МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times
Міжнародне агентство з атомної енергії уже сформувало склад місії, яка має прибути на Запорізьку АЕС наступного тижня
Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.
У склад делегації увійшли глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі і ще 13 експертів з переважно нейтральних держав.
Ані представників США, ні Великобританії та країн, які перебувають у недружніх відносинах з РФ, у складі місії немає.
Видання пише, що до складу місії МАГАТЕ увійдуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, але також представники Сербії та Китаю, до яких Україна ставиться з великою підозрою через їхні дружні відносини з Москвою.
"Інші члени - з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або підтримували відкриті канали зв'язку з Кремлем. До них належать Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія", - йдеться у статті.
В МАГАТЕ відмовилися коментувати подробиці місії. Представник агентства лише зазначив, що МАГАТЕ веде активні консультації з приводу прийдешньої місії.
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И кто ж там тогда будет? КНР, Эритрея и Зимбабва?
не вірите ?
подивіться зсіт сучки з ООН по обстрілу нашого потягу -
танцуютвинні всі
вже кілька місяців під загрозою АЕС а вони лише сьогодня узгодили комісію
молодці
оперативно...
сімейка родичів МАГАТЕ буде в сборі
Амнесті має багато негативних звітів про рашиський режим.
Кацап провокатор чи просто нерозумно?
- поупа римського;
- шльондр з гімнесті;
- якихось індусів, яким в принципі ***** шо відбувається, аби бабло давали;
- німецьких та французських спеціалістів-ядерників, у яких вже вчора банківські рахунки трохи розпухли від кривавіих нафтодолдарів;
- ********* та ******;
- шльондр з хуман райтс вотч, які приїдуть подивиться, чи бува не образив хтось нігерів;
Нікого не забув? А, ну ще можна взять макак з еритреї. Щоб пожерли нахаляву.
Не важко здогадатися, які будуть результати аудиту такої "комісії".
Суки діряві.