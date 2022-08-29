Оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины. Синельниковский и Днепровский - под ракетными ударами, - Резниченко. ФОТО
Оккупанты нанесли удары по трем районам Днепропетровщины - Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Тревожные ночь и утро…Враг нанес удар по трем районам - Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому. В Никопольском попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской громаде. Предварительно, люди невредимы", - отмечает он.
По словам Резниченко, к сожалению, увеличилось число пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя.
"Госпитализирован еще один мужчина. Он в тяжелом состоянии. И атака унесла жизнь одного человека, пятеро ранены…", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что после ночных обстрелов в Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач. В Никополе без света – 2 600 семей. Электрики уже работают.
В Марганце масштабы разрушений выясняются.
"Утром россияне направили ракеты на Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской громаде из-за взрыва произошел пожар. Пожарные тушат пламя. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской громаде ракета попала по дачному массиву. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.
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