УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11124 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 914 76

У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою. ФОТОрепортаж

пушкін

Пам’ятник російському письменнику Олександру Пушкіну, що стоїть у центрі Харкова, облили червоною фарбою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Бюст Пушкіна не пошкоджено, постамент залитий фарбою.

Пам'ятник облили вночі 26 вересня, розповіла майстриня дільниці "Центр" "Харківзеленбуд" Наталія Юркіна.

"Уранці прийшли і побачили, що пам'ятник розмальований фарбою, викликали наших робочих. Сильно було полито згори. Була вилита напевно ціла банка, тому що великий шар фарби на постаменті. Відмиватимемо декілька годин точно", - говорить Наталія.

Постамент вже спробували відмити о 9:00 ранку. Комунальники використали п'ять пляшок засобу, проте цього не вистачило. Близько 12:00 комунальники приїхали знову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських поетів і письменників виключать зі шкільної програми, - Шкарлет

У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою 01
У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою 02
У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою 03

Автор: 

пам’ятник (928) Пушкін Олександр (47) Харків (5594)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Сама фамилия Пушкин,хочет вас харьковских дегиниратов убить.А вы ему ещё и жопу моете.
показати весь коментар
26.09.2022 19:09
+13
Почитайте "Энэиду " Котляревского . Настоящее наслаждение . А где равноценное или даже превосходящее кол-во памятников ему . Империя сотворила из Пушкина идола стихо писания. Басни Крылова и то больше впечатляют.
показати весь коментар
26.09.2022 19:32
+12
Я помню чудные Мгновения...
Что Мавзолей взорвался...
Ото сна,а звёздочка кремля...
Навек погасла от дерьма...
Чудные на рабZee Вдохновения...
Пьянство,воровство и нищета...

Экспромт за 5 минут...🤣
показати весь коментар
26.09.2022 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Києві теж облили!
Вранці проїздив - був напис "знеси мене повністю". Але вже навколо метушились комунальники і муніципальна охорона. Як зараз - не знаю.
За годину буду їхати додому, подивлюсь, наришу
показати весь коментар
26.09.2022 19:07 Відповісти
я б насрав... з голови...
показати весь коментар
26.09.2022 19:33 Відповісти
Проїздив ввечері - майже все змили, написів вже нема, тільки плям ще трохи
показати весь коментар
26.09.2022 20:28 Відповісти
забавы токсикоманов..
коммунальщики пять пузырей ацетона вынюхали?
показати весь коментар
26.09.2022 19:09 Відповісти
тупо чотири вкрали
показати весь коментар
26.09.2022 19:49 Відповісти
это ему еще повезло, что проктолога не пришлось вызывать.....
показати весь коментар
26.09.2022 19:09 Відповісти
Сама фамилия Пушкин,хочет вас харьковских дегиниратов убить.А вы ему ещё и жопу моете.
показати весь коментар
26.09.2022 19:09 Відповісти
Пушкін, в порівнянні з його західними ***********-поетами - зеро. Голе зеро! Ну десь таке, як Ze.
Але кацапи нам http://library.khadi.kharkov.ua/biblioafisha/virtualni-vistavki/pro-vistavku-dokladnishe/article/oleksandr-sergiiovich-pushkin-zhittja-genija-i-ljudini/ втюхували інше .
показати весь коментар
26.09.2022 19:09 Відповісти
Я помню чудные Мгновения...
Что Мавзолей взорвался...
Ото сна,а звёздочка кремля...
Навек погасла от дерьма...
Чудные на рабZee Вдохновения...
Пьянство,воровство и нищета...

