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Уночі російські війська знову обстріляли Краматорськ. ФОТО

Сьогодні вночі російські війська вкотре обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Знову нічний обстріл Краматорська, знову приватний сектор. Без жертв, але є руйнування домівок", - написав Гончаренко. 

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Уночі російські війська знову обстріляли Краматорськ 01
Уночі російські війська знову обстріляли Краматорськ 02
Уночі російські війська знову обстріляли Краматорськ 03

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28449) Донецька область (8453) Гончаренко Олексій (488)


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Вот по местам откуда стреляли скоро прилетит.
Не скулить.
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14.09.2022 10:46 Відповісти
 
 