Российских поэтов и писателей исключат из школьной программы, - Шкарлетт

Министерство в ближайшее время примет решение об исключении русских поэтов и писателей из школьной программы.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ожидаем, что такое решение будет принято в ближайшее время... комиссия уже рекомендовала, на сегодняшний день прорабатывают специалисты министерства", - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что этот вопрос очень чувствительный, поскольку в Украине нет семей, которые не пострадали бы от российской агрессии.

Шкарлет отметил, что образовательный процесс с нового учебного года уже будет проходить с изменениями.

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