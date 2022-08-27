У Києві відкрили мурал, присвячений "Привиду Києва". ФОТОрепортаж
У Києві на Подолі відкрили мурал, присвячений "Привиду Києва".
Подія присвячена Дню авіації України, який відзначають щорічно в останню суботу серпня, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Мурал розташований за адресою вул. Межигірська, 3/7. На зображенні пілот в кабіні літака Міг-29. Прототипом для роботи послужило фото одного з пілотів 40-ої бригади тактичної авіації. Автором мурала став художник-мураліст Андрій Ковтун.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+25 phantom4
показати весь коментар27.08.2022 17:40
+25 Senator #518037
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+22 Ziu Zou
показати весь коментар27.08.2022 17:43
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доречі, підорастія рознесла у Києві будинки без муралів
логіки у Вас нуль
п.с. твой пост это просто пост мрази, так что иди ***** и выбирай слова
Звание Герой Украины получил посмертно после последнего боя в Небе над Украиной...
Слава Герою Украины...💙💛💪👍
Призрак Киева - коллективный образ летчиков,защищавших небо Киева и центральной Украины.
Реєстрація: 08.05.2022
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Пора бы этого ольгинского бота забанить к херам.
Оно тут накидывает. И к сожалению, порой успешно. Два реальтых идиота отреагироывали на его провокацию с Кожедубом.
- чому істукан цієї курви ще ї досі в Україні?
Та й штукатурка тут виглядає краще ніж в нових халупах Оркостану.
Лучший пилот-истребитель в мире Александр Яковлевич Оксанченко, звание Героя Украины посмертно.https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/luchshiy-pilot-istrebitel-v-mire-oksanchenko-pogib-v-vozdushnom-boyu-za-ukrainu-1606570.html