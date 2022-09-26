У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою. ФОТОрепортаж
Пам’ятник російському письменнику Олександру Пушкіну, що стоїть у центрі Харкова, облили червоною фарбою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
Бюст Пушкіна не пошкоджено, постамент залитий фарбою.
Пам'ятник облили вночі 26 вересня, розповіла майстриня дільниці "Центр" "Харківзеленбуд" Наталія Юркіна.
"Уранці прийшли і побачили, що пам'ятник розмальований фарбою, викликали наших робочих. Сильно було полито згори. Була вилита напевно ціла банка, тому що великий шар фарби на постаменті. Відмиватимемо декілька годин точно", - говорить Наталія.
Постамент вже спробували відмити о 9:00 ранку. Комунальники використали п'ять пляшок засобу, проте цього не вистачило. Близько 12:00 комунальники приїхали знову.
Топ коментарі
+16 Вася Неважно #533845
показати весь коментар26.09.2022 19:09
+13 Anatoliy Tomusiak
показати весь коментар26.09.2022 19:32
+12 Senator #518037
показати весь коментар26.09.2022 19:15
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Вранці проїздив - був напис "знеси мене повністю". Але вже навколо метушились комунальники і муніципальна охорона. Як зараз - не знаю.
За годину буду їхати додому, подивлюсь, наришу
коммунальщики пять пузырей ацетона вынюхали?
Але кацапи нам http://library.khadi.kharkov.ua/biblioafisha/virtualni-vistavki/pro-vistavku-dokladnishe/article/oleksandr-sergiiovich-pushkin-zhittja-genija-i-ljudini/ втюхували інше .
Что Мавзолей взорвался...
Ото сна,а звёздочка кремля...
Навек погасла от дерьма...
Чудные на рабZee Вдохновения...
Пьянство,воровство и нищета...
Экспромт за 5 минут...🤣
роССия вперде навсегда !!!
В Ізмаїлі Одеської Області облили фарбою пам'ятник полководцю Олександру Суворову.
І це правильно треба позбавлятися від всього російського що нагадує рашизм.
Ці люди жили в різні епохи але вони російські.
Україна провела декомунізацію ось непогано було б провести дерусифікацію
Жителям Ірпеня Бучі потрібні такі пам'ятники ? І довго не будуть потрібні поки не змінеться покоління яке пережило ці страждання . Народ ображений тому тому і ненавидить все російське.
ПиСи Вишенька на торт : особисто чув від харківських биків -шо з'їбалися на мерсах і геленвагенах до Зх .України : "Єто ( обстріли і взагалі війна) із - за вашего НАТА! Нада било с путіним дагавариватся! " А найбільше цих "бєжєнок-нєжєнок" бісило не те що "братья ******* по їхньому місту"( до них претензій -нуль!)- - а те що НЕ ******* по бєндєрах"!
http://www.obshelit.su/showthread.php?p=108379&posted=1#post108379
Я на місці СБУ занявся би організаторами цього флешмобу, бо вуха його торчать, мабуть, з самого Кремля, віра до якого в російському народі стала слабнути.
Ви хто такі, що ображаєте українця? Якщо ви дикун, то питання до вас нема. (Дикуни національності не мають.) В наш час Пушкін був би, однозначно проти Пуйла.
Ви нічого не знаєте, і творите злочини.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%83
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Талант від Бога буде і без кацапських "викупників".
Пушкіна та іншу рускомірську шваль на смітник, або в музей.
https://www.youtube.com/watch?v=LtRJ9cWITlU
Харків без памятників кацапам
Не вибачитесь, то найближчого часу відповісте перед законом за образу громадян України, та за те, що закликаєте їх до протиправної дії на користь рашистського Кремля.