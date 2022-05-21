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Новости Декоммунизация
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Памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве. ФОТО

В Николаеве был демонтирован с постамента памятник поэту Александру Пушкину, установленному в Пушкинском сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Новинам-N" сообщили очевидцы, прислав в редакцию подтверждающие фото.

По их словам, памятник был демонтирован в субботу, 21 мая, около четырех утра. Демонтаж производился с помощью автокрана. Отлитую из бронзы фигуру поэта сеяли с гранитного постамента и увезли в неизвестном направлении.

Смотрите: На площади Победы в Киеве были демонтированы изображения с Лениным. ФОТО

Мэр города Сенкевич отметил: "Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня - победить! Давайте на это направим все силы. После войны разберемся, что с ним делать.

Памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве 01
Памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве 02

Николаев (2141) Пушкин Александр (56) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+30
Когда уже в Одессе профуру Екатерину демонтируют?
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21.05.2022 21:51
+27
Я так розумію вулиці Василя Стуса та ін диседентів є вже у всіх містах країни, аби називати наші вулиці прізвищем якогось американського письменника
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21.05.2022 21:48
+24
Ніяких пучкіних і толстоєвських.
Нехай на роіське стоять.
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21.05.2022 21:48
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https://petition.president.gov.ua/petition/140602 Перейменувати вулиці Пушкіна на вулиці Стівена Кінга Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
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21.05.2022 21:42 Ответить
Я так розумію вулиці Василя Стуса та ін диседентів є вже у всіх містах країни, аби називати наші вулиці прізвищем якогось американського письменника
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21.05.2022 21:48 Ответить
прикінь
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22.05.2022 20:11 Ответить
Стівен Кінг підтримує Україну, перераховує гроші на українську армію та у досить великій кількості. Може бути і Не погана ідея, але спочатку я назвала б вулиці іменами наших воїнів-захисників, наших письменників і наших знаменитих людей, я маю на увазі українських знаменитих людей.
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21.05.2022 23:02 Ответить
Нарешті 👍🏼,
Одеса ну , що все ще місцеві ватани плекають любов до пропаганди імперіалізму , бо щось немає жодних новин про знесення істуканів кам'яних попри щільне бомбардування
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21.05.2022 21:44 Ответить
А зачем нам памятники эфиопско-мокшанских поэтов?
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21.05.2022 21:45 Ответить
перший хрюцкій поет і той нігра
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22.05.2022 20:12 Ответить
Сашко - иди на...й.
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21.05.2022 21:46 Ответить
Достаточно почитать "Клеветникам России", чтобы понять имперскую сущность школьного сказочника.
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21.05.2022 21:49 Ответить
Он много чего писал. Графоман-шизофреник, короче.
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21.05.2022 21:59 Ответить
Мы добрых граждан позабавим.
И у позорного столпа.
Кишкой последнего попа.
Последнего царя удавим.

...где-то Пушкин был не совсем кацап, а таки трошки негр...*)
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21.05.2022 21:48 Ответить
Ніяких пучкіних і толстоєвських.
Нехай на роіське стоять.
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21.05.2022 21:48 Ответить
Не можу дочекатися на подібне в Житомирі.
Але Сухомлин вирішив влаштувати непотрібне шоу у вигляді "гри в демократію". Придурок.

https://www.zhitomir.info/news_207048.html

Мер Житомира про «долю» пам'ятника Пушкіну: Будемо вирішувати це питання тільки через міський референдум
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21.05.2022 21:49 Ответить
Когда уже в Одессе профуру Екатерину демонтируют?
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21.05.2022 21:51 Ответить
Щорса в Киеве! -- ну, хоть с коняки его снимите... *)
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21.05.2022 21:55 Ответить
Пока нет.
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21.05.2022 22:07 Ответить
У меня складывается впечатление что кому-то из верховного зебилья или Щорс, или его конь дедушка.
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21.05.2022 22:04 Ответить
По словам автора проекта решения Ксении Семеновой, депутата Киевсовета, в конечном варианте осталось 47 памятников, которые будут демонтированы в столице.
Например, по поводу памятника писателю Михаилу Булгакову. Его убрали из списка. Так же убрали из списка на демонтаж декоративное оформление на Крещатике", - рассказала сайту "Сегодня" автор проекта решения, депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Из первоначального списка на демонтаж убрали герб СССР на щите статуи Родины-матери.

