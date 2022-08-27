В Киеве открыли мурал, посвященный "Призраку Киева". ФОТОрепортаж

В Киеве на Подоле открыли мурал, посвященный "Призраку Киева".

Событие посвящено Дню авиации Украины, который отмечают ежегодно в последнюю субботу августа, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Мурал расположен по адресу ул. Межигорская, 3/7. На изображении пилот в кабине самолета Миг-29. Прототипом для работы послужило фото одного из пилотов 40-й бригады тактической авиации. Автором мурала стал художник-муралист Андрей Ковтун.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