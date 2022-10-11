Російські військові звели дві понтонні переправи через Інгулець на Херсонщині. ФОТО

Російські військові збудували дві понтонні переправи в районі села Даріївка Херсонської області для перекидання живої сили та боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Схеми".

"Це підтверджує супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня, який є у розпорядженні "Схем". Поруч зі зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар’ївським мостом супутник зафіксував дві понтонні переправи, які окупанти використовують для перетину річки Інгулець. Одна з цих переправ знаходиться впритул до Дар’ївського мосту, а інша – на відстані у понад сотню метрів", - йдеться в повідомленні.

Остання, схоже, зведена окупантами на заміну тій, що була раніше і яку також знищили ЗСУ ракетними ударами, ще 5 вересня.

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