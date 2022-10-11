В Киеве демонтировали памятник Пушкину. ФОТОрепортаж

Его привезли в Киев из Петербурга в 1899 году и установили в честь 100-летия со дня рождения поэта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову на псевдо Бук - известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, погибшему в мае 2022 г. в бою с российскими оккупантами", - написал активист Слабоспицкий.

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