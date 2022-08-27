Антоновский мост в Херсоне после удара 26 августа. ФОТО со спутника
На снимке Антоновского моста видны новые повреждения после удара 26 августа.
Фото моста опубликовал в твиттере швейцарский OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт, отслеживающий события в Украине "из космоса", сообщает Цензор.НЕТ.
Фото было сделано 26 августа в 15:00 - через час после взрывов.
Секция моста с его южной стороны уцелела – для разрушения таких конструкций нужно больше, чем попадание ракет того же M142 (HIMARS), но повреждение полотна видно.
Причал понтонной переправы рядом с мостом цел. На мосту не видно транспорта.
Так Антоновский мост выглядел 26 августа.
А такой вид он имел 21 августа.
Топ комментарии
+21 Ан Мур
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+15 Nikolai Chizhevsky
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показать весь комментарий27.08.2022 10:12
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Замінити 2-3 перемички дешевше і швидше, ніж потім опору відновлювати.
Журналіст Єгор Чечеринда прокоментував https://ukranews.com/ua/news/876764-my-kupyly-suputnyk-prytula-nareshti-rozkryv-na-shho-pishly-zibrani-na-bajraktary-groshi заяву шоумена Сергія Притули про річну оренду супутника фінської компанії ICEYE за рахунок коштів, які перераховували громадяни України в рамках акції "Народний Байрактар".
Свою думку журналіст https://www.facebook.com/checherynda/posts/pfbid02SMJ3ugyRLH5REH7rwfCV5s4UFX8HAPxTGjbxHsxVq3rpQP6VevsHJzeQwt4Jwc9Pl?__cft__[0]=AZUy9Na5JJv98lJdaYA2B1CmdT8LVogqpZ6ZrPg-T1de3enJ9KzFIwapH2BwpR0ZOirBvdLqANI4e_bK_pk9cz4X-4******-palwaH3mK-qCGH_c9NuWn9gGcK_11WkF4I&__tn__=%2CO%2CP-R висловив у соціальній мережі Facebook.
Про Сергія Притулу та "я купив супутник" за 600 млн гривень... По-перше, не купив, а орендував лише на рік. По-друге, - не за свої, а за народні. Зібрані зовсім не на купівлю супутника. По-третє, - у січні цього року за наші гроші вже запустили один супутник - "Січ-2". Який може видавати аналогічні фото, що й "супутник Притули" "куплений" теж за народні гроші. "Січ-2" коштував нам з вами 10 млн наших з вами доларів!. Може, запитаємо у міністра оборони - де він? А не будемо дякувати міністру?
Ну і по-четверте. Американці й так надають і Президенту України, і уряду, і ЗСУ всі знімки з усіх своїх супутників - абсолютно безкоштовно....
Ви хочете витратити додатково 600 млн гривень зібрані абсолютно на інші речі на дублювання того, що нам і так безкоштовно надають наші союзники? Будь ласка! Але попередньо повідомте про це тих, хто збирав гроші на "Байрактари". А не на PR деяких Великих волонтерів, які дуже хочуть потрапити не лише на екрани ТБ, але й у Велику політику після завершення цієї жахливої війни....
APD. В моєму рідному Ірпені люди не знають, за які кошти їм поставити вікна. Морози вже - за 2 місяці.. краще б допомагати реальним людям, а не "купувати" уявні супутники. За чужі гроші, зібрані геть на інші цілі. Перепрошую за надмірну емоційність...
https://ukranews.com/ua/news/876920-yegor-checherynda-suputnyk-prytuly-dublyuye-znimky-suputnyka-sich-2-yakyj-********-zapustyla-v
Осенью и зимой сплошные облака
Что там обычный фотоспутник увидит?
Притула звісно має повне право розпоряджатися чужими грошима на свій розсуд, бо медійну підтримку від ОПи отримав зненацька таку, ніби він єдиний волонтер в Україні і сам особисто купив супутник.
базуючись на своїх же здогадках)
"але наші партнери і так передають нам супутникові знімки для розвідки" Т.е. вы уверены, что партнеры нам дают, ВСЕ. что нам надо и ВСЕ, что мы просим, с часовой(максимум)задержкой? И главное, что они и дальше будут нам предоставлять такой объем информации? Если вы это гарантируете, то вопросов нет! Это как со снарядами - нам их поставляют, но свое производство это другой расклад или не так?
Про ефективність і переваги цього супутника порівнюючи з .... інформації не зустрічав., про високу роздільну здатність не має змісту говорити без порівняння.
Виготовлення снарядів зелена влада припинила з 2019 року, тому без західної допомоги нам не обійтися взагалі, правда запускати своє виробництво не збираються.
Фонд Притули як організація отримує від людей гроші, далі особисто на правах керівника розпоряджається з метою реалізації цілей і завдань фонду, але він не є головний спонсор, як він себе для ЗМІ виставляє.