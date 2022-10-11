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Російські військові звели дві понтонні переправи через Інгулець на Херсонщині. ФОТО
Російські військові збудували дві понтонні переправи в районі села Даріївка Херсонської області для перекидання живої сили та боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Схеми".
"Це підтверджує супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня, який є у розпорядженні "Схем". Поруч зі зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар’ївським мостом супутник зафіксував дві понтонні переправи, які окупанти використовують для перетину річки Інгулець. Одна з цих переправ знаходиться впритул до Дар’ївського мосту, а інша – на відстані у понад сотню метрів", - йдеться в повідомленні.
Остання, схоже, зведена окупантами на заміну тій, що була раніше і яку також знищили ЗСУ ракетними ударами, ще 5 вересня.
Топ коментарі
+38 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар11.10.2022 19:26
+25 Яр Холодний
показати весь коментар11.10.2022 19:27
+15 Петя Петров #540091
показати весь коментар11.10.2022 19:53
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Теперь можно дрончика с длиннофокусным объективом подержать, подгадать момент прохождения техники и накрывать сразу с ней.
Хлопці, відправьте оце м,ясо годувати риб.