Экспромт за 5 минут...🤣
показати весь коментар
26.09.2022 19:15 Відповісти
И как пронзительны блеяння
роССия вперде навсегда !!!
показати весь коментар
26.09.2022 22:08 Відповісти
Та зруйнуйте нарешті ці істукани совкові!Усю "красу" парашної культури вже явлено світу.Загадкова руZка душа вбивць...
показати весь коментар
26.09.2022 19:18 Відповісти
Цей пам'ятник не совковий, його збудовано ще в 1904 році.
показати весь коментар
26.09.2022 20:50 Відповісти
Розкажу тобі алегорію."Прийшов роzійский солдат.Побив господаря українця та згвалтував на очах його жінку.А як уходив то повісів свій портрет.Пройшов деякий час та господарь каже-Може знімимо портрет того вбивці та гвалтівника?-Та не треба,каже жінка.Це ж наша історія..."
показати весь коментар
26.09.2022 21:19 Відповісти
Я лише пропонував замінити слово "совкові" на слово "царські".
показати весь коментар
27.09.2022 10:36 Відповісти
***** этого ****** черножопого мыть? Вы шо совсем дебилы? Снести ***** *****
показати весь коментар
26.09.2022 19:21 Відповісти
Стоїть як *** на весіллі.У мене в місті всю кацапську підерасню ще в 89 знесли
показати весь коментар
26.09.2022 21:55 Відповісти
Жителі Харкова пережили страхіття від Росії так навіщо в Харкові їм все Російське і неважливо що Пушкін був поетом.
В Ізмаїлі Одеської Області облили фарбою пам'ятник полководцю Олександру Суворову.
І це правильно треба позбавлятися від всього російського що нагадує рашизм.
Ці люди жили в різні епохи але вони російські.
Україна провела декомунізацію ось непогано було б провести дерусифікацію
Жителям Ірпеня Бучі потрібні такі пам'ятники ? І довго не будуть потрібні поки не змінеться покоління яке пережило ці страждання . Народ ображений тому тому і ненавидить все російське.
показати весь коментар
26.09.2022 19:21 Відповісти
Приємно бачити, нічооо цій імперській камяній істоті робити в Україні
показати весь коментар
26.09.2022 19:28 Відповісти
Що ще має статись з тупими харків'янами аби вони накінець зняли назву зі свого театру»руской драми ім. Пушкіна» та позносили колоніальні мітки?!!! Скільки ще бомб і снарядів має полеттіти на їх голови?????
показати весь коментар
26.09.2022 19:28 Відповісти
В Одесі та сама куйня з шльондрою єкатєріною
показати весь коментар
26.09.2022 21:44 Відповісти
Почитайте "Энэиду " Котляревского . Настоящее наслаждение . А где равноценное или даже превосходящее кол-во памятников ему . Империя сотворила из Пушкина идола стихо писания. Басни Крылова и то больше впечатляют.
показати весь коментар
26.09.2022 19:32 Відповісти
всю імперську спадщину потрібно викинути на смітник історії і даний монумент вивезти на той самий смітник
показати весь коментар
26.09.2022 19:32 Відповісти
На місці пам'ятників Пушкіну треба поставити пам'ятники Жоржу Дантесу ! ))
показати весь коментар
26.09.2022 19:34 Відповісти
Пушкин кроме всего прочего,служил в секретной канцелярии двора его величества сЦаря...,типа Архивариусом и знал много секретов той дохлой Вампирии...
показати весь коментар
26.09.2022 19:34 Відповісти
чиновники или мазохисты или с надеждой всё ещё ждут своих, из-за поребрика.. а что харьковское СБУ?.. тоже из ЭТИХ?
показати весь коментар
26.09.2022 19:34 Відповісти
Перенесіть цей пам'ятник на Салтівку, нехай рашисти його ***********. От і все вирішення проблеми.
показати весь коментар
26.09.2022 19:38 Відповісти
Вже пів Харкова в руїнах, а вони - ніяк без кацапських символів.
показати весь коментар
26.09.2022 19:52 Відповісти
все оркские памятники-верстовые столбы "русского мира"
показати весь коментар
26.09.2022 19:54 Відповісти
Честно говоря Пушкина можно и не трогать, он не русский. И в Украине жил, и писал про украинцев и Украину восхищённо.
показати весь коментар
26.09.2022 19:58 Відповісти
