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Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z. ФОТОрепортаж

В центре Барселоне вандалы разрисовали буквами Z – знаками российской армии – исторические памятники, в частности древнеримскую стену.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Хмарочос".

Одной из мишеней вандалов стал волонтерский центр, оказывающий помощь украинским беженцам.

Подобные инциденты случались и раньше, особенно в местах, где раздавали помощь украинцам.

Смотрите: Неизвестные вандалы разрисовали могилу Бандеры в Мюнхене. ФОТОрепортаж

Теперь знак Z появился также на античной стене времен Римской империи, построенной между IV и I веками до нашей эры, сейчас это улица де ла Палья. Также знаки были замечены на проспекте Параллель и на набережной.

Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 01
Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 02
Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 03
Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 04
Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z 05

Испания (860) россия (95515) русский мир (614) вандализм (600)


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Топ комментарии
+84
А ви побільше віз кацапам. Вони вам ще свої традиції привезуть - все наверуги ламати.
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15.09.2022 12:57
+50
Ещё в одну страну кацапам запретят въезд, жгите долбойобы дальше
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15.09.2022 12:57
+45
Это всьо пукин простые кацапы за мир они не такие они другие.
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15.09.2022 12:58
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Вероятно голова у этих людей - строго для приёма пищи и скабеевой.
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15.09.2022 12:57 Ответить
в данном случае и у испанцев тоже не всё так однозначно с головой, в которую они пьют риоху и едят паэлью. Им тоже срут в голову псевдоценностями демократии и прочей ложной толерастии.
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15.09.2022 13:44 Ответить
Это не только в Испании к сожалению. Такое происходит по всей западной Европе. Потому в ЕС нужно больше стран с адекватным ходом мышления по этому поводу для противовеса. Очень жаль что Великобритания ушла.
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15.09.2022 13:59 Ответить
Urs, тебе не подходит демократия ⁉️А размалевывают кацапы🐽🇷🇺💩 понаехавшее в Испанию
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15.09.2022 16:13 Ответить
А в чём Urs был не прав? Есть демократия и есть права человека. Но есть и извращённые формы этих значений, которые популяризирует воинствующие группы толстых феминисток и сексменьшинств из одной стороны и Кремль с второй.
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15.09.2022 16:34 Ответить
если вот такая демократия - то нихера мне не подходит:



Такая - тоже не подходит:

