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Новости Война
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Украина сообщила МАГАТЭ о повреждениях на Запорожской АЭС из-за российских обстрелов 25-27 августа

аэс,заэс,запорожская

Обстрелы Запорожской АЭС подчеркивают риск потенциальной ядерной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ, отмечает Цензор.НЕТ.

Украина сообщила организации о возобновлении обстрелов на площадке Запорожской атомной электростанции в течение 25-27 августа.

При этом все системы безопасности остаются в рабочем состоянии, а рост уровня радиационного фона не зафиксирован.

Также смотрите: Минобороны показало мистического "зверя", который "сжигает" российские военные базы. ФОТО

Полной информации о характере повреждений в Украине пока нет, но зафиксированы попадания в так называемые спецкорпуса станции, расположенные в 100 метрах от корпусов реактора. Также повреждены некоторые водопроводы, но их удалось отремонтировать.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что он продолжает консультации со всеми сторонами с целью организации экспертной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшие несколько дней для обеспечения ядерной и физической безопасности.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минобороны показало мистического "зверя", который "сжигает" российские военные базы. ФОТО

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, но успеха не имеют, - Генштаб ВСУ

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+10
не тубруйте магате по неділях, майте совість
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28.08.2022 19:26
+8
Зе проти паніки . Відкличте повідомлення !
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28.08.2022 19:31
+8
нафіга комісію лякати? бо ще не приїдуть..
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28.08.2022 19:39
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не тубруйте магате по неділях, майте совість
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28.08.2022 19:26 Ответить
Зе проти паніки . Відкличте повідомлення !
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28.08.2022 19:31 Ответить
Перед приїздом комісії Україна в неділю попереджає про ризик?
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28.08.2022 19:33 Ответить
нафіга комісію лякати? бо ще не приїдуть..
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28.08.2022 19:39 Ответить
❗️Повідомляють про прильоти на Рівненщині (Сарни) з боку рб https://t.me/irpininteresting/6216 https://t.me/irpininteresting/6216

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28.08.2022 19:44 Ответить
Убейте меня, но я не понимаю, может кто-то пояснить

Как сообщалось на этом же Цензоре - русские почти закончили приготовление для переподключения станции на Крым, вроде.
За каким хером они её обстреливали если планировалось подключить её на себя и отключить от Украины ?
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28.08.2022 20:55 Ответить
Можно только догадки строить.
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28.08.2022 21:04 Ответить
Можно их считать дважды тупыми и трижды алкашами - но обычно они ничего не делают просто так.
Я не могу понять - зачем обстреливать то, что ты собираешься использовать по-назначению ?!
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28.08.2022 21:47 Ответить
"Затем", что это не только АЭС, но еще и бомба на теле Украины. ВСЮ историю серусерии. Чернобыль не "просто так" и совсем НЕ "случайно" взорвали. Это была "таблетка" укрепления "республик", когда уже все трещало по швам. И сейчас "немного другой системы" мина - блоки 2-х контурные, извне до твелов добраться - разве что ядерной. Вся эта херь в дуроскопе для стерильных. Повреждение корпусов блоков СМЕШНО. Максимум - турбинный цех. А блоков "там" для "кина" предостаточно - они до 2030(там "очередь", всего не помню и все объяснять не буду - долго) рабочие.
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29.08.2022 09:10 Ответить
Я понимаю, что это бомба. Я даже готов поверить, что опираясь на прогноз погоды можно подорвать в исключительно благоприятный момент.
В таком случае зачем вести работы по налаживанию использования этой электроэнергии в своих целях ?
Типо они такие богатые, что делают это для отвода глаз, а на самом деле хотят взорвать ?
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29.08.2022 10:36 Ответить
ПРАКТИЧЕСКИ да. Грубо говоря. Например, наш глист породы зеуйопище объявит 3,14здец и его "избежание", чтобы позволии слить часть территории и законсервировать конфликт. Вот-вот во времени... Оно же затыкается, ждет приказов и начинает дрыгаться. То харкает в ООН-НАТО, то наоборот, то перестает Армию в говно превращать, то втыкает гвозди. Вчера, вон, ублюдкам повесил внагляк медальки... А вот за это его разве не должны ДАВНО повесить? https://www.youtube.com/watch?v=-K85e1Gc-bA
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29.08.2022 20:22 Ответить
Не вставляется че-то фотка. Здесь с текстом, в ленте...

"Єрмак: Україна або піде на уклін, або путін спалить все дотла - третього варіанту немає."©

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29.08.2022 23:24 Ответить
Стріляють, щоб було страшно Європі і на Україну тиснули союзники здаватись. Люди Росатома керують обстрілами, вказують куди безпечно цілити. Звичайний шантаж, шоча криворукість ніхто не відміняв, небезпека існує.
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28.08.2022 21:59 Ответить
Обстреливают они её чисто для шантажа и кипиша,по безопасным местам,которые указали им сотрудники "Росатома",после тщательного обследования станции.
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28.08.2022 22:02 Ответить
значит - использовать у них не получается, или не дают использовать.
пробуют напугать.
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28.08.2022 21:55 Ответить
 
 