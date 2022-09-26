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В Харькове памятник Пушкину облили красной краской. ФОТОрепортаж

пушкін

Памятник российскому писателю Александру Пушкину, стоящему в центре Харькова, облили красной краской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Бюст Пушкина не поврежден, постамент залит краской.

Памятник облили ночью 26 сентября, рассказала мастер участка "Центр" "Харьковзеленстрой" Наталья Юркина.

"Утром пришли и увидели, что памятник разрисован краской, вызвали наших рабочих. Сильно было полито сверху. Была вылита наверняка целая банка, потому что большой слой краски на постаменте. Будем отмывать несколько часов точно", - говорит Наталья.

Постамент уже попытались отмыть в 9:00 утра. Коммунальщики использовали пять бутылок средства, однако этого не хватило. Около 12:00 коммунальщики приехали снова.

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В Харькове памятник Пушкину облили красной краской 01
В Харькове памятник Пушкину облили красной краской 02
В Харькове памятник Пушкину облили красной краской 03

памятник (2239) Пушкин Александр (56) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+16
Сама фамилия Пушкин,хочет вас харьковских дегиниратов убить.А вы ему ещё и жопу моете.
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26.09.2022 19:09
+13
Почитайте "Энэиду " Котляревского . Настоящее наслаждение . А где равноценное или даже превосходящее кол-во памятников ему . Империя сотворила из Пушкина идола стихо писания. Басни Крылова и то больше впечатляют.
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26.09.2022 19:32
+12
Я помню чудные Мгновения...
Что Мавзолей взорвался...
Ото сна,а звёздочка кремля...
Навек погасла от дерьма...
Чудные на рабZee Вдохновения...
Пьянство,воровство и нищета...

Экспромт за 5 минут...🤣
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26.09.2022 19:15
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В Києві теж облили!
Вранці проїздив - був напис "знеси мене повністю". Але вже навколо метушились комунальники і муніципальна охорона. Як зараз - не знаю.
За годину буду їхати додому, подивлюсь, наришу
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26.09.2022 19:07 Ответить
я б насрав... з голови...
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26.09.2022 19:33 Ответить
Проїздив ввечері - майже все змили, написів вже нема, тільки плям ще трохи
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26.09.2022 20:28 Ответить
забавы токсикоманов..
коммунальщики пять пузырей ацетона вынюхали?
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26.09.2022 19:09 Ответить
тупо чотири вкрали
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26.09.2022 19:49 Ответить
это ему еще повезло, что проктолога не пришлось вызывать.....
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26.09.2022 19:09 Ответить
Сама фамилия Пушкин,хочет вас харьковских дегиниратов убить.А вы ему ещё и жопу моете.
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26.09.2022 19:09 Ответить
Пушкін, в порівнянні з його західними ***********-поетами - зеро. Голе зеро! Ну десь таке, як Ze.
Але кацапи нам http://library.khadi.kharkov.ua/biblioafisha/virtualni-vistavki/pro-vistavku-dokladnishe/article/oleksandr-sergiiovich-pushkin-zhittja-genija-i-ljudini/ втюхували інше .
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26.09.2022 19:09 Ответить
Я помню чудные Мгновения...
Что Мавзолей взорвался...
Ото сна,а звёздочка кремля...
Навек погасла от дерьма...
Чудные на рабZee Вдохновения...
Пьянство,воровство и нищета...

