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Антонівський міст у Херсоні після удару 26 серпня. ФОТО з супутника

На знімку Антонівського мосту видно нові пошкодження після удару 26 серпня.

Фото мосту опублікував у твіттері швейцарський OSINT-ентузіаст Тім Ерхарт, який відстежує події в Україні "з космосу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото було зроблене 26 серпня о 15:00 - за годину після вибухів.

Секція мосту з його південного боку вціліла - для руйнування таких конструкцій потрібно більше, ніж попадання ракет того ж M142 (HIMARS), але пошкодження полотна видно.

Причал понтонної переправи поруч із мостом цілий. На мосту не видно транспорту.

Дивіться: ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту. ВIДЕО

Антонівський міст у Херсоні після удару 26 серпня 01

Так Антонівський міст виглядав 26 серпня.

Антонівський міст у Херсоні після удару 26 серпня 02

А такий вигляд він мав 21 серпня.

Автор: 

міст (1231) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+21
він мав так виглядати ще 25 лютого - навіть, коли орки неушкодженими прорвалися з кримського перешийку.
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27.08.2022 10:23
+15
ну честно и обьективно не вражає скільки на нього вже потрачено ракет цеж не перший і не другий удар але навіть видно що проїхати можна
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27.08.2022 10:14
+13
Якось він 21-го гірше виглядав ніж 26- шо...
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27.08.2022 10:12
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підвезіть туди якусь баржу з вибухівкою вночі втихаря до опори і до побачення. дешево і сердито. Як вам план?
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27.08.2022 12:06 Відповісти
Нє, не пайдьоть ... Міст треба максимально зберегти для подальшого, потім, використання.
Замінити 2-3 перемички дешевше і швидше, ніж потім опору відновлювати.
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27.08.2022 12:42 Відповісти
Дивно якось, що швейцарські ентузіасти фіксують супутникові знімки моста безкоштовно, а в цей час Притула (ну трохи як не за власні кошти орендував супутник) спустив 600 мільйонів, ніби він ще й обладнаний "променями смерті".. Може Тім обійдеться дешевше і з ним краще співпрацювати.

Журналіст Єгор Чечеринда прокоментував https://ukranews.com/ua/news/876764-my-kupyly-suputnyk-prytula-nareshti-rozkryv-na-shho-pishly-zibrani-na-bajraktary-groshi заяву шоумена Сергія Притули про річну оренду супутника фінської компанії ICEYE за рахунок коштів, які перераховували громадяни України в рамках акції "Народний Байрактар".

Свою думку журналіст https://www.facebook.com/checherynda/posts/pfbid02SMJ3ugyRLH5REH7rwfCV5s4UFX8HAPxTGjbxHsxVq3rpQP6VevsHJzeQwt4Jwc9Pl?__cft__[0]=AZUy9Na5JJv98lJdaYA2B1CmdT8LVogqpZ6ZrPg-T1de3enJ9KzFIwapH2BwpR0ZOirBvdLqANI4e_bK_pk9cz4X-4******-palwaH3mK-qCGH_c9NuWn9gGcK_11WkF4I&__tn__=%2CO%2CP-R висловив у соціальній мережі Facebook.

Про Сергія Притулу та "я купив супутник" за 600 млн гривень... По-перше, не купив, а орендував лише на рік. По-друге, - не за свої, а за народні. Зібрані зовсім не на купівлю супутника. По-третє, - у січні цього року за наші гроші вже запустили один супутник - "Січ-2". Який може видавати аналогічні фото, що й "супутник Притули" "куплений" теж за народні гроші. "Січ-2" коштував нам з вами 10 млн наших з вами доларів!. Може, запитаємо у міністра оборони - де він? А не будемо дякувати міністру?

Ну і по-четверте. Американці й так надають і Президенту України, і уряду, і ЗСУ всі знімки з усіх своїх супутників - абсолютно безкоштовно....

