Наслідки ворожих ударів по Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожих обстрілів три райони Дніпропетровщини зазнали руйнувань, є поранені та загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти упродовж доби декілька разів обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони, а також чотири громади Криворіжжя. На місцях працюють слідчі та вибухотехніки.

У Нікополі повністю зруйновано два приватні будинки, понад сорок будинків та господарських споруд зазнали пошкоджень. Також пошкоджено газопровід та лінії електропередач.

"В результаті обстрілів Червоногригорівської територіальної громади пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, підприємство, газопровід та лінії електропередач. У Марганці масштаби пошкоджень з’ясовуються. Вдень, 28 серпня, ворог обстріляв Раївську та Великомихайлівську громади Синельниківщини. Пошкоджено житлові будинки та господарська споруда. Вночі під ворожими обстрілами опинилася Покровська громада Синельниківського району", - йдеться у повідомленні.

Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та постраждалих уточнюється. На місцях подій працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.

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Також із реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв громади Криворізького району. Влучили по Новопільській, Широківській, Зеленодольській та Карпівській громадах. В результаті пошкоджено одне з підприємств, газопровід та приватний будинок. Люди не постраждали.











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