Что уберут?Бронзовые медальоны с советскими изображениями на станции метро "Вокзальная".Три памятника российскому поэту Александру Пушкину в Шевченковском и Печерском районах столицы.Памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.Мемориальную доску, посвященную Ванде Василевской в Печерском районе. Она рьяно боролась против украинского языка.Георгиевскую ленту, которой оформлена станция метро "Героев Днепра".Памятник, посвященный Переяславской раде под https://kiev.segodnya.ua/kiev/kother/v-kieve-demontiruyut-skulpturu-simvol-vossoedineniya-ukrainy-i-rossii-pod-arkoy-druzhby-narodov-1617159.html бывшей Аркой дружбы народов , с изображением Богдана Хмельницкого и Василия Бутурлина - московского посла.Памятник писателю и сотруднику ЧК Николаю Островскому в Соломенском районе.Памятник участникам Январского вооруженного восстания в 1918 году в Печерском районе.Памятник летчику Валерию Чкалову в Шевченковском районе столицы.Конный памятник красному командиру и коменданту Киева Николаю Щорсу.
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21.05.2022 22:09 Ответить
булгакова нам не треба, він що для України зробив, щоб аж пам"ятник йому ставити?
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21.05.2022 22:57 Ответить
Коня можно к Екатерине приделать,как в известном фильме
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22.05.2022 00:21 Ответить
Когда Труху там конём вы...т. Не раньше, боюсь.
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21.05.2022 21:55 Ответить
пушкін внє палітікі!!!!!!!
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21.05.2022 21:54 Ответить
пушкін внє України
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21.05.2022 22:08 Ответить
замінити пам'ятник пушкіну на памятник Нємцову чи Литвиненку (тому якого отруїли полонієм)
русская література не справилась з дикістю русского народу
а ось окремих постаті, що геройськи загинули, варто вшанувати
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21.05.2022 21:57 Ответить
Ну от якого дідька міняти московита на "харошева" московита? Хай їм пам'ятники в москві ставлять.
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21.05.2022 22:19 Ответить
у нас своїх Героїв, які загинули від рук загарбників і дикарів є багато і ми ще їх не вшанували. Як вам на приклад вшанувати загблих під бомбардуваннями маріупольців, чернігівців, а наші військові, які зупинили орду, дали час нам всім.
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21.05.2022 22:56 Ответить
це само собою зрозуміло.

але пам'ятники Українським Героям варто будувати на власних постаментах ніж використовувати "папєрєдніков".
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22.05.2022 00:48 Ответить
Скільки ж цього російського гамна понавтикувано по Україні . Смітників напевно і то менше . Де не плюнь - всюди "пам'ятник" якійсь гидоті рашистській чи виродку кацапському . Це треба з корінням виривати з нашої землі .
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21.05.2022 21:58 Ответить


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21.05.2022 22:16 Ответить
пушкінізди в мєлком ****...
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21.05.2022 21:58 Ответить
Пусть возле пушкинского музея собираются в Уиеве, там как раз логово пи...в недалеко. Устроим им любофф )))
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21.05.2022 22:02 Ответить
Орест Лютий - Взорвали Бюста!
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21.05.2022 21:59 Ответить
Жалко, нигде нет памятника Карамзину! -- он букву Ё придумал... ...как много в этом звуке...*)
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21.05.2022 22:03 Ответить
У нас своїх письменників і поетів сила-силенна. Про деяких наші громадяни навіть і не чули, бо за часів совка їх не публікували з ідеологічних причин. Багатьох репресували та розстріляли. А скільки героїв і патріотів нового часу, які загинули за Україну, за український прапор і українську мову. Не треба нічого вигадувати - просто відкриваємо "Книгу Пам'яті України" і беремо імена українських Героїв, які віддали за свободу країни найдорожче - власні життя.
***** все кацапське і тих, хто захищає кацапське сміття на українській землі. Немає бути в Україні нічого, що пов'язувало б нас із Кацапією. Заборонити в школа уззкій ізик і уззкую літєратуру. Не треба привчати наших дітей до того сміття. Хто хоче - нехай потім вивчає самостійно. Українців змалечку потрібно привчати до української та англійської, як міжнародної, мов.
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21.05.2022 22:04 Ответить
был нигер нет нигера
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21.05.2022 22:09 Ответить
Перетерти на пісок і зробити бетонні блоки, після війни можна буде використати як основу дня нових туалетів.
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21.05.2022 22:22 Ответить
А може треба було надпис змінити на " Гарматкін"?
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21.05.2022 22:25 Ответить
Не прошло и 9 лет войны как демонтировали...Харькочан яуже сегодня упопинал...жители Николаева тоже не отстают....
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21.05.2022 22:32 Ответить
погиб поет
нєвольнік честі
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21.05.2022 22:42 Ответить
хочу напомнить, что после оккупации Крма в 2014 г. , россияне там в первую очередь убрали памятники Лесе Украинке и гетьману Сагайдачному.
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21.05.2022 22:58 Ответить
Оооо, зараз узкочелюсний защитнік єкатєріни - коля сєрьга (в яйце) візьме свій калаш з реквізиту кіностудії і поїде розбиратись зі своїм таким же узкочелюсниц корєшом по
тік-ток фронту кімом.
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21.05.2022 23:37 Ответить
Не настоюю, але Лермонтова можна лишити. По-перше він не руський. Якщо навіть це не так за «немитую Росію» можна зробити виключення.
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21.05.2022 23:57 Ответить
Можливо. Але він не наш велікій поет. У нас достатньо відомих митців.
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22.05.2022 06:56 Ответить
Götte ,теж був не поганим,але ти чомусь ,якто- так
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22.05.2022 07:09 Ответить
Чи братья Грим
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22.05.2022 07:14 Ответить
вот пусть і будет тока на парашке
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22.05.2022 06:33 Ответить
Памятники не должны ходить
Поставили значит нужно смотреть каким мы были
Пусть мы и наши дети не делают таких ошибок
Учатся на наших
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22.05.2022 08:28 Ответить
все эти пушкины,достоевские,толстые были ярыми украинофобами!нехай в своей рашке стоят!в УКРАИНЕ хватает своих гениев!
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22.05.2022 09:24 Ответить
 
 