Ви хочете витратити додатково 600 млн гривень зібрані абсолютно на інші речі на дублювання того, що нам і так безкоштовно надають наші союзники? Будь ласка! Але попередньо повідомте про це тих, хто збирав гроші на "Байрактари". А не на PR деяких Великих волонтерів, які дуже хочуть потрапити не лише на екрани ТБ, але й у Велику політику після завершення цієї жахливої війни....

APD. В моєму рідному Ірпені люди не знають, за які кошти їм поставити вікна. Морози вже - за 2 місяці.. краще б допомагати реальним людям, а не "купувати" уявні супутники. За чужі гроші, зібрані геть на інші цілі. Перепрошую за надмірну емоційність...
https://ukranews.com/ua/news/876920-yegor-checherynda-suputnyk-prytuly-dublyuye-znimky-suputnyka-sich-2-yakyj-********-zapustyla-v
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27.08.2022 11:53 Відповісти
ця ****** такою була завжди, шоб там не було шукала де і як поживитись
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27.08.2022 12:00 Відповісти
Если журналист не понимает назначение этого спутника мог бы помолчать

Осенью и зимой сплошные облака

Что там обычный фотоспутник увидит?
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27.08.2022 12:00 Відповісти
Нам Захід всі розвіддані передає безкоштовно.
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27.08.2022 12:04 Відповісти
100%, при чому мабуть і як відео у реальному часі
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27.08.2022 12:12 Відповісти
брати у оренду супутник за такі мані - нераціонально як мінімум. нехай віддає бабки назад
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27.08.2022 12:17 Відповісти
Супутник не взятий в аренду, а повныстю куплений. В аренду вважайте взято ВСІ інші супутники, бо ми можемо отримувати дані з усіх 1 рік, а з купленого - необмежено.
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27.08.2022 14:47 Відповісти
Може ще заслухаємо "свою думку" журнаглиста петуШарія?
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27.08.2022 12:20 Відповісти
Я такого не знаю, як кажуть "в сортах лайна не розбираюсь".
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27.08.2022 12:26 Відповісти
А я не знаю того, кого ви цитували, і шо?
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27.08.2022 12:54 Відповісти
Чечеринда на вимкненому Еспресо працює, а на бенямарафоні його не показують. тому ви і не знаєте)
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27.08.2022 13:46 Відповісти
І тепер я повинен кожному його слову вірити?
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27.08.2022 14:46 Відповісти
Це виключно ваш вибір, я тут ні до чого)
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27.08.2022 15:00 Відповісти
Січ-2 літає, але нічого не передає - щось не фуричить. Металобрухт, коротше.
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27.08.2022 12:44 Відповісти
Теж Притула винен?
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27.08.2022 13:00 Відповісти
Я про Січ-2 написав. Причому Притула ?
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27.08.2022 14:14 Відповісти
Ключове тут " Свою думку журналіст..." Сказали ж, "Байрактари" і так подарували, чомусь всі ображені настирливо уникають цього факту. Тобто гроші потрачені за цільовим призначенням, а супутник, це як додатковий бонус.
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27.08.2022 12:03 Відповісти
Я не зустрічав інформації, що нам до повного щастя бракує тільки супутника, писали про озброєння, **********, засоби захисту, медикаменти. військові пайкт і ще багато інших речей без яких не можливо повноцінно воювати і перебувати в зоні бойових дій.
Притула звісно має повне право розпоряджатися чужими грошима на свій розсуд, бо медійну підтримку від ОПи отримав зненацька таку, ніби він єдиний волонтер в Україні і сам особисто купив супутник.
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27.08.2022 12:35 Відповісти
А ви зустрічали інформацію, що нам взагалу не потрібен був супутник?
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27.08.2022 12:57 Відповісти
Ви праві, супутники - наше все, тепер побільше накупити, бо це найефективніший спосіб цільового використання грошей для потреб ЗСУ, у них все решта вже є.
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27.08.2022 13:38 Відповісти
