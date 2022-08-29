Миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС, - Гросси. ФОТО
Миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи Запорожской АЭС уже в пути.
Об этом сообщил в твиттере глава агентства Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.
"Настал день, миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи АЭС в Запорожье уже в пути. Мы должны гарантировать безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая состоится на этой неделе", - отметил Гросси.
Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.
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Они изначально заявляли, что хотят проверить безопасность станции.
ВСЁ !!!
хтось чекає чогось від того візиту?
Тобто боронитимуть особисто до повного звільнення? Імпотенти волають що запліднять весь світ, мля... магата спішить на поміч...
а потім в стилі пуйла - нас там нєту..ващі чмоні самоліквідувались..ми приїхали - нікого на станціїї немає..фантастика по Азімову..і все..
а раїся нехай доказує зворотне..чому вони вічно під дурнв косять?? треба і нам іхтамнєтить і ценемитить, вонисамікурили