Экспромт за 5 минут...🤣
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26.09.2022 19:15 Ответить
И как пронзительны блеяння
роССия вперде навсегда !!!
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26.09.2022 22:08 Ответить
Та зруйнуйте нарешті ці істукани совкові!Усю "красу" парашної культури вже явлено світу.Загадкова руZка душа вбивць...
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26.09.2022 19:18 Ответить
Цей пам'ятник не совковий, його збудовано ще в 1904 році.
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26.09.2022 20:50 Ответить
Розкажу тобі алегорію."Прийшов роzійский солдат.Побив господаря українця та згвалтував на очах його жінку.А як уходив то повісів свій портрет.Пройшов деякий час та господарь каже-Може знімимо портрет того вбивці та гвалтівника?-Та не треба,каже жінка.Це ж наша історія..."
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26.09.2022 21:19 Ответить
Я лише пропонував замінити слово "совкові" на слово "царські".
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27.09.2022 10:36 Ответить
***** этого ****** черножопого мыть? Вы шо совсем дебилы? Снести ***** *****
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26.09.2022 19:21 Ответить
Стоїть як *** на весіллі.У мене в місті всю кацапську підерасню ще в 89 знесли
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26.09.2022 21:55 Ответить
Жителі Харкова пережили страхіття від Росії так навіщо в Харкові їм все Російське і неважливо що Пушкін був поетом.
В Ізмаїлі Одеської Області облили фарбою пам'ятник полководцю Олександру Суворову.
І це правильно треба позбавлятися від всього російського що нагадує рашизм.
Ці люди жили в різні епохи але вони російські.
Україна провела декомунізацію ось непогано було б провести дерусифікацію
Жителям Ірпеня Бучі потрібні такі пам'ятники ? І довго не будуть потрібні поки не змінеться покоління яке пережило ці страждання . Народ ображений тому тому і ненавидить все російське.
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26.09.2022 19:21 Ответить
Приємно бачити, нічооо цій імперській камяній істоті робити в Україні
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26.09.2022 19:28 Ответить
Що ще має статись з тупими харків'янами аби вони накінець зняли назву зі свого театру»руской драми ім. Пушкіна» та позносили колоніальні мітки?!!! Скільки ще бомб і снарядів має полеттіти на їх голови?????
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26.09.2022 19:28 Ответить
В Одесі та сама куйня з шльондрою єкатєріною
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26.09.2022 21:44 Ответить
Почитайте "Энэиду " Котляревского . Настоящее наслаждение . А где равноценное или даже превосходящее кол-во памятников ему . Империя сотворила из Пушкина идола стихо писания. Басни Крылова и то больше впечатляют.
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26.09.2022 19:32 Ответить
всю імперську спадщину потрібно викинути на смітник історії і даний монумент вивезти на той самий смітник
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26.09.2022 19:32 Ответить
На місці пам'ятників Пушкіну треба поставити пам'ятники Жоржу Дантесу ! ))
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26.09.2022 19:34 Ответить
Пушкин кроме всего прочего,служил в секретной канцелярии двора его величества сЦаря...,типа Архивариусом и знал много секретов той дохлой Вампирии...
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26.09.2022 19:34 Ответить
чиновники или мазохисты или с надеждой всё ещё ждут своих, из-за поребрика.. а что харьковское СБУ?.. тоже из ЭТИХ?
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26.09.2022 19:34 Ответить
Перенесіть цей пам'ятник на Салтівку, нехай рашисти його ***********. От і все вирішення проблеми.
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26.09.2022 19:38 Ответить
Вже пів Харкова в руїнах, а вони - ніяк без кацапських символів.
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26.09.2022 19:52 Ответить
все оркские памятники-верстовые столбы "русского мира"
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26.09.2022 19:54 Ответить
Честно говоря Пушкина можно и не трогать, он не русский. И в Украине жил, и писал про украинцев и Украину восхищённо.
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26.09.2022 19:58 Ответить
