МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

Міжнародне агентство з атомної енергії уже сформувало склад місії, яка має прибути на Запорізьку АЕС наступного тижня

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

У склад делегації увійшли глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі і ще 13 експертів з переважно нейтральних держав.

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Ані представників США, ні Великобританії та країн, які перебувають у недружніх відносинах з РФ, у складі місії немає.

Видання пише, що до складу місії МАГАТЕ увійдуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, але також представники Сербії та Китаю, до яких Україна ставиться з великою підозрою через їхні дружні відносини з Москвою.

"Інші члени - з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або підтримували відкриті канали зв'язку з Кремлем. До них належать Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія", - йдеться у статті.

В МАГАТЕ відмовилися коментувати подробиці місії. Представник агентства лише зазначив, що МАГАТЕ веде активні консультації з приводу прийдешньої місії.