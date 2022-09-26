В Харькове памятник Пушкину облили красной краской. ФОТОрепортаж
Памятник российскому писателю Александру Пушкину, стоящему в центре Харькова, облили красной краской.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
Бюст Пушкина не поврежден, постамент залит краской.
Памятник облили ночью 26 сентября, рассказала мастер участка "Центр" "Харьковзеленстрой" Наталья Юркина.
"Утром пришли и увидели, что памятник разрисован краской, вызвали наших рабочих. Сильно было полито сверху. Была вылита наверняка целая банка, потому что большой слой краски на постаменте. Будем отмывать несколько часов точно", - говорит Наталья.
Постамент уже попытались отмыть в 9:00 утра. Коммунальщики использовали пять бутылок средства, однако этого не хватило. Около 12:00 коммунальщики приехали снова.
Топ комментарии
+16 Вася Неважно #533845
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+13 Anatoliy Tomusiak
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+12 Senator #518037
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Вранці проїздив - був напис "знеси мене повністю". Але вже навколо метушились комунальники і муніципальна охорона. Як зараз - не знаю.
За годину буду їхати додому, подивлюсь, наришу
коммунальщики пять пузырей ацетона вынюхали?
Але кацапи нам http://library.khadi.kharkov.ua/biblioafisha/virtualni-vistavki/pro-vistavku-dokladnishe/article/oleksandr-sergiiovich-pushkin-zhittja-genija-i-ljudini/ втюхували інше .
Что Мавзолей взорвался...
Ото сна,а звёздочка кремля...
Навек погасла от дерьма...
Чудные на рабZee Вдохновения...
Пьянство,воровство и нищета...
Экспромт за 5 минут...🤣
роССия вперде навсегда !!!
В Ізмаїлі Одеської Області облили фарбою пам'ятник полководцю Олександру Суворову.
І це правильно треба позбавлятися від всього російського що нагадує рашизм.
Ці люди жили в різні епохи але вони російські.
Україна провела декомунізацію ось непогано було б провести дерусифікацію
Жителям Ірпеня Бучі потрібні такі пам'ятники ? І довго не будуть потрібні поки не змінеться покоління яке пережило ці страждання . Народ ображений тому тому і ненавидить все російське.
ПиСи Вишенька на торт : особисто чув від харківських биків -шо з'їбалися на мерсах і геленвагенах до Зх .України : "Єто ( обстріли і взагалі війна) із - за вашего НАТА! Нада било с путіним дагавариватся! " А найбільше цих "бєжєнок-нєжєнок" бісило не те що "братья ******* по їхньому місту"( до них претензій -нуль!)- - а те що НЕ ******* по бєндєрах"!
http://www.obshelit.su/showthread.php?p=108379&posted=1#post108379
Я на місці СБУ занявся би організаторами цього флешмобу, бо вуха його торчать, мабуть, з самого Кремля, віра до якого в російському народі стала слабнути.
Ви хто такі, що ображаєте українця? Якщо ви дикун, то питання до вас нема. (Дикуни національності не мають.) В наш час Пушкін був би, однозначно проти Пуйла.
Ви нічого не знаєте, і творите злочини.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%83
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Талант від Бога буде і без кацапських "викупників".
Пушкіна та іншу рускомірську шваль на смітник, або в музей.
https://www.youtube.com/watch?v=LtRJ9cWITlU
Харків без памятників кацапам
Не вибачитесь, то найближчого часу відповісте перед законом за образу громадян України, та за те, що закликаєте їх до протиправної дії на користь рашистського Кремля.