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У Києві відкрили мурал, присвячений "Привиду Києва". ФОТОрепортаж

У Києві на Подолі відкрили мурал, присвячений "Привиду Києва".

Подія присвячена Дню авіації України, який відзначають щорічно в останню суботу серпня, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Мурал розташований за адресою вул. Межигірська, 3/7. На зображенні пілот в кабіні літака Міг-29. Прототипом для роботи послужило фото одного з пілотів 40-ої бригади тактичної авіації. Автором мурала став художник-мураліст Андрій Ковтун.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кременчуці з’явилась вулиця імені загиблого Героя України, льотчика Олександра Оксанченка

У Києві відкрили мурал, присвячений Привиду Києва 01
У Києві відкрили мурал, присвячений Привиду Києва 02
У Києві відкрили мурал, присвячений Привиду Києва 03
У Києві відкрили мурал, присвячений Привиду Києва 04
У Києві відкрили мурал, присвячений Привиду Києва 05
У Києві відкрили мурал, присвячений Привиду Києва 06
У Києві відкрили мурал, присвячений Привиду Києва 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

мистецтво (137) Київ (19463) пам’ять (1186) Повітряні сили (2636)


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Топ коментарі
+25
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27.08.2022 17:40
+25
Полковник Александр Оксанченко сбивший более 20 крыс путлера является "призраком Киева"..
Звание Герой Украины получил посмертно после последнего боя в Небе над Украиной...
Слава Герою Украины...💙💛💪👍
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27.08.2022 18:22
+22
Как красиво и талантливо
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27.08.2022 17:43
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27.08.2022 17:40 Відповісти
мурал вогонь!.... головне щоб вата непоцілила......
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27.08.2022 17:40 Відповісти
Как красиво и талантливо
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27.08.2022 17:43 Відповісти
класно
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27.08.2022 17:43 Відповісти
Пам'ятники треба ставити нашим льотчикам і героям ЗСУ.
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27.08.2022 17:47 Відповісти
Батько наш Бандера... Всім героя слава.. А ти не сци.. Все одно чкурнув на кращу хату
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27.08.2022 18:07 Відповісти
Я підтримую такі мурали, але краще після війни, тому що зараз цей будинок може стати ціллю
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27.08.2022 18:09 Відповісти
можете назвати хоч один будинок в Києві, що був з муралом і його рознесли?
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27.08.2022 18:10 Відповісти
не можу, але знаю , що ворог дуууже підступний
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27.08.2022 18:49 Відповісти
То й що? не роцемію Ваш пост..до чого тут вата? У себе в Польщі не размальовуй будинки..нам подобається..

доречі, підорастія рознесла у Києві будинки без муралів

логіки у Вас нуль
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27.08.2022 18:09 Відповісти
Пробач, що ми не втекли туди, де спокійніше. Якщо тобі у Польщі страшно лише від погляду на мурал, то ми вже звикли з лютого місяця.
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27.08.2022 18:10 Відповісти
Геннадий, в чём проблема? Это обычный дом, который могут увидеть абсолютно все просто проходя мимо, в чём "секретность"? Ваты и агентуры и в Киеве хватает.

