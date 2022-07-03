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Російських поетів і письменників виключать зі шкільної програми, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

російська,література

Міністерство найближчим часом ухвалить рішення про виключення російський поетів і письменників зі шкільної програми.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Очікуємо, що таке рішення буде ухвалено найближчим часом... комісія вже рекомендувала, на сьогодні опрацьовують фахівці міністерства", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що це питання є дуже чутливим, оскільки в Україні немає сімей, які не постраждали б від російської агресії.

Шкарлет нагоолосив, що освітній процес з нового навчального року вже буде проходити зі змінами.

Також читайте: Пам'ятник Пушкіну демонтували у Миколаєві. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Вся кацапська хрюканіна має бути викинута з України...
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03.07.2022 15:05
+31
нарешті. а шо ще має статися, щоб "Сватів" заборонили?
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03.07.2022 15:09
+30
удивлен что этого до сих пор не сделано. Все писульки этих рабовладельцев вроде Пушкина, ********. Лермонтова и т.д. должны быть полностью запрещены
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03.07.2022 15:05
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в рос. "классике" - пропаганда рабовладельческого режима, пропаганда содержанок, коррупционеров, всего правящего кодла, отбеливание крепостного режима, жадной церкви, лизоблюдства царя. Спасибо, такая "классика" и даром не нужна. Если вы филолог, читайте лучше английскую классику, нормальным человеком будете.
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03.07.2022 16:01 Відповісти
Л.Н. Толстой. "Вона и мир". Он же. "Анна Кареніна".
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03.07.2022 17:04 Відповісти
і тібє шо ні всьо равно?
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03.07.2022 16:03 Відповісти
А й дійсно! Коли йдеться про українську культуру, мову, літературу, то вони кричать "какая разніца!", а як тільки гайки закручують російській культурі, то одразу починають скавчати як озлоблені с*ки!
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03.07.2022 17:29 Відповісти
Граф Лєв Толстой... https://youtu.be/qjP0b_QfDEk
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03.07.2022 15:49 Відповісти
А як же образи Чічікова і Ревізора ? Як тепер навчати майбутніх бізнесменів і чиновників?
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03.07.2022 15:51 Відповісти
Гоголя не запрещают
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03.07.2022 16:55 Відповісти
Як заборонити:-Вечори на хуторі близ Диканьки" Принципово неможливо
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03.07.2022 17:06 Відповісти
Я категорично проти заборони вечорів! Це моє улюблене пиво!

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03.07.2022 17:20 Відповісти
Я такого вроде не видел. и как оно?
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03.07.2022 17:24 Відповісти
Смакота... Трохи з гірчинкою... Дуже смачне.
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03.07.2022 17:48 Відповісти
Верю вашему слову! Завтра пойду куплю на пробу
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03.07.2022 18:38 Відповісти
Цікаво, як воно Вам зайде. Мені зайшло, як до себе додому, дуже сподобалося!
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03.07.2022 18:48 Відповісти
Завтра увижу вас и напишу о результатах дегустации)
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03.07.2022 18:55 Відповісти
то поправте "кривий" креольський переклад!
бо не було і немає у Диканьці ніяких "вечорів" - там є ВЕЧОРНИЦІ!
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03.07.2022 18:06 Відповісти
От саме від переклада назва й залежить, друже, тому правди не знайдемо.
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03.07.2022 18:18 Відповісти
Теперішнім бізнесменам і чиновникам вистачить "Золотого теляти"
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03.07.2022 17:06 Відповісти
Свиноцапская так называемая культура неполноценна и ущербна от природы. Нет ни одной причины изучать этот непотриб.
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03.07.2022 15:57 Відповісти
все козломорде забути на віки ... в т.ч. кацапський язік ворога ... побудувати рів і замінувати ... кацапик поліз - кишки на гілляках ...
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03.07.2022 15:58 Відповісти
Давно пора.
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03.07.2022 16:00 Відповісти
А сценаристи 95 кварталу це російські поети та письменники?
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03.07.2022 16:04 Відповісти
Хто платить. Там нічого крім бабла. Вони за гроші набздять в любій церкві.
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03.07.2022 16:11 Відповісти
Бери вище. Вони "русскомірскіє"!
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03.07.2022 17:08 Відповісти
ясен хрен что не украинские
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03.07.2022 17:35 Відповісти
Навіщо нам література орди чи папуасів Нової Гвінеї?
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03.07.2022 16:07 Відповісти
не обижай Новую Гвинею.
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03.07.2022 16:49 Відповісти
А хіба Українська діяспора за стільки років не спромоглася напрацювати для своєї країни хоча б яку програмку для школярів. А то сидіти за кордоном і поважно повчати можуть. А зробити щось корисне - ні?
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03.07.2022 16:09 Відповісти
Мало того, що вивчали їхні твори, так ще й для чогось вивчали їхні біографії, марнували час на складання хронологічних таблиць, трактували в стилі рашистських наративів!
Тепер головне, щоб не замінили їх якимось іншим літературним мотлохом.
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03.07.2022 16:13 Відповісти
Пушкин, Лермонтов, Некрасов
Наплодили пыдарасоф!
Достоевский и Толстой
Не писатели - отстой!

