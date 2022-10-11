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В Киеве демонтировали памятник Пушкину. ФОТОрепортаж

Его привезли в Киев из Петербурга в 1899 году и установили в честь 100-летия со дня рождения поэта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову на псевдо Бук - известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, погибшему в мае 2022 г. в бою с российскими оккупантами", - написал активист Слабоспицкий.

Смотрите также: В Харькове памятник Пушкину облили красной краской. ФОТОрепортаж

Автор: 

история (2017) Киев (25516) памятник (2239) Пушкин Александр (56) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+42
Разбить и разбросать чтобы и духу его небыло. Потому что вся эта мразь притягивает Зло. Не понятно только сколько еще одесситам нужно на голову сбросить ракет чтобы они поняли что катьку тоже нужно утилизировать.
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11.10.2022 21:38
+38
Все цапське прибрати.
Вже начитались пучкіних , особливо вчора
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11.10.2022 21:37
+35
Снесли тебя кацапские ракеты...
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11.10.2022 21:38
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Страница 3 из 3
щось довго розкачувались
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12.10.2022 19:33 Ответить
зі сруським єзиком та пам'ятниками ніззя миритись, бо приходить потім ***** та заявляє права на землю, бо тут по-кацапськи шпрехають
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12.10.2022 19:38 Ответить
що це я? вже прийшов і вже заявив, і вже гинуть тисячами люди, мільйони біженців, бо якимось ******* ліньки переходити на рідну українську мову. Гинути під ракетними ударами не лінь, а мову влом, падоки та курви!
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12.10.2022 19:41 Ответить
от яка курва до сих пір вчила своїх дітей та онуків з пуп'янка того собачого єзика - то ви накликали оцю біду на Україну, тварі!
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12.10.2022 19:43 Ответить
"Пушкін як представник російської культури - це зле для України. Наприклад, Пушкін описував підкорення Кавказу в колоніальних термінах, у його творах є приховані згадки про фактично окупацію Польщі між другим і третім поділом, що витворяла там російська армія. Пушкін про це все завуальовано, але згадує у своїх текстах, і він це схвалює. Пише про якісь меблі, придбані в Польщі під час такої-то кампанії. Які могли були придбані меблі в кампанії, якщо там російська армія мародерила?! .. Чому офіційно Росія протестує проти курсу України в НАТО? Бо, мовляв, Україна колись була в Радянському Союзі і має залишитись в зоні впливу Росії. Але ми не живемо у світі, де є великі держави, а маленькі під них підлаштовуються. Вочевидь, ми живемо у світі рівних народів та націй. Але умовний Пушкін, який каже - не втручайтеся, це наша зону впливу, і Путін - говорять те саме, але в різний спосіб. Тільки Пушкін не підкріплений танками, але мислив він так само. Якби Пушкіну дали армію, він би поводився, мабуть, так само. Або принаймні виправдовував такі заходи".

(Д.Судин, Пушкін і Путін говорять те саме).
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12.10.2022 21:04 Ответить
Трудно придумать/изготовить лучшее доказательство тезиса о том, что УССР и РСФСР населял один народ. И потребуется 40 раз по 40 лет, чтобы вывести дикость из дикарей
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13.10.2022 18:06 Ответить
Правильно Гэть его. У него дед негром был. Фу мерзость какая.
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13.10.2022 20:46 Ответить
Будь я родом от нигера - застрелился бы
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13.10.2022 20:47 Ответить
Не гоже витвору мистецтва (хоч і імперського) просто так валятись як непотріб. Не потрібно уподоблюватись вандалам. ці трупи імперськості потрібно поховати. І моя уява розвинута шаленою рашофобією (від слова рашизм) дає ідею куди дівати символи імперкості. Закладати їх у вирви зроблені російськими ракетами і закатувати асфальтом. На завжди. Це так душевно...
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15.10.2022 20:05 Ответить
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