Памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве. ФОТО

В Николаеве был демонтирован с постамента памятник поэту Александру Пушкину, установленному в Пушкинском сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Новинам-N" сообщили очевидцы, прислав в редакцию подтверждающие фото.

По их словам, памятник был демонтирован в субботу, 21 мая, около четырех утра. Демонтаж производился с помощью автокрана. Отлитую из бронзы фигуру поэта сеяли с гранитного постамента и увезли в неизвестном направлении.

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Мэр города Сенкевич отметил: "Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня - победить! Давайте на это направим все силы. После войны разберемся, что с ним делать.