Маяковский - не поэт
Жалкий высер - в туалет
Все советские поэты
Низкопробные памфлеты

Результат - пис-атель Шнур
Петухан сред грязных кур
Руссиш дребаный творец
В жэпе вставь себе венец!
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03.07.2022 16:19 Відповісти
В Харкові проспект Героїв Сталінграду,до цієй ганебной назви.мав прекрасну назву -вулиця Байрона.Старожили ще й доси ії так звуть.Є вулиця Шекспіра.Немає Твена,Драйзера,Моппасана,або Жюль Верна і сотен і тисяч другіх.
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03.07.2022 16:21 Відповісти
Що занадто, то нездраве. Весь світ буде знати, хто такий Достоєвський чи Пушкін, а українці знати не будуть - супер-освіта! Я згоден: письменників радянських часів заборонити можна було ще 25 років тому. Можна сказати, що Лєрмонтов воював проти "братів-грузинів" чи чеченців, але чим завинив, наприклад, який-небудь Фєт, який лише про природу писав свої вірші? Чи дідусь Крилов, який все передрав у Езопа? Якщо вважаємо російську мову сплюндрованою, давайте читати вибірково (політична цензура) тих, хто нічим не завинив, у перекладі як Гейне, Гюго, Шекспіра чи Маркеса.
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03.07.2022 16:32 Відповісти
Шкарлет и Достоевский- явления несовместимые.
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03.07.2022 16:41 Відповісти
Путин и Достоевский - понятия несовместимые.
Главный посыл "Преступление наказание" - что главным наказанием за преступление является искреннее и глубокое РАСКАЯНИЕ.
Много вы раскаяния видела и глазах Путина?

