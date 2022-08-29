Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В результате вражеских обстрелов три района Днепропетровщины потерпели разрушения, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты в течение суток несколько раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы, а также четыре громады Криворожья. На местах работают следователи и взрывотехники.

В Никополе полностью разрушены два частных дома, более сорока домов и хозяйственных сооружений получили повреждения. Также поврежден газопровод и линии электропередач.

"В результате обстрелов Красногригоревской территориальной громады повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, предприятие, газопровод и линии электропередач. В Марганце масштабы повреждений выясняются. Днем, 28 августа, враг обстрелял Раевскую и Великомихайловскую громады Синельниковщины. Повреждены жилые дома и хозяйственная постройка. Ночью под вражескими обстрелами оказалась Покровская громада Синельниковского района", - говорится в сообщении.

Окончательная информация по разрушениям, повреждениям и пострадавшим уточняется. На местах происшествия работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.

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Также из реактивных систем залпового огня враг обстрелял громады Криворожского района. Попали по Новопольской, Широковской, Зеленодольской и Карповской громадам. В результате повреждены одно из предприятий, газопровод и частный дом. Люди не пострадали.











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