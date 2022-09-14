Уночі російські війська знову обстріляли Краматорськ. ФОТО

Сьогодні вночі російські війська вкотре обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Знову нічний обстріл Краматорська, знову приватний сектор. Без жертв, але є руйнування домівок", - написав Гончаренко.

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