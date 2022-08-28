УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8107 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 226 29

Україна повідомила МАГАТЕ про пошкодження на Запорізькій АЕС через російські обстріли 25-27 серпня

аэс,заэс,запорожская

Обстріли Запорізької АЕС підкреслюють ризик потенційної ядерної аварії на найбільшій в Європі атомній електростанції.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ, зазначає Цензор.НЕТ.

Так, Україна повідомила організації про поновлення обстрілів на майданчику Запорізької атомної електростанції протягом 25-27 серпня.

При цьому всі системи безпеки залишаються у робочому стані, а зростання рівня радіаційного фону не зафіксовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якби зараз на ЗАЕС сталась аварія, хмара розповсюдження радіації пішла б за вітром на південний схід у бік Росії, - "Енергоатом". КАРТА

Повної інформації про характер пошкоджень в Україні поки немає, але зафіксовані влучання у так звані спецкорпуси станції, розташовані за 100 метрів від корпусів реактора. Також було пошкоджено деякі водопроводи, але їх вдалося відремонтувати.

Керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що він продовжує консультації з усіма сторонами з метою організації експертної місії МАГАТЕ на ЗАЕС у найближчі кілька днів задля забезпечення ядерної та фізичної безпеки.

Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

Автор: 

МАГАТЕ (709) Запорізька АЕС (1403)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
не тубруйте магате по неділях, майте совість
показати весь коментар
28.08.2022 19:26
+8
Зе проти паніки . Відкличте повідомлення !
показати весь коментар
28.08.2022 19:31
+8
нафіга комісію лякати? бо ще не приїдуть..
показати весь коментар
28.08.2022 19:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не тубруйте магате по неділях, майте совість
показати весь коментар
28.08.2022 19:26 Відповісти
Зе проти паніки . Відкличте повідомлення !
показати весь коментар
28.08.2022 19:31 Відповісти
Перед приїздом комісії Україна в неділю попереджає про ризик?
показати весь коментар
28.08.2022 19:33 Відповісти
нафіга комісію лякати? бо ще не приїдуть..
показати весь коментар
28.08.2022 19:39 Відповісти
❗️Повідомляють про прильоти на Рівненщині (Сарни) з боку рб https://t.me/irpininteresting/6216 https://t.me/irpininteresting/6216

показати весь коментар
28.08.2022 19:44 Відповісти
Убейте меня, но я не понимаю, может кто-то пояснить

Как сообщалось на этом же Цензоре - русские почти закончили приготовление для переподключения станции на Крым, вроде.
За каким хером они её обстреливали если планировалось подключить её на себя и отключить от Украины ?
показати весь коментар
28.08.2022 20:55 Відповісти
Можно только догадки строить.
показати весь коментар
28.08.2022 21:04 Відповісти
Можно их считать дважды тупыми и трижды алкашами - но обычно они ничего не делают просто так.
Я не могу понять - зачем обстреливать то, что ты собираешься использовать по-назначению ?!
показати весь коментар
28.08.2022 21:47 Відповісти
"Затем", что это не только АЭС, но еще и бомба на теле Украины. ВСЮ историю серусерии. Чернобыль не "просто так" и совсем НЕ "случайно" взорвали. Это была "таблетка" укрепления "республик", когда уже все трещало по швам. И сейчас "немного другой системы" мина - блоки 2-х контурные, извне до твелов добраться - разве что ядерной. Вся эта херь в дуроскопе для стерильных. Повреждение корпусов блоков СМЕШНО. Максимум - турбинный цех. А блоков "там" для "кина" предостаточно - они до 2030(там "очередь", всего не помню и все объяснять не буду - долго) рабочие.
показати весь коментар
29.08.2022 09:10 Відповісти
Я понимаю, что это бомба. Я даже готов поверить, что опираясь на прогноз погоды можно подорвать в исключительно благоприятный момент.
В таком случае зачем вести работы по налаживанию использования этой электроэнергии в своих целях ?
Типо они такие богатые, что делают это для отвода глаз, а на самом деле хотят взорвать ?
показати весь коментар
29.08.2022 10:36 Відповісти
ПРАКТИЧЕСКИ да. Грубо говоря. Например, наш глист породы зеуйопище объявит 3,14здец и его "избежание", чтобы позволии слить часть территории и законсервировать конфликт. Вот-вот во времени... Оно же затыкается, ждет приказов и начинает дрыгаться. То харкает в ООН-НАТО, то наоборот, то перестает Армию в говно превращать, то втыкает гвозди. Вчера, вон, ублюдкам повесил внагляк медальки... А вот за это его разве не должны ДАВНО повесить? https://www.youtube.com/watch?v=-K85e1Gc-bA
показати весь коментар
29.08.2022 20:22 Відповісти
Не вставляется че-то фотка. Здесь с текстом, в ленте...

"Єрмак: Україна або піде на уклін, або путін спалить все дотла - третього варіанту немає."©

показати весь коментар
29.08.2022 23:24 Відповісти
Стріляють, щоб було страшно Європі і на Україну тиснули союзники здаватись. Люди Росатома керують обстрілами, вказують куди безпечно цілити. Звичайний шантаж, шоча криворукість ніхто не відміняв, небезпека існує.
показати весь коментар
28.08.2022 21:59 Відповісти
Обстреливают они её чисто для шантажа и кипиша,по безопасным местам,которые указали им сотрудники "Росатома",после тщательного обследования станции.
показати весь коментар
28.08.2022 22:02 Відповісти
значит - использовать у них не получается, или не дают использовать.
пробуют напугать.
показати весь коментар
28.08.2022 21:55 Відповісти
 
 