Кадиров - теж не рускій , шойгу - теж , сімоньян - теж , соловйов - теж ... продовжувати ? Скільки ще ці виродки(кацапи) повинні вбити , щоб позатикалися , нарешті , їхні "адвокати"?
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26.09.2022 20:05 Ответить
Я саме той адвокат, що їх вбиває.. Але ж перегинати палку теж непотрібно…
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26.09.2022 20:08 Ответить
І Мазепу зрадником називав, хоча це кацпастан порушував договори про самоуправління України.
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26.09.2022 20:27 Ответить
Памятник пропагандисту росийской империи.
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26.09.2022 19:59 Ответить
Я б оцих підарів , що миють , відправив би в московію - нехай жопи кацапам миють , кончені .
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26.09.2022 20:00 Ответить
Пушкин, как и полагается негру, нигде не работал и писал рэп. Погиб в перестрелке.
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26.09.2022 20:02 Ответить
Вот-вот. Вон Некрасов с Маяковским и Есениным есть… К ибени матери их на белом катере…
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26.09.2022 20:06 Ответить
Пушкина и Лермонтова ликвидировали американцы...хады...террористы...
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26.09.2022 20:05 Ответить
до речі,на Ращці є "наукові " дослідження,що гомосексуалістична мафія винищувала цвіт роснації,один з таких знищених гоміками " солнце русской поезіі АС Пушкін"....хочете вірте,хочете ні
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26.09.2022 20:12 Ответить
пльоть, як це опудало стоїть у 22?
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26.09.2022 20:14 Ответить
а почему не снесли?
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26.09.2022 20:14 Ответить
Харькавчанє вібіралі "дастойних людзей" : то покидьків регіаналів- то бандюків з опжз- ну а найбільший захват у 70- 80- % викликало жидівське кодло"суперхазяйствєнніков "- яке насміхаючися з лохів грабувало не па дєццкі! Більша половина міста бігала в футболочках "За блок кернеса" ( а те вже полудохле в калясочці переміщалося) : лавачкі- зоосади- паркі - теятри - клумби і цвєточкі + жуков на п'єдесталі! Все українське викликало не просто відторгнення- а ненависть і зневагу: селюки-рогулі- бидломова!Це місто перше за кількістю мовних скандалів у громадському сервісі!
ПиСи Вишенька на торт : особисто чув від харківських биків -шо з'їбалися на мерсах і геленвагенах до Зх .України : "Єто ( обстріли і взагалі війна) із - за вашего НАТА! Нада било с путіним дагавариватся! " А найбільше цих "бєжєнок-нєжєнок" бісило не те що "братья ******* по їхньому місту"( до них претензій -нуль!)- - а те що НЕ ******* по бєндєрах"!
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26.09.2022 20:43 Ответить
Харків - напрочуд ватне містечко
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26.09.2022 20:51 Ответить
Звідки пійшов вислів путін ху*ло. Ти мабуть не дуже гарно подумав.
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28.09.2022 02:54 Ответить
Бидло вони всюди бидло маса хоч на мерсах хоч на мопедах.
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28.09.2022 02:51 Ответить
Тепер кидайте в мене каміння і переконуйте ,що кожне сказане слово- неправда!
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26.09.2022 20:45 Ответить
А що ж Ви нинішнього мера не згадали? Не менше дерибанить харківський бюджет, чим Гепа.
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26.09.2022 21:27 Ответить
Вирощені на пушкіних принесли "русский мир" в Харків, але пам'ятник вони чомусь не зносять, а чому? Чекають коли прийдуть з війни ветерани і цей та інші імперські пам'ятники засунуть владі в дупу?
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26.09.2022 21:41 Ответить
Ша Машка...я Дубровский..но я не террорист..террортстом был Герасим..утопивший Муму..., хотя Максим Горький оправдал терроризм на РабZee ,типа гордо реет Буревестник,черной🦍 молнии подобный...🦍🤣🤣😂
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26.09.2022 21:52 Ответить
Нахєра його було відмивати?
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26.09.2022 22:11 Ответить
Щоб росіяни не думали, що на Україні живуть лишень дикуни, 25 вересня на російському літературному форумі я розмістив статтю "Диявол Пушкіна".

