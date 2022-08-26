Экс-руководитель фракции ОПЗЖ в Раде Бойко находится в Чехии, - "Схемы". ФОТО

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в ВР, бывший руководитель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко находится в Чехии, в городе Карловы Вары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Схемы"

В сообщении отмечается: "Юрий Бойко в Карловых Варах, Чехия. 63-летний народный депутат Украины был замечен здесь 25 августа. Какова цель визита Юрия Бойко в Карловых Варах и связана ли она с исполнением им депутатских полномочий? Его спикер ответил "Схемам" , что Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится на лечении. Пользуясь случаем, мы также спросили Юрия Бойко напрямую в сообщениях, что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, сейчас делают для противодействия российской агрессии? А также, чувствует ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине, чем в конечном итоге воспользовался Путин для развязки полномасштабной войны? Эти вопросы Юрий Бойко в мессенджере WhatsApp прочитал, но оставил без ответа.

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