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Ночью российские войска снова обстреляли Краматорск. ФОТО

Сегодня ночью российские войска еще раз обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Снова ночной обстрел Краматорска, снова частный сектор. Без жертв, но есть разрушение домов", - написал Гончаренко.

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Ночью российские войска снова обстреляли Краматорск 01
Ночью российские войска снова обстреляли Краматорск 02
Ночью российские войска снова обстреляли Краматорск 03

Краматорськ (2275) обстрел (27129) Донецкая область (9642) Гончаренко (535)


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Вот по местам откуда стреляли скоро прилетит.
Не скулить.
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14.09.2022 10:46 Ответить
 
 