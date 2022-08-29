РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5424 посетителя онлайн
Новости Фото Война
4 670 4

Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В результате вражеских обстрелов три района Днепропетровщины потерпели разрушения, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты в течение суток несколько раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы, а также четыре громады Криворожья. На местах работают следователи и взрывотехники.

В Никополе полностью разрушены два частных дома, более сорока домов и хозяйственных сооружений получили повреждения. Также поврежден газопровод и линии электропередач.

"В результате обстрелов Красногригоревской территориальной громады повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, предприятие, газопровод и линии электропередач. В Марганце масштабы повреждений выясняются. Днем, 28 августа, враг обстрелял Раевскую и Великомихайловскую громады Синельниковщины. Повреждены жилые дома и хозяйственная постройка. Ночью под вражескими обстрелами оказалась Покровская громада Синельниковского района", - говорится в сообщении.

Окончательная информация по разрушениям, повреждениям и пострадавшим уточняется. На местах происшествия работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.

Также смотрите: Миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС, - Гросси. ФОТО

Также из реактивных систем залпового огня враг обстрелял громады Криворожского района. Попали по Новопольской, Широковской, Зеленодольской и Карповской громадам. В результате повреждены одно из предприятий, газопровод и частный дом. Люди не пострадали.

Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине 01
Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине 02
Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине 03
Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине 04
Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине 05

По фактам российской агрессии против гражданского населения правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

армия РФ (19224) обстрел (27151) Нацполиция (16463) Днепропетровская область (3948)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Твари!
показать весь комментарий
29.08.2022 12:55 Ответить
мрази
показать весь комментарий
29.08.2022 13:12 Ответить
Ублюдки.
показать весь комментарий
29.08.2022 13:34 Ответить
подонки
показать весь комментарий
29.08.2022 13:48 Ответить
 
 