них корчать з себе "нітакіх", коли ввели санкції і починають ******* "та я нікада хахлов убівать нє прізивал, я хахло ващє люблю" - ну так це і так ясно. русня - лицемірні ублюдки. І Нєвзоров - вчитель їх.
"Європейська Солідарність" патріоти українського народу.
ОПЗЖ патріоти російського народу.
"Слуги народу" патріоти какая-разніца-какого- народа. (КАжеться так сказав В. Портніков).
Я все правильно написав.
Всю страну продолжают держать на 6 месяце войны в идиотах, рассказывать истории о каких то законных підставах і судах. Предлагают до выборов ОПЗЖ держать в раде.
Месяц назад Александр Корниенко удивлялся со своего коллеги который предлагал выборочно лишать мандатов ОПЗЖ, спустя месяц сам предлагает выборочно лишать ОПЗЖ мандаты, а не всех сразу.
В личных беседах 90% Слуг Народа поддерживают лишение абсолютно всех депутатов ОПЗЖ мандатов, но говорят команды сверху нету. Одно дело рассказывать про патриотизм, писать патриотические колонки, а другое дело действовать против ОПЗЖ.
ОПЗЖ работает на россию это понятно, но ребята послушные, голосуют как нужно, возможно у парочки депутатов заберём мандаты, а у всех начальство не даёт добро.
6 месяцев войны, люди нашего врага сидят в Верховной Раде".
«Європейська Солідарність» разом з колегами з інших фракцій ініціює позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ. Тепер рішення за монобільшістю. Про це сказав народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар'єв в ефірі «Прямого».
Законопроект простий. Є закон, за яким якщо депутат обраний за списком партії і виходить із фракції цієї партії, то він позбавляється мандату», - пояснив депутат. «Тобто зараз, в принципі, Центральна виборча комісія, а м'яч на її полі, може ухвалити рішення про позбавлення мандату усіх, хто вийшов із ОПЗЖ. А потім, наприклад, не реєструвати нових», - вважає Ар'єв.
Він зауважив, що анулювати список ОПЗЖ можливо через суд, тому що партії вже не існує, вона саморозпустилася. «Тобто і на список партія впливати не може, можна подавати в суд і через суд анульовувати список ОПЗЖ», - переконаний депутат.
«Але зараз у Верховній Раді є така нова коаліція. Тобто монобільшість, яка де-юре є монобільшістю, але де-факто я не пам'ятаю за останні місяці, чи було хоч один раз 226 голосів суто зі «Слугами народу». Тому вони якраз доповнюють голоси уламками ОПЗЖ, а ті голосують як зайчики», - зауважив представник «Європейської Солідарності».
«Отже вони - корисні. І тому я не впевнений, що будуть такі кроки, які дозволили б ліквідувати з Верховної Ради відверто проросійських депутатів, які раптом зараз перефарбувалися», - додав він.
«Хоча законні шляхи є. Ми запропонували - ми голоси дамо. Тепер нехай більшість вирішує», - резюмував Ар'єв.
https://eurosolidarity.org/2022/08/26/zakonni-shlyahy-pozbavyty-mandativ-parlamentu-prorosijskyh-deputativ-vid-opzzh-ye-volodymyr-aryev/
Давняя история и пахнет Дерьмом...