Кадиров - теж не рускій , шойгу - теж , сімоньян - теж , соловйов - теж ... продовжувати ? Скільки ще ці виродки(кацапи) повинні вбити , щоб позатикалися , нарешті , їхні "адвокати"?
показати весь коментар
26.09.2022 20:05 Відповісти
Я саме той адвокат, що їх вбиває.. Але ж перегинати палку теж непотрібно…
показати весь коментар
26.09.2022 20:08 Відповісти
І Мазепу зрадником називав, хоча це кацпастан порушував договори про самоуправління України.
показати весь коментар
26.09.2022 20:27 Відповісти
Памятник пропагандисту росийской империи.
показати весь коментар
26.09.2022 19:59 Відповісти
Я б оцих підарів , що миють , відправив би в московію - нехай жопи кацапам миють , кончені .
показати весь коментар
26.09.2022 20:00 Відповісти
Пушкин, как и полагается негру, нигде не работал и писал рэп. Погиб в перестрелке.
показати весь коментар
26.09.2022 20:02 Відповісти
Вот-вот. Вон Некрасов с Маяковским и Есениным есть… К ибени матери их на белом катере…
показати весь коментар
26.09.2022 20:06 Відповісти
Пушкина и Лермонтова ликвидировали американцы...хады...террористы...
показати весь коментар
26.09.2022 20:05 Відповісти
до речі,на Ращці є "наукові " дослідження,що гомосексуалістична мафія винищувала цвіт роснації,один з таких знищених гоміками " солнце русской поезіі АС Пушкін"....хочете вірте,хочете ні
показати весь коментар
26.09.2022 20:12 Відповісти
пльоть, як це опудало стоїть у 22?
показати весь коментар
26.09.2022 20:14 Відповісти
а почему не снесли?
показати весь коментар
26.09.2022 20:14 Відповісти
Харькавчанє вібіралі "дастойних людзей" : то покидьків регіаналів- то бандюків з опжз- ну а найбільший захват у 70- 80- % викликало жидівське кодло"суперхазяйствєнніков "- яке насміхаючися з лохів грабувало не па дєццкі! Більша половина міста бігала в футболочках "За блок кернеса" ( а те вже полудохле в калясочці переміщалося) : лавачкі- зоосади- паркі - теятри - клумби і цвєточкі + жуков на п'єдесталі! Все українське викликало не просто відторгнення- а ненависть і зневагу: селюки-рогулі- бидломова!Це місто перше за кількістю мовних скандалів у громадському сервісі!
ПиСи Вишенька на торт : особисто чув від харківських биків -шо з'їбалися на мерсах і геленвагенах до Зх .України : "Єто ( обстріли і взагалі війна) із - за вашего НАТА! Нада било с путіним дагавариватся! " А найбільше цих "бєжєнок-нєжєнок" бісило не те що "братья ******* по їхньому місту"( до них претензій -нуль!)- - а те що НЕ ******* по бєндєрах"!
показати весь коментар
26.09.2022 20:43 Відповісти
Харків - напрочуд ватне містечко
показати весь коментар
26.09.2022 20:51 Відповісти
Звідки пійшов вислів путін ху*ло. Ти мабуть не дуже гарно подумав.
показати весь коментар
28.09.2022 02:54 Відповісти
Бидло вони всюди бидло маса хоч на мерсах хоч на мопедах.
показати весь коментар
28.09.2022 02:51 Відповісти
Тепер кидайте в мене каміння і переконуйте ,що кожне сказане слово- неправда!
показати весь коментар
26.09.2022 20:45 Відповісти
А що ж Ви нинішнього мера не згадали? Не менше дерибанить харківський бюджет, чим Гепа.
показати весь коментар
26.09.2022 21:27 Відповісти
Вирощені на пушкіних принесли "русский мир" в Харків, але пам'ятник вони чомусь не зносять, а чому? Чекають коли прийдуть з війни ветерани і цей та інші імперські пам'ятники засунуть владі в дупу?
показати весь коментар
26.09.2022 21:41 Відповісти
Ша Машка...я Дубровский..но я не террорист..террортстом был Герасим..утопивший Муму..., хотя Максим Горький оправдал терроризм на РабZee ,типа гордо реет Буревестник,черной🦍 молнии подобный...🦍🤣🤣😂
показати весь коментар
26.09.2022 21:52 Відповісти
Нахєра його було відмивати?
показати весь коментар
26.09.2022 22:11 Відповісти
Щоб росіяни не думали, що на Україні живуть лишень дикуни, 25 вересня на російському літературному форумі я розмістив статтю "Диявол Пушкіна".

