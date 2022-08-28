Украина сообщила МАГАТЭ о повреждениях на Запорожской АЭС из-за российских обстрелов 25-27 августа
Обстрелы Запорожской АЭС подчеркивают риск потенциальной ядерной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции.
Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ, отмечает Цензор.НЕТ.
Украина сообщила организации о возобновлении обстрелов на площадке Запорожской атомной электростанции в течение 25-27 августа.
При этом все системы безопасности остаются в рабочем состоянии, а рост уровня радиационного фона не зафиксирован.
Полной информации о характере повреждений в Украине пока нет, но зафиксированы попадания в так называемые спецкорпуса станции, расположенные в 100 метрах от корпусов реактора. Также повреждены некоторые водопроводы, но их удалось отремонтировать.
Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что он продолжает консультации со всеми сторонами с целью организации экспертной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшие несколько дней для обеспечения ядерной и физической безопасности.
Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.
25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.
Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.
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Как сообщалось на этом же Цензоре - русские почти закончили приготовление для переподключения станции на Крым, вроде.
За каким хером они её обстреливали если планировалось подключить её на себя и отключить от Украины ?
Я не могу понять - зачем обстреливать то, что ты собираешься использовать по-назначению ?!
В таком случае зачем вести работы по налаживанию использования этой электроэнергии в своих целях ?
Типо они такие богатые, что делают это для отвода глаз, а на самом деле хотят взорвать ?
"Єрмак: Україна або піде на уклін, або путін спалить все дотла - третього варіанту немає."©
пробуют напугать.