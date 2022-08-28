Україна повідомила МАГАТЕ про пошкодження на Запорізькій АЕС через російські обстріли 25-27 серпня

Обстріли Запорізької АЕС підкреслюють ризик потенційної ядерної аварії на найбільшій в Європі атомній електростанції.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ, зазначає Цензор.НЕТ.

Так, Україна повідомила організації про поновлення обстрілів на майданчику Запорізької атомної електростанції протягом 25-27 серпня.

При цьому всі системи безпеки залишаються у робочому стані, а зростання рівня радіаційного фону не зафіксовано.

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Повної інформації про характер пошкоджень в Україні поки немає, але зафіксовані влучання у так звані спецкорпуси станції, розташовані за 100 метрів від корпусів реактора. Також було пошкоджено деякі водопроводи, але їх вдалося відремонтувати.

Керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що він продовжує консультації з усіма сторонами з метою організації експертної місії МАГАТЕ на ЗАЕС у найближчі кілька днів задля забезпечення ядерної та фізичної безпеки.

Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

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8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

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25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.