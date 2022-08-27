У Києві відкрили мурал, присвячений "Привиду Києва". ФОТОрепортаж

У Києві на Подолі відкрили мурал, присвячений "Привиду Києва".

Подія присвячена Дню авіації України, який відзначають щорічно в останню суботу серпня, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Мурал розташований за адресою вул. Межигірська, 3/7. На зображенні пілот в кабіні літака Міг-29. Прототипом для роботи послужило фото одного з пілотів 40-ої бригади тактичної авіації. Автором мурала став художник-мураліст Андрій Ковтун.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