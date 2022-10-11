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Российские военные построили две понтонные переправы через Ингулец на Херсонщине. ФОТО

Российские военные построили две понтонные переправы в районе села Дарьевка Херсонской области для перебрасывания живой силы и боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

"Это подтверждает спутниковый снимок Planet Labs за 11 октября, которым располагают "Схемы". Рядом с разрушенным ранее силами ВСУ Дарьевским мостом спутник зафиксировал две понтонные переправы, которые оккупанты используют для пересечения реки Ингулец. Одна из этих переправ расположена вплотную к Дарьевскому мосту, а другая – на расстоянии более сотни метров", - говорится в сообщении.

Последняя, ​​похоже, возведена оккупантами вместо той, которая была ранее и которую также уничтожили ВСУ ракетными ударами, еще 5 сентября.

Российские военные построили две понтонные переправы через Ингулец на Херсонщине 01

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Автор: 

оккупация (10135) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+38
Химарсики любят понтонные переправы, когда по ним едет русская техника....
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11.10.2022 19:26
+25
Пора "насипать гороху" Бажано під час переправи техніки з Б\К чи пальним
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11.10.2022 19:27
+15
Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок окупантів С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки. Саме ці нелюди вели обстріли житлових будинків Запоріжжя.
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11.10.2022 19:53
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Нема кому і чим розбити ці переправи?
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11.10.2022 19:25 Ответить
Химарсики любят понтонные переправы, когда по ним едет русская техника....
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11.10.2022 19:26 Ответить
Ета будіт терарістічискій акт.
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11.10.2022 19:28 Ответить
Чекають вашої команди.
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11.10.2022 19:29 Ответить
Переправы такие за несколько десятков минут делаются, переправляется техника за час, дальше она не нужна. Тут вопрос в разведке и очень хорошо, что у нас есть свой спутник и еще есть помощь от гражданских компаний. США с их текстовой разведкой для нас 2 раза в сутки просто ничем в этом отношении не помогут.

Теперь можно дрончика с длиннофокусным объективом подержать, подгадать момент прохождения техники и накрывать сразу с ней.
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11.10.2022 19:31 Ответить
до утра не будет.
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11.10.2022 19:26 Ответить
Пора "насипать гороху" Бажано під час переправи техніки з Б\К чи пальним
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11.10.2022 19:27 Ответить
Большой кружок это мост стационарный... Хорошо видно как красиво легли Хаймерсы) А тот что меньше, это старая понтонная переправа... Она была рабочей еще в конце 80-х и соответственно и асфальтированный подьезд к ней сохранился.. Самого старого понтона на фото нет, он до войны находился возле берега, значит его тоже уже расхренячили) Ну а "Схемы", ну что с рукожопов взять))) Все как всегда...
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12.10.2022 13:38 Ответить
Знищать і ці понтонні переправи . Тільки мабуть очікують велике скупчення а не декілька орків
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11.10.2022 19:27 Ответить
я так понимаю стоять им недолго осталось
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11.10.2022 19:28 Ответить
смерть кацяпі!
Хлопці, відправьте оце м,ясо годувати риб.
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11.10.2022 19:29 Ответить
Добре шо є чим накрити а то вони такі невгамовні -- лізут і лізут .
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11.10.2022 19:32 Ответить
Йой! Чомусь я впевнений, що маленьке бабвовнятко дуже зацікавиться такими цікавими речами! Воно ж ще не все знає і цікавість в нього безмежна та не знає кордонів. Тому впевнений, що й туди наше бавовнятко завітає щоб вгамувати свою допитливість
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11.10.2022 19:36 Ответить
Падаль для херсонських раків.
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11.10.2022 19:38 Ответить
и сомов
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11.10.2022 19:58 Ответить
Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок окупантів С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки. Саме ці нелюди вели обстріли житлових будинків Запоріжжя.
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11.10.2022 19:53 Ответить
Не было времени покрасить в цвет воды?
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11.10.2022 19:59 Ответить
Для чого звели? Шоб тікати чи йти в наступ?
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11.10.2022 20:10 Ответить
Ну , желаю , что-бы все! (с)
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11.10.2022 20:10 Ответить
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11.10.2022 20:36 Ответить
там вже в черзі кореш дугіна стоіть.лючя аврестович
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11.10.2022 20:53 Ответить
вот скотиняки..невстигли дніпро від гітлірівських танків почистити так вже і ці потомки іх там своі топлять...
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11.10.2022 20:51 Ответить
Ну - и ?
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12.10.2022 21:23 Ответить
 
 