еще вопросы ко мне есть???
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15.09.2022 21:52 Ответить
У них раньше не было принято отказатся от российсских денег. Потому стесняется.
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15.09.2022 16:35 Ответить
А ви побільше віз кацапам. Вони вам ще свої традиції привезуть - все наверуги ламати.
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15.09.2022 12:57 Ответить
"нєльзя фсем визи отменять - там в мокшании есть еще люди" - вопят орбанисты...
... но те, кто рисует свастику в Барселоне - ДАВНО уже не в мокшании...
... а те, кто в мокшании - намного хуже тех, кто давно уже в Барселоне.
Им не то шо визи нужно отменять - нужно ВСЕХ мокшан гнать мокрыми тряпками из Европы обратно на болота.
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15.09.2022 13:30 Ответить
...не мокрыми, а ссаными.
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15.09.2022 13:38 Ответить
Ещё в одну страну кацапам запретят въезд, жгите долбойобы дальше
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15.09.2022 12:57 Ответить
Іспанія разом з Францією і Німеччиною проти скасування туристичних віз для рашаків. От і отримує від них за це подяку. Карма.
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15.09.2022 17:23 Ответить
Это всьо пукин простые кацапы за мир они не такие они другие.
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15.09.2022 12:58 Ответить
Знайти і депортувати, якщо кацапи!
Якщо місцеві (в чому дуже сумніваюсь) - то судити як прибічників тероризму
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15.09.2022 12:59 Ответить
японцы приезжие еще могли.
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15.09.2022 13:46 Ответить
Авряд японські туристи, що приїхали в Барсу на 3-5 днів знають, де центри видачі гум. допомоги. Це могли зробити або місцева школота, або русня, що тривалий час живе в Барселона за посвідками на проживання чи студентськими довготривалими візами
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15.09.2022 14:26 Ответить
Ну, не знаю. Если не японцы, то тогда, конечно, подростки из католической школы Святого Игнасио - они точно знают, где центры выдачи гуманитарной помощи.
У меня даже возможные версии закончились.
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15.09.2022 15:12 Ответить
Он дегенерат
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15.09.2022 16:17 Ответить
Ты больной на все мозги , кацап 🤮подрашистник‼️К чему ты японцев приплёл
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15.09.2022 16:16 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC Тяжело тебе жить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC Хотя... если найдешь такого же спутника в жизни - тогда вроде и норм.
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15.09.2022 22:01 Ответить
он стебался
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16.09.2022 01:35 Ответить
Разрисовали? А могли ведь и кучу в соборе какомнибудь навалить!
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15.09.2022 13:00 Ответить
Так вони це зробили, просто кореспондентам якось незручно то знімати і показувати.
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15.09.2022 13:04 Ответить
не кучу, а Zигу 😂
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15.09.2022 13:15 Ответить
Зигу кучей по всей плошади.
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15.09.2022 16:38 Ответить
Всіх каZZапсін депортувати на свої болота к бірьозкам і вождєлєнному воШЬдю Хуúлу нахій!
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15.09.2022 13:00 Ответить
Так Іспанія,Греція та інші проти заборони віз кацапам мовби то путіна війна простий російський народ не винний
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15.09.2022 13:00 Ответить
Пустили свиней.
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15.09.2022 13:02 Ответить
якби ж то свиней, кацапська потвора хуже свиней. Від свиней є хоч якась користь, а від цієї нечисті одне зло і шкода.
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15.09.2022 13:05 Ответить
кацапи-с
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15.09.2022 13:03 Ответить
То намалювати й португальцям Zиги!
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15.09.2022 13:08 Ответить
Нехай згадають щасливе життя за Салазара - старі португальці маленького зросту, бо недоїдали
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15.09.2022 13:09 Ответить
Продовжуйте в цьому ж дусі, кацапи. Не тільки в Барселоні, але й в інших містах Європи малюйте цю рашистську свастику. А під нею ще й написи наносьте "на Берлін", "на Париж", "на Мадрид" і т.д. Може тоді Європа більш рішуче підійде до візового режиму з кацапнею. І взагалі, окрім заборони видачі нових віз кацапам, потрібно анулювати і раніше видані візи, а також паралельно почати в Європі фільтрацію понаїхавшої кацапні з послідуючою депортацією їх нах назад в *****.
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15.09.2022 13:03 Ответить
Люто плюсую!
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15.09.2022 13:08 Ответить
это к США тоже относится. А вы пока курите бамбук по этому вопросу
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16.09.2022 01:36 Ответить
Кацапы изо всех сил стараются, чтобы их ненавидели в цивилизованных странах.
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15.09.2022 13:04 Ответить
були лояльні до кацапських "людей"?.... отримуйте.....
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15.09.2022 13:05 Ответить
Відчуваючи неминучу кончину, намагаються хоч якось зачепитись за Вічність, залишити по собі бодай якийсь слід, але марно: слави Герострата цим организмам не бачити.
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15.09.2022 13:05 Ответить
Ай молодці!

