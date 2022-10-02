Зеленский вручил награды воинам теробороны. ФОТОрепортаж

В День территориальной обороны Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Сил территориальной обороны ВСУ и вручил им государственные награды.

Глава государства подчеркнул, что Силы ТРО в войне за независимость нашей страны демонстрируют всенародный характер украинского сопротивления, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Весь народ защищает государство от полномасштабной агрессии Российской Федерации: и те, кто решил посвятить жизнь служению государству с оружием в руках, и те, кто в своей жизни до 24 февраля получил разные профессии, занимался разными делами, но тем не менее взял в руки оружие и вместе со всеми родами войск Вооруженных Сил Украины выгоняет захватчиков с нашей земли", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что воины территориальной обороны защищают Украину повсюду, где ей грозит враг.

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"Харьковщину освобождают, в частности, военные подразделения терробороны из Подолья и Киевщины. За Донетчину, Луганщину, Херсонщину бок о бок со всеми, с местными, воюют днепропетровцы, киевляне, закарпатцы и винничане. Нашу родную Николаевщину, Запорожскую область обороняют, в частности, львовяне и франковцы", – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что вся Украина сегодня объединена в борьбе с агрессором, поэтому мы обязательно одержим победу.

"Мы сможем отвоевать нашу независимость для всех поколений нашего народа. И чтобы гарантировать ее, чтобы обеспечить безопасность нашим людям, мы обеспечим системное развитие Сил территориальной обороны. Когда народ вооружен, когда наши люди умеют обороняться - это лучший фундамент нашей национальной безопасности", - подчеркнул Президент.

Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, погибших в боях за независимость Украины.

Президент вручил государственные награды военнослужащим Сил территориальной обороны.

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В церемонии приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ вручил Главе государства памятную табличку по случаю Дня территориальной обороны.







































