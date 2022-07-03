Российских поэтов и писателей исключат из школьной программы, - Шкарлетт
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство в ближайшее время примет решение об исключении русских поэтов и писателей из школьной программы.
Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ожидаем, что такое решение будет принято в ближайшее время... комиссия уже рекомендовала, на сегодняшний день прорабатывают специалисты министерства", - сказал Шкарлет.
Министр отметил, что этот вопрос очень чувствительный, поскольку в Украине нет семей, которые не пострадали бы от российской агрессии.
Шкарлет отметил, что образовательный процесс с нового учебного года уже будет проходить с изменениями.
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бо не було і немає у Диканьці ніяких "вечорів" - там є ВЕЧОРНИЦІ!
Тепер головне, щоб не замінили їх якимось іншим літературним мотлохом.
Наплодили пыдарасоф!
Достоевский и Толстой
Не писатели - отстой!
Маяковский - не поэт
Жалкий высер - в туалет
Все советские поэты
Низкопробные памфлеты
Результат - пис-атель Шнур
Петухан сред грязных кур
Руссиш дребаный творец
В жэпе вставь себе венец!
Главный посыл "Преступление наказание" - что главным наказанием за преступление является искреннее и глубокое РАСКАЯНИЕ.
Много вы раскаяния видела и глазах Путина?
их никто не запрещает. Кто захочет - сам прочтет.
А вот то что в СССР не было мировой литературы в программе, даже Жюля Верна или Марка Твена - почему вас это не волнует?
нашли за кого переживать. Лучше пусть наши дети учатся мечтать, путешествовать, открывать что-то новое, а не страдать по убитой топором бабушке, по девушке Татьяне и ее первому балу или по Капитанской дочке пушкинской.
у нас свои заботы.
кому надо - сам прочтет.
Реально, ни слышать ни знать о ни ничего не хочу.
я учился в СССР, и в школьной программе не было НИ ОДНОГО производения мировой классики - даже Марка Твена!
я все прочел сам - и Остров сокровищ, И Капитана Блада, и даже Жюля Верна в школьной программе не было!
может потому у них говно и выросло, что они кроме себя ничего знать не желали.
кто сильно хочет - прочтет, жечь книги мы точно не будем, как фашисты или рашисты.
Но после того что орки сотворили - плевать, правда. Значит, не тому и не так учили их классики, раз такое говно выросло.
Хотя ни Пушкин, ни Чехов, ни Толстой ни Некрасов говну не учили.
ну да пох.
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Насправді усі ці складові беруть безпосередню участь у формуванні нації. Усе це є складовими культури, а без культури нація зникає.
Саме тому царський і совєтський режими забороняли та знищували українські книги, а митці завжди були одними з перших у розстрільних списках.
Саме тому росіяни спотворювали у документах українські прізвища на російський лад.
Саме тому існували заборони давати дітям українські імена.
Саме тому царський і совєтський режими по-максимуму називали наші вулиці іменами російських "класиків" і діячів.
Саме тому російські твори так маніякально нав'язувались в українських школах окупаційною владою.
Саме тому рашисти навіть зараз проводять зачистку від українських книг на окупованих територіях.
Це тільки вкотре доводить, що руzzкій мір повинен піти на х*й.
БУЛГАКОВ - майстер українофобії та улюбленець Сталіна | Історія для дорослих - https://www.youtube.com/watch?v=zoAZyPuKvgc&lc=UgygRFi7ZakuB__36a54AaABAg.9cT69FRPDXz9d0V55UBIo1&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Еще, в Феодосии в армянской церкви похоронен "великий русский художник" Ованес Айвазян, которого они называют Айвазовским
"С Богом, орлы и казаки, гетьманы, вертухаи,
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
Будете вы хрипеть, царапая край матраса,
Строчки из Александра, а не брехню Тараса".
Вдумайтеся: Бродський щиро вірить, що для нас, українців, справжнім є саме Пушкін (і цю справжність ми в смертну мить неминуче визнаємо перед самими собою). А ось Шевченко - це тільки інструмент якоїсь брехні, інтриги (в історії послідовно - австрійської, польської, німецької, американської), яка прагнула перетворити мирного малоросіянина на якогось зловорожого українця...
І тому той російський солдатик, який розстрілював Шевченкове погруддя в Бородянці, теж виконував заповіт російського поета-нобеліанта. І все це ми повинні пам'ятати, визначаючи своє ставлення до «великої російської культури». https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3520730-maksim-striha-naukovec-i-perekladac.html
Бажаєш читати російських авторів - читай, але на свій розсуд і не в рамках шкільної, чи університетської програми.
Крім класичних творів багато ******** цікавої літератури.
Поясню простіше: читати нічого нікому ніхто не заважає. А от заливать дітям мозок орківським лайном, після якого виростають нелюди - гвалтівники, вбивці, істоти, що ламають собакам лапи і мінують - не треба. Хай діти вчать розумне, добре, вічне, а не орківське гівно.
А тобі, москалику, щиро бажаю пройти через все те, що робили ваші недолюди в Україні. Відчути на власній шкірі.
1. Сильно сумніваюсь, що рос. класична література суттєво вплинула на формування рашизму.
2. Виходить, що початком агресії у 2014 р. росіяни не залишили нам вибору.
Щоб і згадки про це лайно не було.
Во-вторых ВСЁ, что ассоциируется с Расией, вызывает минимум раздражение.
"Вареничная Катюша", млять!