Антонівський міст у Херсоні після удару 26 серпня. ФОТО з супутника

На знімку Антонівського мосту видно нові пошкодження після удару 26 серпня.

Фото мосту опублікував у твіттері швейцарський OSINT-ентузіаст Тім Ерхарт, який відстежує події в Україні "з космосу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Фото було зроблене 26 серпня о 15:00 - за годину після вибухів.

Секція мосту з його південного боку вціліла - для руйнування таких конструкцій потрібно більше, ніж попадання ракет того ж M142 (HIMARS), але пошкодження полотна видно.

Причал понтонної переправи поруч із мостом цілий. На мосту не видно транспорту.

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Так Антонівський міст виглядав 26 серпня.



А такий вигляд він мав 21 серпня.