п.с. твой пост это просто пост мрази, так что иди ***** и выбирай слова
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27.08.2022 18:19 Відповісти
Та шо ти кажеш, може ти й обісралося, тікаючи від вати (до речі, дуже цікаво, як тебе випустили?), а от ми чомусь вати не боїмося. Отам і залишайся, де ти є зараз, нам тут обісраті не треба.
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27.08.2022 19:27 Відповісти
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27.08.2022 18:20 Відповісти
Краса! Неймовірно мальовничо. Я не розберу, це фото чи малюнок☺️
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27.08.2022 18:29 Відповісти
Гарний мурал. Варто назвати вулиці міста іменами людей, які віддали за нього своє життя. Так місто хоч трохи віддячить своїм рятівникам.
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27.08.2022 18:22 Відповісти
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27.08.2022 18:44 Відповісти
Все обов'язково буде після Перемоги
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27.08.2022 19:45 Відповісти
Полковник Александр Оксанченко сбивший более 20 крыс путлера является "призраком Киева"..
Звание Герой Украины получил посмертно после последнего боя в Небе над Украиной...
Слава Герою Украины...💙💛💪👍
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27.08.2022 18:22 Відповісти
Неймовірні історії мужніх людей, справжніх Героїв. Гадаю дійсно справедливо, якщо привид Києва - це колективний образ і кожен з них є легендарним привидом Києва.
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27.08.2022 18:35 Відповісти
Оксанченко,к огромному сожалению,погиб в первый(первые дни) день,а летчик был от Бога
Призрак Киева - коллективный образ летчиков,защищавших небо Киева и центральной Украины.
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27.08.2022 18:40 Відповісти
але як касапи тоді жахались
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27.08.2022 19:12 Відповісти


Реєстрація: 08.05.2022
===
Пора бы этого ольгинского бота забанить к херам.
Оно тут накидывает. И к сожалению, порой успешно. Два реальтых идиота отреагироывали на его провокацию с Кожедубом.
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27.08.2022 22:00 Відповісти
Дуже гарно ті талановито! Героям Слава! Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ! Слава громадянам України та нашим друзям і помічникам!!!💛💙
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27.08.2022 18:37 Відповісти
Наші льотчики усі привиди . Велика подяка хлопцям! В таких умовах виконувати завдання і нищити утирків це більше ніж подвиг. Чекаємо вас усіх на параді в честь нашой перемоги.Ви наші ангели!
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27.08.2022 18:45 Відповісти
Нещодавно був по справах в одному місті, бачив як злітають і сідають наші соколи; став по іншому сприймати військову авіацію. Якщо у звичайного піхотинця є великі шанси повернутися додому живим, то у льотчиків будь-який бойовий вильот може бути останнім. Це дійсно люди величезної мужності. Честь і хвала їм.
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27.08.2022 19:32 Відповісти
читала спогади часів другої світової війни. бути льотчиком - дуже почесно і ДУЖЕ СТРАШНО. виймали цих льотчиків напівмертвих. а літали й дівчата, "нічні відьми", були сміливіші за чоловіків (не знаю, як це, особисто я б там обпісялась сто разів)
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27.08.2022 21:23 Відповісти
Для людей, в яких підходяща нервова система, певно, в цьому покликанні допустимий рівень небезпеки. Хоча, все, що я знаю на цю тему - це книги "Нічний політ" і "Планета людей" Екзюпері.
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28.08.2022 00:43 Відповісти
Катерина II - захопила українське Причорномор'я та Крим. Остаточно поглинула Україну: знищила Гетьманщину (1764) і Січ (1775), запровадила кріпацтво, розформувала слобідське козацтво
- чому істукан цієї курви ще ї досі в Україні?

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27.08.2022 20:03 Відповісти
А відштукатурити стіну тяжко було?
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27.08.2022 20:52 Відповісти
"тяжко"? Не те слово - просто пекельні борошна.

Та й штукатурка тут виглядає краще ніж в нових халупах Оркостану.
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28.08.2022 13:25 Відповісти
Топ ган!
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27.08.2022 22:32 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!
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28.08.2022 20:53 Відповісти
У БОЮ ЗАГИНУВ МИРГОРОДСЬКИЙ АС ОЛЕКСАНДР ОКСАНЧЕНКО - ГЕРОЙ УКРАЇНИ ПОСМЕРТНО https://poltava.to/news/64992/

Лучший пилот-истребитель в мире Александр Яковлевич Оксанченко, звание Героя Украины посмертно.https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/luchshiy-pilot-istrebitel-v-mire-oksanchenko-pogib-v-vozdushnom-boyu-za-ukrainu-1606570.html
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15.09.2022 09:48 Відповісти
 
 