Российские военные построили две понтонные переправы через Ингулец на Херсонщине. ФОТО
Российские военные построили две понтонные переправы в районе села Дарьевка Херсонской области для перебрасывания живой силы и боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".
"Это подтверждает спутниковый снимок Planet Labs за 11 октября, которым располагают "Схемы". Рядом с разрушенным ранее силами ВСУ Дарьевским мостом спутник зафиксировал две понтонные переправы, которые оккупанты используют для пересечения реки Ингулец. Одна из этих переправ расположена вплотную к Дарьевскому мосту, а другая – на расстоянии более сотни метров", - говорится в сообщении.
Последняя, похоже, возведена оккупантами вместо той, которая была ранее и которую также уничтожили ВСУ ракетными ударами, еще 5 сентября.
Топ комментарии
+38 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий11.10.2022 19:26
+25 Яр Холодний
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+15 Петя Петров #540091
показать весь комментарий11.10.2022 19:53
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Теперь можно дрончика с длиннофокусным объективом подержать, подгадать момент прохождения техники и накрывать сразу с ней.
Хлопці, відправьте оце м,ясо годувати риб.