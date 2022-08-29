Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини. Синельниківський та Дніпровський - під ракетними ударами, - Резніченко. ФОТО

Окупанти завдали ударів по трьох районах Дніпропетровщини - Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожні ніч і ранок…Ворог завдав удару по трьох районах - Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському. У Нікопольському поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди неушкоджені", - зазначає він.

За словами Резніченка, на жаль, побільшало постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні увечері.

"Госпіталізовано ще одного чоловіка. Він у важкому стані. Та атака забрала життя однієї людини, п’ятеро поранені…", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач. У Нікополі без світла - 2 600 сімей. Електрики уже працюють.

У Марганці масштаби руйнацій з’ясовуються.

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"Ранком росіяни скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони. У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. Вогнеборці приборкують полум’я. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. У Любимівській громаді ракета поцілила по дачному масиву. Масштаби руйнувань з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.