их никто не запрещает. Кто захочет - сам прочтет.
А вот то что в СССР не было мировой литературы в программе, даже Жюля Верна или Марка Твена - почему вас это не волнует?
нашли за кого переживать. Лучше пусть наши дети учатся мечтать, путешествовать, открывать что-то новое, а не страдать по убитой топором бабушке, по девушке Татьяне и ее первому балу или по Капитанской дочке пушкинской.
у нас свои заботы.
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03.07.2022 16:48 Відповісти
Додик,я вчилась читити по підручникам батьків- бо книги це було ще треба "дістати". Так от у "зарубежной литературе" були класні твори ,були біографії письменників різних країн . А зараз з дітей хочуть зробити неуків,поцінувачів 95- го,покірних рабів та виконавців наказів зевлади-нових хунвейбинів.Також це робиться для "потрібної" картинки росТВ та відлякування Західу. Та для створення приводу для невдоволення східу та півдня-розбрату населення(
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03.07.2022 17:30 Відповісти
Іді ***** *******! Весь світ читає і вчить лише своє! І те що хтось десь знає якісь прізвища кацапні, ще не значить що оте гівно читали!
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03.07.2022 16:49 Відповісти
Судячи з твоєї мови ти московитський бот чи придурок.
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03.07.2022 17:19 Відповісти
Ну от-бачите-хунвейбин у чистому -пречистому вигляді) Безграмотне бидловате ЧМО, яке "готове" спалювати,нищити,громити-чи не з кацапстану пише?)))
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03.07.2022 17:36 Відповісти
"Весь світ" - це перебільшення. Хіба що славісти, і ті через одного.
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03.07.2022 17:11 Відповісти
Ага: французи - лише Гюго і Сіменона, англійці - Шекспіра та Байрона, іспанці - Сервантеса і Маркеса...
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03.07.2022 17:17 Відповісти
Гоголя і Булгакова заборонити НЕМОЖЛИВО !!!!!!! Вечори на хуторі поблизу Диканьки ЦЕ ПІСНЯ !!!!!!!
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03.07.2022 16:33 Відповісти
Ви чого, люди, не будьте як кацапи.
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03.07.2022 16:35 Відповісти
их не запрещают. Просто не хотят тратить детские время на них. Захотят - прочтут дома.
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03.07.2022 16:45 Відповісти
Да я з харьковской области, в 12 годов прочитал ГОГОГЛЯ И *****! Я УКРАІНЕЦ! Я ХОХОЛ!
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03.07.2022 16:59 Відповісти
Есть евреи, ВЕЛИКИЕ люди, есть жиди. Есть ХОХЛИ, есть жлоби. Шел хохол, насрал на пол, шел кацап, зубами цап. Ви чого, ЛЮДИ, відрізняйте гавно від зерен.
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03.07.2022 17:05 Відповісти
Пєшу під різними стягами бо інет хйвий. Скоро додому, в УКРАЇНУ, ходив до воєнкоматів, поки не беруть. Але ще все попереду. Правда? )
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03.07.2022 17:09 Відповісти
******
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03.07.2022 17:44 Відповісти
Так, прочитають. У паузах між "Манатіком" та "рускім матєрним репом".
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03.07.2022 17:14 Відповісти
Підтримую, все їхнє россвєлічєі ,їхня історія, література все фарс.Нецікаво. Хай здохнуть.
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03.07.2022 16:34 Відповісти
А майн кампф ніхто і не включав до програми середньої школи. Ніде в світі.
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03.07.2022 17:15 Відповісти
мы не орки, жечь Пушкина, как они жгли в Мариуполе Кобзаря, мы не будем.
кому надо - сам прочтет.
Реально, ни слышать ни знать о ни ничего не хочу.

я учился в СССР, и в школьной программе не было НИ ОДНОГО производения мировой классики - даже Марка Твена!
я все прочел сам - и Остров сокровищ, И Капитана Блада, и даже Жюля Верна в школьной программе не было!
может потому у них говно и выросло, что они кроме себя ничего знать не желали.
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03.07.2022 16:44 Відповісти
Ну отчего же. Судя по сегодняшний событиям, очень даже задумались. И решили, все как один, что "правоимеют". Право грабить, насиловать и убивать.
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03.07.2022 17:19 Відповісти
"Мракобєсіє" це читати Достоєвського. Вся "російська література" депресивна підцензурна писанина рабів та рабовласників.
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03.07.2022 16:52 Відповісти
От Достоевского можно впасть в маниакально -депрессивный синдром, а "Войной и Миром" Толстого можно вызвать отвращение к чтению надолго.
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03.07.2022 20:33 Відповісти
За рівнем тупості "Анна Карєніна" неперевершена.
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04.07.2022 01:01 Відповісти
Те що рашисту 'мракобєсіє', українцю на благо! А ти виродок іди українську літературу читай і не вякай тут на захист рашистів!
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03.07.2022 16:52 Відповісти
Реальне "мракобєсіє" - це після всього цього захищати російську культуру в Україні.
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03.07.2022 17:45 Відповісти
по фигу.
кто сильно хочет - прочтет, жечь книги мы точно не будем, как фашисты или рашисты.
Но после того что орки сотворили - плевать, правда. Значит, не тому и не так учили их классики, раз такое говно выросло.
Хотя ни Пушкин, ни Чехов, ни Толстой ни Некрасов говну не учили.
ну да пох.

