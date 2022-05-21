Пам'ятник Пушкіну демонтували у Миколаєві. ФОТО
У Миколаєві був демонтований з постаменту пам'ятник поетові Олександру Пушкіну, який було встановлено у Пушкінському сквері на перетині вулиць Пушкінської та Набережної.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Новинам-N" повідомили очевидці, надіславши до редакції фото, що це підтверджують.
За їхніми словами, пам'ятник був демонтований у суботу, 21 травня, близько четвертої ранку. Демонтаж провадився за допомогою автокрана. Відлиту з бронзи постать поета сіяли з гранітного постаменту та відвезли у невідомому напрямку.
Мер міста Сенкевич зазначив: "Друзі, спокійно, пам‘ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні - перемогти! Давайте на це спрямуємо усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити.
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Одеса ну , що все ще місцеві ватани плекають любов до пропаганди імперіалізму , бо щось немає жодних новин про знесення істуканів кам'яних попри щільне бомбардування
И у позорного столпа.
Кишкой последнего попа.
Последнего царя удавим.
...где-то Пушкин был не совсем кацап, а таки трошки негр...*)
Нехай на роіське стоять.
Але Сухомлин вирішив влаштувати непотрібне шоу у вигляді "гри в демократію". Придурок.
https://www.zhitomir.info/news_207048.html
Мер Житомира про «долю» пам'ятника Пушкіну: Будемо вирішувати це питання тільки через міський референдум
Например, по поводу памятника писателю Михаилу Булгакову. Его убрали из списка. Так же убрали из списка на демонтаж декоративное оформление на Крещатике", - рассказала сайту "Сегодня" автор проекта решения, депутат Киевсовета Ксения Семенова.
Из первоначального списка на демонтаж убрали герб СССР на щите статуи Родины-матери.
Что уберут?Бронзовые медальоны с советскими изображениями на станции метро "Вокзальная".Три памятника российскому поэту Александру Пушкину в Шевченковском и Печерском районах столицы.Памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.Мемориальную доску, посвященную Ванде Василевской в Печерском районе. Она рьяно боролась против украинского языка.Георгиевскую ленту, которой оформлена станция метро "Героев Днепра".Памятник, посвященный Переяславской раде под https://kiev.segodnya.ua/kiev/kother/v-kieve-demontiruyut-skulpturu-simvol-vossoedineniya-ukrainy-i-rossii-pod-arkoy-druzhby-narodov-1617159.html бывшей Аркой дружбы народов , с изображением Богдана Хмельницкого и Василия Бутурлина - московского посла.Памятник писателю и сотруднику ЧК Николаю Островскому в Соломенском районе.Памятник участникам Январского вооруженного восстания в 1918 году в Печерском районе.Памятник летчику Валерию Чкалову в Шевченковском районе столицы.Конный памятник красному командиру и коменданту Киева Николаю Щорсу.
русская література не справилась з дикістю русского народу
а ось окремих постаті, що геройськи загинули, варто вшанувати
але пам'ятники Українським Героям варто будувати на власних постаментах ніж використовувати "папєрєдніков".
***** все кацапське і тих, хто захищає кацапське сміття на українській землі. Немає бути в Україні нічого, що пов'язувало б нас із Кацапією. Заборонити в школа уззкій ізик і уззкую літєратуру. Не треба привчати наших дітей до того сміття. Хто хоче - нехай потім вивчає самостійно. Українців змалечку потрібно привчати до української та англійської, як міжнародної, мов.
нєвольнік честі
тік-ток фронту кімом.
Поставили значит нужно смотреть каким мы были
Пусть мы и наши дети не делают таких ошибок
Учатся на наших