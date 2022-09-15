Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z. ФОТОрепортаж
В центре Барселоне вандалы разрисовали буквами Z – знаками российской армии – исторические памятники, в частности древнеримскую стену.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Хмарочос".
Одной из мишеней вандалов стал волонтерский центр, оказывающий помощь украинским беженцам.
Подобные инциденты случались и раньше, особенно в местах, где раздавали помощь украинцам.
Теперь знак Z появился также на античной стене времен Римской империи, построенной между IV и I веками до нашей эры, сейчас это улица де ла Палья. Также знаки были замечены на проспекте Параллель и на набережной.
Топ комментарии
+84 Анатолий К #427424
показать весь комментарий15.09.2022 12:57
+50 Vadim Dumij
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+45 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий15.09.2022 12:58
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Такая - тоже не подходит:
еще вопросы ко мне есть???
... но те, кто рисует свастику в Барселоне - ДАВНО уже не в мокшании...
... а те, кто в мокшании - намного хуже тех, кто давно уже в Барселоне.
Им не то шо визи нужно отменять - нужно ВСЕХ мокшан гнать мокрыми тряпками из Европы обратно на болота.
Якщо місцеві (в чому дуже сумніваюсь) - то судити як прибічників тероризму
У меня даже возможные версии закончились.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC Хотя... если найдешь такого же спутника в жизни - тогда вроде и норм.
Може серед сепаратистів Барселони є симпатики буйла?
То нехай тішаться "пейзажами с бєрьозками"! 😁
футболочку на персонаже не обойдите вниманием. И да, если думаете, что это кацапы - то нет.
Особенно заметно вдалеке
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"
Высоцкий
Или нет?
доктор сказав у морг, значит у морг! 😂
Есть надписи на русском языке.
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения.
Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно»
Иван Бунин
Вибачаюся,буває.
Але допис є справедливим для всіх країн світу.
- Ты знаешь чем отличается рояль от унитаза?
- Гм...Ы... Нет.
- Вот позови такого как ты в гости.
Скоро эта "великая нация" будет откровенно срать в королевских дворцах, в музеях и на роялях в оперных театрах.
мрази кацапо-ордынские. дикари. твари рашистские.