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Новости Фото Война
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Зеленский вручил награды воинам теробороны. ФОТОрепортаж

В День территориальной обороны Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Сил территориальной обороны ВСУ и вручил им государственные награды.

Глава государства подчеркнул, что Силы ТРО в войне за независимость нашей страны демонстрируют всенародный характер украинского сопротивления, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Весь народ защищает государство от полномасштабной агрессии Российской Федерации: и те, кто решил посвятить жизнь служению государству с оружием в руках, и те, кто в своей жизни до 24 февраля получил разные профессии, занимался разными делами, но тем не менее взял в руки оружие и вместе со всеми родами войск Вооруженных Сил Украины выгоняет захватчиков с нашей земли", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что воины территориальной обороны защищают Украину повсюду, где ей грозит враг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры: Париж осуждает аннексию территорий Украины

"Харьковщину освобождают, в частности, военные подразделения терробороны из Подолья и Киевщины. За Донетчину, Луганщину, Херсонщину бок о бок со всеми, с местными, воюют днепропетровцы, киевляне, закарпатцы и винничане. Нашу родную Николаевщину, Запорожскую область обороняют, в частности, львовяне и франковцы", – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что вся Украина сегодня объединена в борьбе с агрессором, поэтому мы обязательно одержим победу.

"Мы сможем отвоевать нашу независимость для всех поколений нашего народа. И чтобы гарантировать ее, чтобы обеспечить безопасность нашим людям, мы обеспечим системное развитие Сил территориальной обороны. Когда народ вооружен, когда наши люди умеют обороняться - это лучший фундамент нашей национальной безопасности", - подчеркнул Президент.

Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, погибших в боях за независимость Украины.

Президент вручил государственные награды военнослужащим Сил территориальной обороны.

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В церемонии приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ вручил Главе государства памятную табличку по случаю Дня территориальной обороны.

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Зеленский Владимир (20343) награда (1798) тероборона (340)


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Топ комментарии
+6
Міняю 10 візиток Яроша
на 1 візитку Пікалова або Кошового

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02.10.2022 18:24
+5
Справжнім українським воїнам та героям-респектище...
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02.10.2022 18:21
+5
Так ,пане , як казав найвеличніший -"ненагнітайте!"
Зараз як вилізуть зелені ,як почнуть артобстріл на вентілятор, що і тероборона буде шокована )))
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02.10.2022 18:23
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Не зараз, не на часі?!!! *****... Після перемоги буде купа часу для нагород.
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02.10.2022 18:18 Ответить
Так ,пане , як казав найвеличніший -"ненагнітайте!"
Зараз як вилізуть зелені ,як почнуть артобстріл на вентілятор, що і тероборона буде шокована )))
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02.10.2022 18:23 Ответить
Справжнім українським воїнам та героям-респектище...
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02.10.2022 18:21 Ответить
ЯК ВСЕ ЦЕ ПОЧИНАЛОСЯ, ВАМ БУЛО СМІШНО ⁉️

Відвідання митниці на Заході України.
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02.10.2022 18:23 Ответить
Ну так ,Пашинській ,генерал Кривонос і Марченко ще досі під слідством за тероборону Київа ,Жулян, та Миколаєва.Все що треба знати коли дивишся подібні новини та фоторепортажи.
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02.10.2022 18:26 Ответить
Міняю 10 візиток Яроша
на 1 візитку Пікалова або Кошового

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02.10.2022 18:24 Ответить
Данилов опять весь в черном. Завтра случится чё?
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02.10.2022 18:33 Ответить
Кремінна буде без окупації
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02.10.2022 18:45 Ответить
Ой, а у нас ТРО животики повідїдали в "щоденних атаках" на безкоштовну кухню в міській раді,не встиг від ліжка жінки відійти,вже кава-халява, а потім їда.....ну як тут хероїчно не стояти з липовою довідкою про інвалідність 7 місяців отримуючи зарплатню!!!!
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02.10.2022 18:34 Ответить
А зеленський вже подивився в очі путіну?
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02.10.2022 18:51 Ответить
Старий Бойко

@BoikoStariy1

·

https://twitter.com/BoikoStariy1/status/1576564101652054016 2 ч

Про Дивні"Котли"в Лимані,Ізюмі і ще декількох місцях.Лиманський Котел завершився "Зеленим"Коридором для Рашистів.Уникнули полону,або знищення 4.5тис.орків.Наказ випустити русню віддав Зельц.Прикрито злочин було цирком"Заявки в НАТО"!МАЄМО ЗРАДНИКА В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА.ВЖЕ ЧАС!!!
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02.10.2022 19:05 Ответить
Тож я не бачила тих полонених , чи вбитих орків, шли бої ,був котел, а постраждалих чи полонених не видно.Злочинець .
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02.10.2022 19:30 Ответить
котли потрібні, навіть дуже потрібні
а велику кількість орків треба міняти на наших полонених
робити умови щоб підараси просили коридор а за коридор, звісно без зброї
вимагати відпускати наших
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02.10.2022 20:05 Ответить
А хто оцей дрібний бруднуватий неголений поц на світлинах?
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02.10.2022 20:48 Ответить
Частину окупантів у районі Лиману знищено, частину - взято в полон, деякі загарбники змогли колонами або малими групами вийти, - Східне угруповання військ Джерело:
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03.10.2022 15:55 Ответить
 
 