Информация - очень мощное оружие. Кто предупрежден - тот вооружен. Спутник это возможность получать оперативную и стратегическую информацию о противнике.
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27.08.2022 13:59 Відповісти
Саму оперативну інформацію на передовій підрозділ отримує з безпілотника, причому в режимі реального часу, а супутникові знімки вимагають попередньої обробки інформації і справді не обхідні для стратегічного планування. Розвідки країн НАТО результати супутникової розвідки передають і так нам в постійному режимі, бо їх сукупні можливості значно переважають наші.
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27.08.2022 14:15 Відповісти
БПЛА это "оптический прицел", а спутник "глаза" если оценивать по охвату поверхности. Что нам передают и с какой задержкой мне неизвестно. Но свои "глаза" надежнее. Спутник может "увидеть", что происходит в Крыму, на сопредельных с Украиной территориях, БПЛА туда может и не долететь или полететь для доразведки. Это разные инструменты - одно не отменяет другого.
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27.08.2022 14:41 Відповісти
Я про те і говорю, що це різні речі, але наші партнери і так передають нам супутникові знімки для розвідки просто їх не дають в ЗМІ. Тому і пішла дискусія, чи була справді нагальна необхідність 600 мільйонів віддати за користування супутником чи це була просто оборудка. Можна подумати, що НАТО не має якісних супутників чи дає нам погані знімки.
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27.08.2022 14:53 Відповісти
Я так розумію, у вас на руках є факти та докази шахрайства Притули і вони вже передані в правоохоронні органи?
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27.08.2022 14:56 Відповісти
Ви видно неуважно читаєте, можливо написане погано розумієте і тому робити власні висновки
базуючись на своїх же здогадках)
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27.08.2022 15:04 Відповісти
Хм, вот у соседа есть перфоратор и он мне залюбки его дает, но есть нюансы - то он ему нужен, то где-то далеко, то барахлит, то сосед куда-то уехал.
"але наші партнери і так передають нам супутникові знімки для розвідки" Т.е. вы уверены, что партнеры нам дают, ВСЕ. что нам надо и ВСЕ, что мы просим, с часовой(максимум)задержкой? И главное, что они и дальше будут нам предоставлять такой объем информации? Если вы это гарантируете, то вопросов нет! Это как со снарядами - нам их поставляют, но свое производство это другой расклад или не так?
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27.08.2022 15:54 Відповісти
Поки я гаяв час, щоб написати якісну відповідь, ви це зробили добряче. Але ж упоротим це не аргументи, їм дана команда цькувати Притулу.
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27.08.2022 15:59 Відповісти
Я у порядності нашої влади взагалі не впевнений, а партнерам довіряю однозначно, бо не маючи статусу члена НАТО і обливаючи їх брудом до війни, зараз правда в ОПі попустились, вони надають нам фантастичну допомогу. Тому переконаний, що генштаб отримує від західних розвідок всю необхідну інформацію для ефективного ведення війни. І не треба забувати, що не маючи жодних договірних зобов'язань перед нами, НАТО нас забезпечує як не члена блоку в об'ємах найбільших за всю історію.
Про ефективність і переваги цього супутника порівнюючи з .... інформації не зустрічав., про високу роздільну здатність не має змісту говорити без порівняння.
Виготовлення снарядів зелена влада припинила з 2019 року, тому без західної допомоги нам не обійтися взагалі, правда запускати своє виробництво не збираються.
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27.08.2022 16:48 Відповісти
Притула потратив гроші на супутник після консультацій з військовими в Міністерстві оборони, про що він повідомив на свому каналі. Так що всі питання про доцільність просто відпадають.
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27.08.2022 15:16 Відповісти
В ЗМІ , при чому навіть деякі провладні, почали писати про оренду супутника на 1 рік, інші про придбання, от і почалося... Погана комунікація - це не моя проблема, я читаю відкриті джерела і при чому різні. Піар може бути гарний і поганий, але тут він спрацював не на користь Притули. Його обов'язок відзвітувати про використання зібраних коштів, тобто про придбання, пояснити доцільність заручившись інформаційною підтримкою міністерства оборони як замовника, а не піаритися як про власну покупку і щедрий подарунок від Притули для ЗСУ.
