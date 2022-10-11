Российские военные построили две понтонные переправы через Ингулец на Херсонщине. ФОТО

Российские военные построили две понтонные переправы в районе села Дарьевка Херсонской области для перебрасывания живой силы и боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

"Это подтверждает спутниковый снимок Planet Labs за 11 октября, которым располагают "Схемы". Рядом с разрушенным ранее силами ВСУ Дарьевским мостом спутник зафиксировал две понтонные переправы, которые оккупанты используют для пересечения реки Ингулец. Одна из этих переправ расположена вплотную к Дарьевскому мосту, а другая – на расстоянии более сотни метров", - говорится в сообщении.

Последняя, ​​похоже, возведена оккупантами вместо той, которая была ранее и которую также уничтожили ВСУ ракетными ударами, еще 5 сентября.

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