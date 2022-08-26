Екскерівник фракції ОПЗЖ в Раді Бойко перебуває у Чехії, - "Схеми". ФОТО

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у ВР, колишній керівник фракції ОПЗЖ Юрій Бойко перебуває у Чехії, в місті Карлови Вари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Схеми"

У повідомленні зазначається: "Юрій Бойко у Карлових Варах, Чехія. 63-річного народного депутата України помітили тут 25 серпня. Яка мета візиту Юрія Бойка до Карлових Вар і чи пов'язана вона з виконанням ним депутатських повноважень? Його речник відповів "Схемам", що Бойко "взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня", а у Карлових Варах перебуває на лікуванні. Користуючись нагодою, ми також запитали Юрія Бойка напряму у повідомленнях, що саме він та його соратники, нещодавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, нині роблять для протидії російській агресії? А також, чи відчуває Бойко особисту політичну та моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні, чим зрештою скористався Путін для роз’язання повномасштабної війни? Ці запитання Юрій Бойко у месенджері WhatsApp прочитав, але залишив без відповіді".

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