Може серед сепаратистів Барселони є симпатики буйла?
То нехай тішаться "пейзажами с бєрьозками"! 😁
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15.09.2022 13:06 Ответить
а ви думаєте за чиє бабло фінансувалась каталонська сепарня, як і брексіт і т. д.?????
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15.09.2022 13:42 Ответить
тю! почему может? Они там всегда были. На подсосе газпрёмовского бабла всегда найдутся или левые, или правые.
футболочку на персонаже не обойдите вниманием. И да, если думаете, что это кацапы - то нет.
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15.09.2022 22:08 Ответить
Це не вандали, а долбойоби
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15.09.2022 13:06 Ответить
В Іспанії повно кацапні вже довгий час.
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15.09.2022 13:07 Ответить
есть такое,особенно на юге
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15.09.2022 13:11 Ответить
"Проникновенье кацапов по планете
Особенно заметно вдалеке
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"
Высоцкий
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15.09.2022 13:07 Ответить
😂👍
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15.09.2022 13:10 Ответить
Це як я у Венеції бачив на стіні, через трафарет намальовані матроси з підводного човна курск, щось про пам'ять написано. І кому воно треба? Люди гуляють в красивому місті, розглядують архітектуру, а вони ліплять там свою муйню.
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15.09.2022 13:07 Ответить
Свинота кацапська.
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15.09.2022 13:08 Ответить
Ну есть же и хорошие руццкие? (с)
Или нет?
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15.09.2022 13:10 Ответить
"или" є зайвим!

доктор сказав у морг, значит у морг! 😂
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15.09.2022 13:12 Ответить
Звичайно єсть! В Україні ЗСУ багато кацапів роблять харошімі руццкімі.
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15.09.2022 13:33 Ответить
Ні, там їх ще не впіймали, щоб вони стали хорошими...
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15.09.2022 14:43 Ответить
аборигены,которые не способны на разговор и дисскусию, у которых все что они видят в цивилизованных странах вызивает зависть и злость, все что они могут сделать взамен это испоганить здания и памятки архитектуры своими наскальными рисунками или нагадить где то в уголке
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15.09.2022 13:10 Ответить
Треба не тільки заборонити кацапам візи, ще треба усіх повигоняти, що раніше заїхав, та навіть якщо має там житло.
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15.09.2022 13:10 Ответить
Z- Зондеркоманд?
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15.09.2022 13:10 Ответить
а також Zyg Putler!
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15.09.2022 13:13 Ответить
О, сруцкий мир, бессмысленный и беспощадный... Эти рашистские идиоты даже не понимают какую пользу они этой выходкой принесли Украине. Теперь в Европе будет гораздо меньше чиновников, занявших выжидательную позицию наблюдая за войной в Украине.
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15.09.2022 13:18 Ответить
Радует что в Барсе не наши "полисиянты" как в Зачепиловке, там точно найдут этих пиаасов, и яйки на кулак намотают!! А потом еще и языком заставят стереть!!!
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15.09.2022 13:22 Ответить
Кстати в Испании полицисты даже выглядит порядочно. А не как толстое жлобьё.
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15.09.2022 16:40 Ответить
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке.
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15.09.2022 13:23 Ответить
"лена анал 50 евро"?
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15.09.2022 13:28 Ответить
По разному. Это строка из песни-зарисовки В. Высоцкого.
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15.09.2022 13:51 Ответить
Це барселонці самі намалювали щоб пукіна підтримати)))))
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15.09.2022 13:24 Ответить
більше віз кацапам, далі будуть теракти.
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15.09.2022 13:25 Ответить
это не народ, это не люди, это какой то особый вид человеческого существа, которого как и ожидали классики, вывели на просторах рашистськой империи....
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения.
Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно»
Иван Бунин
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15.09.2022 13:27 Ответить
47 хромосом. До людей ще не єволюціонували.
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15.09.2022 13:58 Ответить
Португальцы,если и дальше будете пускать в страну кацапьё,то однажды проснувшись утром узнаете,что пиренейский полуостров-исконно русская територия,где притесняют руZZких,а ЛиZZабон основал Пётр 1.
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15.09.2022 13:30 Ответить
Барселона в Испании.
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15.09.2022 14:15 Ответить
Так і є.Я в коментах прочитав про Португалію і на "автоматі" про неї написав свій комент.
Вибачаюся,буває.
Але допис є справедливим для всіх країн світу.
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15.09.2022 14:55 Ответить
Далі Европо чухайся то почнуться заклики -"путенпріді"!
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15.09.2022 13:34 Ответить
час світові збагнути , кацапа треба нищити будь де
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15.09.2022 13:38 Ответить
Пускайте й далі кацапських свиней. Вони вам скоро на голову срати будуть.
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15.09.2022 13:40 Ответить
не треба до себе пускати усіляке лайно, вулиці та стіни будуть чистіші...
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15.09.2022 13:40 Ответить
Вся подлость в том, что большинство этих сук, имеют паспорта евросоюза, и их не так просто выгнать. Большинство из них кроме лубянской пропаганды ничего не воспринимают.
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15.09.2022 13:48 Ответить
С этим можно навести порядок. Даже в Брюселе есть люди, желающие с этим покончить.
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15.09.2022 16:42 Ответить
но их очень мало
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16.09.2022 01:38 Ответить
Пустили москсвинів в цивілізацію.
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15.09.2022 13:55 Ответить
Древні вандали зруйнували Рим, тепер кацапські вандали руйнують його пам'ятки.
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15.09.2022 13:55 Ответить
Депортувати на хрін усіх кацапів. Поки це не буде зроблено, будуть срати в цивілізації.
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15.09.2022 14:03 Ответить
В самій Іспанії повно сєпарів своїх - то баски мутять воду - то каталонці!
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15.09.2022 14:04 Ответить
Якщо іспанці не випалять оте "Z" на стінах і не повідкручують голови тим, хто їх намалював, то завтра вони побачать "Z" на бортах танків, що стоятимуть на вулицях Барселони!
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15.09.2022 14:08 Ответить
Поведение русни отражается как в старом анекдоте:
- Ты знаешь чем отличается рояль от унитаза?
- Гм...Ы... Нет.
- Вот позови такого как ты в гости.
Скоро эта "великая нация" будет откровенно срать в королевских дворцах, в музеях и на роялях в оперных театрах.
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15.09.2022 14:09 Ответить