http://www.obshelit.su/showthread.php?p=108379&posted=1#post108379
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26.09.2022 22:48 Ответить
Цікаво, а яка саме падла під час війни дала команду комунальникам чистити за громадські гроші цей сраний пам'ятник? Дайте нам прізвище цієї падлюки.
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27.09.2022 00:01 Ответить
#ЗнесиМенеПовністю: У Києві почався новий флешмоб.
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27.09.2022 00:27 Ответить
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27.09.2022 00:32 Ответить
Дикуни!
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27.09.2022 02:09 Ответить
Негідники! Не навоювались ще з памятниками Леніна, національна політика якого надала Україні земель та державності? Чим зробили велику поблажку Путіну, оправдуючи його злочин по знищенню України, як самостійної держави та відчудженні від неї її радянських територій . А тепер знищуєте Пушкіна, за що Путін вам всім видасть героїв капіталиістичної Россії з її царьсько-імперськими замашками, бо більшого подарунка за цей від закінченних телепнів годі чекати!

Я на місці СБУ занявся би організаторами цього флешмобу, бо вуха його торчать, мабуть, з самого Кремля, віра до якого в російському народі стала слабнути.
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27.09.2022 02:20 Ответить
Що ти куриш ?
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28.09.2022 02:49 Ответить
Таке ж питання задають мені москалі.

Ви хто такі, що ображаєте українця? Якщо ви дикун, то питання до вас нема. (Дикуни національності не мають.) В наш час Пушкін був би, однозначно проти Пуйла.

Ви нічого не знаєте, і творите злочини.
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10.10.2022 15:47 Ответить
Так ти є москаль - тільки москаль буде захищати воспєватєля імперії російськой і "гєнія Петра першого". Лахта, віддихни.
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10.10.2022 21:12 Ответить
Ви путінький підлабузник? Бо всяке знущання над російськими памятниками перш за все працює на нього.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%83
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11.10.2022 08:06 Ответить
Пішла Лахта на хер і опохмелись боярой, бо смердить від тебе рускім миром.
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11.10.2022 23:32 Ответить
Тому ж ви спонукаєте своїми варварськими діями росіян-рашистів до знищення на російській території памятників Тарасу Шевченку. (Якого до речі з кріпацтва викупили видатні росіяни та оплатили йому навчання в найкращому російському закладі. Без них Тараса, як видатного українського діяча, у нас не було б).

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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11.10.2022 08:16 Ответить
Лінк в повідомленні вище не активований та зрізаний.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

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11.10.2022 08:20 Ответить
Такий брєд може казати тільки кацап.
Талант від Бога буде і без кацапських "викупників".
Пушкіна та іншу рускомірську шваль на смітник, або в музей.
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11.10.2022 23:29 Ответить
Кацапи варвари, тому що там вони у себе роблять дома мені не цікаво від слова зовсім.
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11.10.2022 23:31 Ответить
На фоні то чуток про звільненя Залужного!

https://www.youtube.com/watch?v=LtRJ9cWITlU
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27.09.2022 02:29 Ответить
Московиты сами "Калибрами" или чем посносят эти памятники.
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27.09.2022 03:47 Ответить
Ну уберут бюст Пушкина, так пустое место будет. Чем его заполнить? Может Кернесом в коляске от благодарных горожан, а?
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27.09.2022 07:16 Ответить
Патлатого дебіла кацапа який нахвалював расєйську імперію і царизм (пєтьку і катьку) треба прибрати хоча б до музею.
Харків без памятників кацапам
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28.09.2022 02:47 Ответить
https://yandex.ru/q/question/kak_poluchaetsia_chto_shakhtery_donbassa_1c2e383f/?answer_id=ed7da706-12a2-42b4-a287-41cc515c4c9c&comment_id=701e290c-dc1d-46d8-b5f4-f41c917bd24f#701e290c-dc1d-46d8-b5f4-f41c917bd24f Ось тут сидить ніби то в Росії якась Пічугіна , та несе на мене етнічного українця таку ж як і ви маячню. Та на кого ж ви працюєте, якщо так зневажливо ставитесь до громадян України та української Конституції?

Не вибачитесь, то найближчого часу відповісте перед законом за образу громадян України, та за те, що закликаєте їх до протиправної дії на користь рашистського Кремля.
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14.11.2022 12:42 Ответить
Стосовно прапора - то по виході з віпіен він такий.
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14.11.2022 12:47 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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28.09.2022 02:45 Ответить
 
 