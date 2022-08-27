В Киеве открыли мурал, посвященный "Призраку Киева". ФОТОрепортаж
В Киеве на Подоле открыли мурал, посвященный "Призраку Киева".
Событие посвящено Дню авиации Украины, который отмечают ежегодно в последнюю субботу августа, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Мурал расположен по адресу ул. Межигорская, 3/7. На изображении пилот в кабине самолета Миг-29. Прототипом для работы послужило фото одного из пилотов 40-й бригады тактической авиации. Автором мурала стал художник-муралист Андрей Ковтун.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+25 phantom4
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+22 Ziu Zou
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доречі, підорастія рознесла у Києві будинки без муралів
логіки у Вас нуль
п.с. твой пост это просто пост мрази, так что иди ***** и выбирай слова
Звание Герой Украины получил посмертно после последнего боя в Небе над Украиной...
Слава Герою Украины...💙💛💪👍
Призрак Киева - коллективный образ летчиков,защищавших небо Киева и центральной Украины.
Реєстрація: 08.05.2022
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Пора бы этого ольгинского бота забанить к херам.
Оно тут накидывает. И к сожалению, порой успешно. Два реальтых идиота отреагироывали на его провокацию с Кожедубом.
- чому істукан цієї курви ще ї досі в Україні?
Та й штукатурка тут виглядає краще ніж в нових халупах Оркостану.
Лучший пилот-истребитель в мире Александр Яковлевич Оксанченко, звание Героя Украины посмертно.https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/luchshiy-pilot-istrebitel-v-mire-oksanchenko-pogib-v-vozdushnom-boyu-za-ukrainu-1606570.html