мрази кацапо-ордынские. дикари. твари рашистские.
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15.09.2022 14:25 Ответить
Это еще не повод для глубокой обеспокоенности?
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15.09.2022 14:32 Ответить
Рюзькій мір в Європі. Спочатку знаки, а потім почитайте новини в Україні.
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15.09.2022 14:33 Ответить
Пока европеец, американец, любой житель планеты не поймет, что кацап это прямая угроза его семье, они будут под угрозой. Любой кацап, женщина, мужчина, старик, ребенок, который живет по соседству мечтает убить, ограбить, изнасиловать и унизить соседа. Это их сущность - днем вам улыбаться, а ночью составлять списки жертв и ждать путина.
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15.09.2022 14:37 Ответить
Європа а ви ще більше віз давайте кацапам з болота, вони вам ще купи класти почнуть по фонтанах
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15.09.2022 14:48 Ответить
Рускамірскє говно по всьому світу розповзлось і скрізь говнячить. Більш ні на що не здатне.
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15.09.2022 15:25 Ответить
Ось тому цих так званих кацапських туристів треба гнати зі всього цивілізованого світу.
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15.09.2022 15:43 Ответить
Насправді це дуже добре. Чим більше людей будуть ненавидіти кацапів - тим краще.
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15.09.2022 15:58 Ответить
Чим більше рашиської сволоти..тим буде більше у вас ,,фокусів,, питання, воно вам треба,, і що треба робити, ааа..??? Да сунуть башку у пісок, а завтра буде інший день..пиво футбол..а комунальники свою роботу знають..І на цьому все забудеться ... Хоча деяким я дуже дякую за допомогу, матадори( хто розуміє той зрозуміє) і ТД...хуярьте підарів і ви!!
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15.09.2022 16:13 Ответить
А треба більше кацапам віз видати...ще не вечір!
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15.09.2022 16:45 Ответить
Интересно, на камеры попали? Или там камер не очень много? И было бы интересно чем закончится - нашли ли кого-то.
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15.09.2022 18:41 Ответить
это все плохой путин сделал...а русские -они харошие. Надо им больше виз выдать. Кушайте, испания, не обляпайтесь.
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16.09.2022 01:39 Ответить
 
 