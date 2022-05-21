Пам'ятник Пушкіну демонтували у Миколаєві. ФОТО

У Миколаєві був демонтований з постаменту пам'ятник поетові Олександру Пушкіну, який було встановлено у Пушкінському сквері на перетині вулиць Пушкінської та Набережної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Новинам-N" повідомили очевидці, надіславши до редакції фото, що це підтверджують.

За їхніми словами, пам'ятник був демонтований у суботу, 21 травня, близько четвертої ранку. Демонтаж провадився за допомогою автокрана. Відлиту з бронзи постать поета сіяли з гранітного постаменту та відвезли у невідомому напрямку.

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Мер міста Сенкевич зазначив: "Друзі, спокійно, пам‘ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні - перемогти! Давайте на це спрямуємо усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити.