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
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03.07.2022 16:41 Відповісти
Глубочайшее заблуждение! Классики ничему не усат, они дают повод для размышлений. А учат толкователи - те же учителя или пропагандисты. Даже Библия ничему не учит, а пытаются учить её используя разные священнослужители. И каждому времени соответствуют примерно одни и те же мысли у "классиков" всех национальностей, разве что отличаются политические воззрения. Так что Гюго и Достоевский, Байрон и Пушкин писали примерно об одном и том же хоть и по-разному.
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03.07.2022 17:13 Відповісти
Назви вулиць також нічому не вчать, і пісні нічому не вчать, і мова нічому не вчить, і художні твори нічому не вчать, й імена та прізвища нічому не вчать. І взагалі - какая разніца.

Насправді усі ці складові беруть безпосередню участь у формуванні нації. Усе це є складовими культури, а без культури нація зникає.

Саме тому царський і совєтський режими забороняли та знищували українські книги, а митці завжди були одними з перших у розстрільних списках.

Саме тому росіяни спотворювали у документах українські прізвища на російський лад.

Саме тому існували заборони давати дітям українські імена.

Саме тому царський і совєтський режими по-максимуму називали наші вулиці іменами російських "класиків" і діячів.

Саме тому російські твори так маніякально нав'язувались в українських школах окупаційною владою.

Саме тому рашисти навіть зараз проводять зачистку від українських книг на окупованих територіях.
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04.07.2022 11:02 Відповісти
Ми ж хазяйновиті! Тому палити кацапські книжки не будемо. А будемо загортати оселедці, здавати в макулатуру, розтоплювати печі ну і зад є чим підтерти.
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04.07.2022 01:11 Відповісти
всех этих толстых пушкиных и достоевских гнать засратой метлой с УКРАИНЫ!
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03.07.2022 16:48 Відповісти
Давно пора.
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03.07.2022 16:50 Відповісти
Треба було це зробити 1 вересня 1991 року.
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03.07.2022 16:55 Відповісти
Правильне повністю рішення! Хоч і запізніле! А я всіх цих Пушкіних Достоєвський і все на кацапській вже давно здала в макулатуру! І вам раджу.
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03.07.2022 16:57 Відповісти
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03.07.2022 17:25 Відповісти
Сама ти, рускамірська *****, ********** бидло.
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03.07.2022 17:26 Відповісти
русскій?
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03.07.2022 17:32 Відповісти
Ещё хуже, - расеянин
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03.07.2022 18:09 Відповісти
Ага, то якщо російська мерзота 300 років топить твій народ і його культуру в крові, а на 301 рік ти сказав "Досить!", то тебе москвофіли одразу починають називати "хохлятським бидлом"?

Це тільки вкотре доводить, що руzzкій мір повинен піти на х*й.
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03.07.2022 18:19 Відповісти
вазбуділісь какііразніци...
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03.07.2022 17:31 Відповісти
ага, свідєтєлі дома булгакава потягнулися

БУЛГАКОВ - майстер українофобії та улюбленець Сталіна | Історія для дорослих - https://www.youtube.com/watch?v=zoAZyPuKvgc&lc=UgygRFi7ZakuB__36a54AaABAg.9cT69FRPDXz9d0V55UBIo1&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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03.07.2022 18:14 Відповісти
На самом деле, по-моему, перегиб. Есть еще великолепная поэзия Гумилёва, Цветаевой, Бродского. Да у того же Пушкина венки сонетов хороши, да и у Лермонтова есть что почитать. Впрочем, надо помнить, что большинство "русских" литераторов, художников и прочих на самом желе только по названию - Лермонтов по происхождению шотландец (есть байка, что вроде очень дальнем родстве с Бёрнсом), Ахматова - из татар, "их наше всё" Пушкин - так и вовсе на четверть негр, на четверть еврей, чем я кстати, особо уопротых рашистов троллю

