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МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

магате

Міжнародне агентство з атомної енергії уже сформувало склад місії, яка має прибути на Запорізьку АЕС наступного тижня

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

У склад делегації увійшли глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі і ще 13 експертів з переважно нейтральних держав.

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Ані представників США, ні Великобританії та країн, які перебувають у недружніх відносинах з РФ, у складі місії немає.

Видання пише, що до складу місії МАГАТЕ увійдуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, але також представники Сербії та Китаю, до яких Україна ставиться з великою підозрою через їхні дружні відносини з Москвою.

"Інші члени - з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або підтримували відкриті канали зв'язку з Кремлем. До них належать Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія", - йдеться у статті.

В МАГАТЕ відмовилися коментувати подробиці місії. Представник агентства лише зазначив, що МАГАТЕ веде активні консультації з приводу прийдешньої місії.

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290) атака на ЗАЕС (173)


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Топ коментарі
+9
Ані представників США, ні Великобританії та країн, які перебувають у недружніх відносинах з РФ, у складі місії немає.Джерело:

И кто ж там тогда будет? КНР, Эритрея и Зимбабва?
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27.08.2022 21:12
+9
А чи там така місія буде потрібна і як вона буде приймати якісь рішення з нейтральними поглядами до рашистських дебілів.
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27.08.2022 21:15
+7
.1 суддями були якеіїсь два осли, одна старенька шкапа та два веселих цапа. Невмируще із класики
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27.08.2022 21:24
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Ані представників США, ні Великобританії та країн, які перебувають у недружніх відносинах з РФ, у складі місії немає.Джерело:

И кто ж там тогда будет? КНР, Эритрея и Зимбабва?
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27.08.2022 21:12 Відповісти
Вірменія, Індія, Китай, КНДР, В'єтнам , Лаос, ЮАР, Ліберія, Катар, Еритрея, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Ірак ну може ще з Лаос пару світових ядерників
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27.08.2022 21:25 Відповісти
Найсмішнішим може бути таке що коли інспектори перетнувши Дніпро на човні вийдуть на берег і їх далі не пустять, пояснивши що це перевдягнуті диверсанти від України
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27.08.2022 22:08 Відповісти
А чи там така місія буде потрібна і як вона буде приймати якісь рішення з нейтральними поглядами до рашистських дебілів.
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27.08.2022 21:15 Відповісти
а яких рішень від них ви чекаєте? хіба в них є якісь повноваження для зміни ситуації? мені здається, що буде щось на кшталт звіту амнесті інтернешнл.
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27.08.2022 21:19 Відповісти
та що можна чекати від прокацапської МАГАТЕ - напишуть, що рашисти і кадирівці ніякої небезпеки для ЗАЕС не несуть. і вся воєнна техніка в турбінному залі загрози не представляє.
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27.08.2022 21:28 Відповісти
Нужна. 1. На период миссии россиянцы никаких резких телодвижений делать не будут. У нас появится какой-никакой запас времени. 2. Можно убедиться, что серьезных косяков на АЭС в моменте нету.
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27.08.2022 21:44 Відповісти
..... 3. "незалежна комісія" прізовьйт до припинення провокацій з від усіх сторон

не вірите ?
подивіться зсіт сучки з ООН по обстрілу нашого потягу - танцуют винні всі
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27.08.2022 22:20 Відповісти
не пройшло і три роки...
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27.08.2022 21:23 Відповісти
.1 суддями були якеіїсь два осли, одна старенька шкапа та два веселих цапа. Невмируще із класики
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27.08.2022 21:24 Відповісти
Цікаво, скільки мільйонів витратили на формування комісії..
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27.08.2022 21:26 Відповісти
Проворність МАГАТЕ дивує!
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27.08.2022 21:28 Відповісти
Шо ж всі такі вихолощені -- мало Джонсонів
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27.08.2022 21:33 Відповісти
***** з роками знає що ви сформували? Бо в принципі їм по@уй
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27.08.2022 21:37 Відповісти
От МАГАТЭ толку как и от ООН вообще никакого, нагонят индусов китайцев а ещё по-любому будет Австрия(которая никуда не вмешивается кроме случаевкогда речь не идёт о бабках) можно ещё Орбана втулить и будут сопли размазывать мол мы проинспектировали но сделать ничего не можем - можем только призывать, и рекомендовать....
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27.08.2022 21:39 Відповісти
тобто....
вже кілька місяців під загрозою АЕС а вони лише сьогодня узгодили комісію
молодці
оперативно...
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27.08.2022 21:46 Відповісти
Візьміть Папу
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27.08.2022 21:48 Відповісти
......і маму Терезу , і доньку Грету

сімейка родичів МАГАТЕ буде в сборі
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27.08.2022 22:25 Відповісти
А чого "гамнестіінтернейшл" не включили. Вони точно написали б що там ніхто нікого не катує, все згідно з міжнародних норм. Хоча які міжнародні норми допускають військову окупацію!???
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27.08.2022 21:56 Відповісти
Не пишіть дурню.
Амнесті має багато негативних звітів про рашиський режим.
Кацап провокатор чи просто нерозумно?
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27.08.2022 22:03 Відповісти
Путінесті проститушинал ?
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27.08.2022 22:27 Відповісти
"Комісія", я так розумію, складатиметься з:
- поупа римського;
- шльондр з гімнесті;
- якихось індусів, яким в принципі ***** шо відбувається, аби бабло давали;
- німецьких та французських спеціалістів-ядерників, у яких вже вчора банківські рахунки трохи розпухли від кривавіих нафтодолдарів;
- ********* та ******;
- шльондр з хуман райтс вотч, які приїдуть подивиться, чи бува не образив хтось нігерів;
Нікого не забув? А, ну ще можна взять макак з еритреї. Щоб пожерли нахаляву.

Не важко здогадатися, які будуть результати аудиту такої "комісії".
Суки діряві.
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27.08.2022 22:09 Відповісти
очень долго и очень тошнотно
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27.08.2022 22:25 Відповісти
Користь така сама як і від ООН! Похитають головами, створять сумні обличчя , скажуть, можливо, "ню-ню", а може і не скажуть, і поїдуть додому, прикупишви українського сала, та поївши борщу.
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27.08.2022 22:44 Відповісти
Як завжди в комісіі половина росіян, а інші з іхніх друзів.
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27.08.2022 22:46 Відповісти
Уявляю, яке "рішення" прийме ця "міссія"!
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28.08.2022 07:49 Відповісти
..болота мацковии проводят ядерный из шантаж мира. Давно пора вступить США в войну
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28.08.2022 07:57 Відповісти
А я і не знав, що в Албанії є великі спеціалісти з ядерної енергетики, здатні розуміти. чим електрон відрізняється від позитрона.
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28.08.2022 09:19 Відповісти
А ЛОХ ЗНОВУ НА БАНКОВІЙ, кому це шоу вигідне, та тільки кремлю, ця шушера приїде і скаже, що озброєння та терористи кремля, розташовуються згідно з вимогами і нікому не заважають.
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28.08.2022 11:14 Відповісти
 
 