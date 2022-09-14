Уночі російські війська знову обстріляли Краматорськ. ФОТО
Сьогодні вночі російські війська вкотре обстріляли Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Знову нічний обстріл Краматорська, знову приватний сектор. Без жертв, але є руйнування домівок", - написав Гончаренко.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не скулить.