Еще, в Феодосии в армянской церкви похоронен "великий русский художник" Ованес Айвазян, которого они называют Айвазовским
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03.07.2022 17:35 Відповісти
ти любіш русскій язик?
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03.07.2022 17:37 Відповісти
Нащадок традиції руського «срібного віку» Нобелівський лауреат Йосип Бродський свій вірш «На незалежність України» завершив («вишукано» пославши спершу українців «по адресу на три буквы, на стороны все четыре») такими словами:

"С Богом, орлы и казаки, гетьманы, вертухаи,

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

Будете вы хрипеть, царапая край матраса,

Строчки из Александра, а не брехню Тараса".

Вдумайтеся: Бродський щиро вірить, що для нас, українців, справжнім є саме Пушкін (і цю справжність ми в смертну мить неминуче визнаємо перед самими собою). А ось Шевченко - це тільки інструмент якоїсь брехні, інтриги (в історії послідовно - австрійської, польської, німецької, американської), яка прагнула перетворити мирного малоросіянина на якогось зловорожого українця...

І тому той російський солдатик, який розстрілював Шевченкове погруддя в Бородянці, теж виконував заповіт російського поета-нобеліанта. І все це ми повинні пам'ятати, визначаючи своє ставлення до «великої російської культури». https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3520730-maksim-striha-naukovec-i-perekladac.html
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03.07.2022 18:10 Відповісти
Між кацапією і Україною, повинна бути вербальна та невербальна стіна!
Бажаєш читати російських авторів - читай, але на свій розсуд і не в рамках шкільної, чи університетської програми.
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03.07.2022 19:06 Відповісти
Чим далі, тим менше розумію, як ******** людині переварити весь вал інформації.
Крім класичних творів багато ******** цікавої літератури.
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03.07.2022 18:03 Відповісти
Я дивлюсь, боти з ольгіно опанували гугл транслейт?)
Поясню простіше: читати нічого нікому ніхто не заважає. А от заливать дітям мозок орківським лайном, після якого виростають нелюди - гвалтівники, вбивці, істоти, що ламають собакам лапи і мінують - не треба. Хай діти вчать розумне, добре, вічне, а не орківське гівно.
А тобі, москалику, щиро бажаю пройти через все те, що робили ваші недолюди в Україні. Відчути на власній шкірі.
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03.07.2022 18:50 Відповісти
Русская классика -уже позапрошлый век. Чему все эти "Война и мир", "Преступление и наказание" . "Горе от ума", "На дне" могут научить украинскую молодежь ? Просто сидят в мин. образование старые совковые курвы, мечтающие об сесер или с заплывшими от старости мозгами
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03.07.2022 17:38 Відповісти
Тут декілька проблєм, у т.ч.
1. Сильно сумніваюсь, що рос. класична література суттєво вплинула на формування рашизму.
2. Виходить, що початком агресії у 2014 р. росіяни не залишили нам вибору.
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03.07.2022 17:59 Відповісти
Я рюскій би виучіл толька затєм, штоп лехче дапрашивать плєнних )))
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03.07.2022 18:38 Відповісти
Давно пора.
Щоб і згадки про це лайно не було.
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03.07.2022 18:59 Відповісти
Во-первых, никакая школьная литература ничему навредить не может, потому что никто её не читает. Её ПРОХОДЯТ.
Во-вторых ВСЁ, что ассоциируется с Расией, вызывает минимум раздражение.
"Вареничная Катюша", млять!
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04.07.2022 10:01 Відповісти
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