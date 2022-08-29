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Миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС, - Гросси. ФОТО

Миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи Запорожской АЭС уже в пути.

Об этом сообщил в твиттере глава агентства Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

"Настал день, миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи АЭС в Запорожье уже в пути. Мы должны гарантировать безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая состоится на этой неделе", - отметил Гросси.

Миссия МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС, - Гросси 01

Читайте также: Украина сообщила МАГАТЭ о повреждениях на Запорожской АЭС из-за российских обстрелов 25-27 августа

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минобороны показало мистического "зверя", который "сжигает" российские военные базы. ФОТО

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, но успеха не имеют, - Генштаб ВСУ

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

Автор: 

МАГАТЭ (391) Запорожская АЭС (703) Рафаэль Гросси (174)


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Топ комментарии
+6
Ось цей,що попереду,налаштований дуже серйозно.Його стурбованість буде взагалі безмежна.
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29.08.2022 08:11
+6
Едут чтобы сказать

"Все нормально, пользуйтесь" ?
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29.08.2022 08:12
+6
МАГАТЕ - безпонтова муйня
хтось чекає чогось від того візиту?
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29.08.2022 08:13
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Правила форума Совет форумчан
Может кто-то обьяснить, что полезного даст этот крестовый поход, кроме легализации оккупантских выродков захвативших АЕС?
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29.08.2022 08:06 Ответить
Цікаво, у Запоріжжі так пропустять, чи треба буде хабаря давати?
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29.08.2022 10:27 Ответить
А каким маршрутом едут, через парашу или вільну Україну?
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29.08.2022 08:10 Ответить
Не поспішайте. Кацапи за неділю ще не всю зброю встигли вивезти.
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29.08.2022 08:11 Ответить
Ось цей,що попереду,налаштований дуже серйозно.Його стурбованість буде взагалі безмежна.
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29.08.2022 08:11 Ответить
Едут чтобы сказать

"Все нормально, пользуйтесь" ?
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29.08.2022 08:12 Ответить
А типо ожидалось, что это отряд спецназа, который отобьёт станцию ?!
Они изначально заявляли, что хотят проверить безопасность станции.
ВСЁ !!!
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29.08.2022 10:41 Ответить
МАГАТЕ - безпонтова муйня
хтось чекає чогось від того візиту?
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29.08.2022 08:13 Ответить
Ждут. Например ведущие "оппозиционного" и самого "ровного" канала за приезд в Украину представителей МАГАТЭ и возлагают на них большие надежды.
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29.08.2022 08:17 Ответить
Тут прям можна крутити барабан, що відбудеться: полон, не пустять, пустять, вони їх просто підірвуть, або взагалі комісія скаже, що русняві підтримують там порядок і взагалі там все нормально це все укропи
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29.08.2022 08:15 Ответить
Відень дуже гарне місто. Але міжнародні організації там муйня.
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29.08.2022 08:16 Ответить
дорогою мацква-берлін через пекін
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29.08.2022 08:19 Ответить
Як вони збираються допомагати?
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29.08.2022 08:27 Ответить
Легалізують присутність кацапів на станції.Чим не допомога?
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29.08.2022 10:21 Ответить
И сколько кацапов в этой суперкоманде?
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29.08.2022 08:31 Ответить
Знаток английского , переведи для начала значение слова " mostly ".
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29.08.2022 10:10 Ответить
Сербия и Китай ну очень нейтральные для рашки страны. Иордания, Албания , Северная Македония - просто самые ведущие страны и специалисты в атомной энергетике ) А вот представителями Великобритании и США в этой говногруппе и не пахнет. Совпадение ?
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29.08.2022 10:19 Ответить
А де Том Круз, курва...
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29.08.2022 09:02 Ответить
Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", - зазначив Гроссі...

Тобто боронитимуть особисто до повного звільнення? Імпотенти волають що запліднять весь світ, мля... магата спішить на поміч...
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29.08.2022 09:31 Ответить
Чіпа з Дейлом забули..
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29.08.2022 09:46 Ответить
Як в бойовику, як то зібралися десь на астероїд бурити скважину.
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29.08.2022 09:37 Ответить
краще б якихось спеців по боротьбі з терористави перевдягли направили на станцію..

а потім в стилі пуйла - нас там нєту..ващі чмоні самоліквідувались..ми приїхали - нікого на станціїї немає..фантастика по Азімову..і все..

а раїся нехай доказує зворотне..чому вони вічно під дурнв косять?? треба і нам іхтамнєтить і ценемитить, вонисамікурили
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29.08.2022 09:44 Ответить
Навіщо? Щоби що? Який хоч мінімальний результат цього?
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29.08.2022 10:31 Ответить
Для Магатэ , уже нарисованные красные линии , за ранее,от ***** . Где, и как , куда хотить.Под строжайшем наблюдением пидоро-кацапов .
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29.08.2022 11:20 Ответить


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29.08.2022 12:37 Ответить
А чого вони за яйця примаються? Навыть жінка. Чи щось тим приховують, чи вже прощаються?
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29.08.2022 16:49 Ответить
фоткатися вміють, це ми вже зрозуміли)
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02.09.2022 10:25 Ответить
 
 