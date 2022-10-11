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Російські військові звели дві понтонні переправи через Інгулець на Херсонщині. ФОТО

Російські військові збудували дві понтонні переправи в районі села Даріївка Херсонської області для перекидання живої сили та боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Схеми".

"Це підтверджує супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня, який є у розпорядженні "Схем". Поруч зі зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар’ївським мостом супутник зафіксував дві понтонні переправи, які окупанти використовують для перетину річки Інгулець. Одна з цих переправ знаходиться впритул до Дар’ївського мосту, а інша – на відстані у понад сотню метрів", - йдеться в повідомленні.

Остання, схоже, зведена окупантами на заміну тій, що була раніше і яку також знищили ЗСУ ракетними ударами, ще 5 вересня.

Російські військові звели дві понтонні переправи через Інгулець на Херсонщині 01

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Автор: 

окупація (6685) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+38
Химарсики любят понтонные переправы, когда по ним едет русская техника....
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11.10.2022 19:26
+25
Пора "насипать гороху" Бажано під час переправи техніки з Б\К чи пальним
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11.10.2022 19:27
+15
Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок окупантів С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки. Саме ці нелюди вели обстріли житлових будинків Запоріжжя.
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11.10.2022 19:53
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Нема кому і чим розбити ці переправи?
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11.10.2022 19:25 Відповісти
Химарсики любят понтонные переправы, когда по ним едет русская техника....
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11.10.2022 19:26 Відповісти
Ета будіт терарістічискій акт.
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11.10.2022 19:28 Відповісти
Чекають вашої команди.
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11.10.2022 19:29 Відповісти
Переправы такие за несколько десятков минут делаются, переправляется техника за час, дальше она не нужна. Тут вопрос в разведке и очень хорошо, что у нас есть свой спутник и еще есть помощь от гражданских компаний. США с их текстовой разведкой для нас 2 раза в сутки просто ничем в этом отношении не помогут.

Теперь можно дрончика с длиннофокусным объективом подержать, подгадать момент прохождения техники и накрывать сразу с ней.
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11.10.2022 19:31 Відповісти
до утра не будет.
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11.10.2022 19:26 Відповісти
Пора "насипать гороху" Бажано під час переправи техніки з Б\К чи пальним
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11.10.2022 19:27 Відповісти
Большой кружок это мост стационарный... Хорошо видно как красиво легли Хаймерсы) А тот что меньше, это старая понтонная переправа... Она была рабочей еще в конце 80-х и соответственно и асфальтированный подьезд к ней сохранился.. Самого старого понтона на фото нет, он до войны находился возле берега, значит его тоже уже расхренячили) Ну а "Схемы", ну что с рукожопов взять))) Все как всегда...
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12.10.2022 13:38 Відповісти
Знищать і ці понтонні переправи . Тільки мабуть очікують велике скупчення а не декілька орків
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11.10.2022 19:27 Відповісти
я так понимаю стоять им недолго осталось
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11.10.2022 19:28 Відповісти
смерть кацяпі!
Хлопці, відправьте оце м,ясо годувати риб.
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11.10.2022 19:29 Відповісти
Добре шо є чим накрити а то вони такі невгамовні -- лізут і лізут .
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11.10.2022 19:32 Відповісти
Йой! Чомусь я впевнений, що маленьке бабвовнятко дуже зацікавиться такими цікавими речами! Воно ж ще не все знає і цікавість в нього безмежна та не знає кордонів. Тому впевнений, що й туди наше бавовнятко завітає щоб вгамувати свою допитливість
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11.10.2022 19:36 Відповісти
Падаль для херсонських раків.
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11.10.2022 19:38 Відповісти
и сомов
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11.10.2022 19:58 Відповісти
Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок окупантів С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки. Саме ці нелюди вели обстріли житлових будинків Запоріжжя.
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11.10.2022 19:53 Відповісти
Не было времени покрасить в цвет воды?
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11.10.2022 19:59 Відповісти
Для чого звели? Шоб тікати чи йти в наступ?
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11.10.2022 20:10 Відповісти
Ну , желаю , что-бы все! (с)
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11.10.2022 20:10 Відповісти
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11.10.2022 20:36 Відповісти
там вже в черзі кореш дугіна стоіть.лючя аврестович
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11.10.2022 20:53 Відповісти
вот скотиняки..невстигли дніпро від гітлірівських танків почистити так вже і ці потомки іх там своі топлять...
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11.10.2022 20:51 Відповісти
Ну - и ?
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12.10.2022 21:23 Відповісти
 
 