http://www.obshelit.su/showthread.php?p=108379&posted=1#post108379
показати весь коментар
26.09.2022 22:48 Відповісти
Цікаво, а яка саме падла під час війни дала команду комунальникам чистити за громадські гроші цей сраний пам'ятник? Дайте нам прізвище цієї падлюки.
показати весь коментар
27.09.2022 00:01 Відповісти
#ЗнесиМенеПовністю: У Києві почався новий флешмоб.
показати весь коментар
27.09.2022 00:27 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 00:32 Відповісти
Дикуни!
показати весь коментар
27.09.2022 02:09 Відповісти
Негідники! Не навоювались ще з памятниками Леніна, національна політика якого надала Україні земель та державності? Чим зробили велику поблажку Путіну, оправдуючи його злочин по знищенню України, як самостійної держави та відчудженні від неї її радянських територій . А тепер знищуєте Пушкіна, за що Путін вам всім видасть героїв капіталиістичної Россії з її царьсько-імперськими замашками, бо більшого подарунка за цей від закінченних телепнів годі чекати!

Я на місці СБУ занявся би організаторами цього флешмобу, бо вуха його торчать, мабуть, з самого Кремля, віра до якого в російському народі стала слабнути.
показати весь коментар
27.09.2022 02:20 Відповісти
Що ти куриш ?
показати весь коментар
28.09.2022 02:49 Відповісти
Таке ж питання задають мені москалі.

Ви хто такі, що ображаєте українця? Якщо ви дикун, то питання до вас нема. (Дикуни національності не мають.) В наш час Пушкін був би, однозначно проти Пуйла.

Ви нічого не знаєте, і творите злочини.
показати весь коментар
10.10.2022 15:47 Відповісти
Так ти є москаль - тільки москаль буде захищати воспєватєля імперії російськой і "гєнія Петра першого". Лахта, віддихни.
показати весь коментар
10.10.2022 21:12 Відповісти
Ви путінький підлабузник? Бо всяке знущання над російськими памятниками перш за все працює на нього.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%83
показати весь коментар
11.10.2022 08:06 Відповісти
Пішла Лахта на хер і опохмелись боярой, бо смердить від тебе рускім миром.
показати весь коментар
11.10.2022 23:32 Відповісти
Тому ж ви спонукаєте своїми варварськими діями росіян-рашистів до знищення на російській території памятників Тарасу Шевченку. (Якого до речі з кріпацтва викупили видатні росіяни та оплатили йому навчання в найкращому російському закладі. Без них Тараса, як видатного українського діяча, у нас не було б).

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
показати весь коментар
11.10.2022 08:16 Відповісти
Лінк в повідомленні вище не активований та зрізаний.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

показати весь коментар
11.10.2022 08:20 Відповісти
Такий брєд може казати тільки кацап.
Талант від Бога буде і без кацапських "викупників".
Пушкіна та іншу рускомірську шваль на смітник, або в музей.
показати весь коментар
11.10.2022 23:29 Відповісти
Кацапи варвари, тому що там вони у себе роблять дома мені не цікаво від слова зовсім.
показати весь коментар
11.10.2022 23:31 Відповісти
На фоні то чуток про звільненя Залужного!

https://www.youtube.com/watch?v=LtRJ9cWITlU
показати весь коментар
27.09.2022 02:29 Відповісти
Московиты сами "Калибрами" или чем посносят эти памятники.
показати весь коментар
27.09.2022 03:47 Відповісти
Ну уберут бюст Пушкина, так пустое место будет. Чем его заполнить? Может Кернесом в коляске от благодарных горожан, а?
показати весь коментар
27.09.2022 07:16 Відповісти
Патлатого дебіла кацапа який нахвалював расєйську імперію і царизм (пєтьку і катьку) треба прибрати хоча б до музею.
Харків без памятників кацапам
показати весь коментар
28.09.2022 02:47 Відповісти
https://yandex.ru/q/question/kak_poluchaetsia_chto_shakhtery_donbassa_1c2e383f/?answer_id=ed7da706-12a2-42b4-a287-41cc515c4c9c&comment_id=701e290c-dc1d-46d8-b5f4-f41c917bd24f#701e290c-dc1d-46d8-b5f4-f41c917bd24f Ось тут сидить ніби то в Росії якась Пічугіна , та несе на мене етнічного українця таку ж як і ви маячню. Та на кого ж ви працюєте, якщо так зневажливо ставитесь до громадян України та української Конституції?

Не вибачитесь, то найближчого часу відповісте перед законом за образу громадян України, та за те, що закликаєте їх до протиправної дії на користь рашистського Кремля.
показати весь коментар
14.11.2022 12:42 Відповісти
Стосовно прапора - то по виході з віпіен він такий.
показати весь коментар
14.11.2022 12:47 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
показати весь коментар
28.09.2022 02:45 Відповісти
 
 