Фонд Притули як організація отримує від людей гроші, далі особисто на правах керівника розпоряджається з метою реалізації цілей і завдань фонду, але він не є головний спонсор, як він себе для ЗМІ виставляє.
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27.08.2022 15:44 Відповісти
А можна таке маленьке питання - саме ви вкладали гроші в фонд Притули?
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27.08.2022 16:02 Відповісти
У фонд Притули вклав як наш президент, але розміщав у себе безкоштовно на повний пансіон переселенця, тому Зелі-мільйонеру до мене далеко по благодійності, бо він за 3 роки 0 (нуль) надав допомоги)
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27.08.2022 16:53 Відповісти
До речі повністю підтримую вас у вашій фінансовій допомозі фонду Притули, за будь-яких умов він робить добрі справи для країни.
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27.08.2022 17:02 Відповісти
Я зрозумів вашу позицію, тому спілкування з вами далі втратило для мене цікавість. Бережіть себе.
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27.08.2022 17:07 Відповісти
Ваша цікавість без аргументації за відсутності власної позиції теж зрозуміла, тому на все добре.
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27.08.2022 17:27 Відповісти
Бла бла бла
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27.08.2022 21:23 Відповісти
Видно відразу, що ви не тутешній, зареєструвалися тільки в травні, щоб патякати невпопад, бо коментарі тут пишуть доречні темі, а не для срачу. Повертайтеся на бенямарафон, вам там буде комфортніше, там однозначно подають інформацію, не дарма ж назвали "єдині новини")
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27.08.2022 21:39 Відповісти
Бла бла бла
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27.08.2022 21:39 Відповісти
А рештою повинно займатись МО та особисто Зе, чи не так? Чи до них у вас питань нема?
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27.08.2022 14:44 Відповісти
Питання до МО можуть бути в ЗСУ, а Зе, все що зміг просрати, то просрав і навіть перевершив самі гірші сподівання і до нього вже мають бути питання від СБУ, але не при цій владі.
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27.08.2022 14:58 Відповісти
Якраз питання повинні буди у всіх, і у вас зокрема, бо це наші податки. Але ж цькувати волонтерів безпечніше, га?
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27.08.2022 16:07 Відповісти
Я можу відповідати виключно за свої слова, інформацію беру зі ЗМІ, викладаю свої судження з прочитаного чи почутого., але нікого не цькую
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27.08.2022 16:56 Відповісти
Ну виклав швейцарець фото,а з чого взяли що у ВСУ нема фото з арендованого супутника,щоб ворог знав про його можливості.
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27.08.2022 12:17 Відповісти
Похоже на фотоотчет работы фирмы "Олеся" по укреплению моста.
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27.08.2022 12:19 Відповісти
Пустити з Нікополя плавучу міну на пару тонн на Каховську ГЕС і підірвати , піде хвиля і змиє той Антонівський міст нахрін . Якщо рашисти будуть відступати з правого берега Дніпра то все одно ГЕС підірвуть.
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27.08.2022 12:19 Відповісти
Крим буде з водою
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27.08.2022 12:21 Відповісти
Український Крим буде з дніпровською водою . Як було при кацапах уже побачили.
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27.08.2022 14:07 Відповісти
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27.08.2022 13:33 Відповісти
короче і Байрактари й супутникови знімки. усі задоволені
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27.08.2022 13:59 Відповісти
Дався вам той супутник.На війні зброі,супутників ,інформаціі много не буває!!!
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27.08.2022 15:01 Відповісти
Цікаво, що дома біля мосту цілі. Дійсно точні удари.
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27.08.2022 16:07 Відповісти
Если Антоновский мост не могут разбить, то каким образом Крымский собираются??
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27.08.2022 22:10 Відповісти
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