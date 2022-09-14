Ночью российские войска снова обстреляли Краматорск. ФОТО

Сегодня ночью российские войска еще раз обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Снова ночной обстрел Краматорска, снова частный сектор. Без жертв, но есть разрушение домов", - написал Гончаренко.

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