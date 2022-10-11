В Киеве демонтировали памятник Пушкину. ФОТОрепортаж
Его привезли в Киев из Петербурга в 1899 году и установили в честь 100-летия со дня рождения поэта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову на псевдо Бук - известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, погибшему в мае 2022 г. в бою с российскими оккупантами", - написал активист Слабоспицкий.
Топ комментарии
+42 FT FT
показать весь комментарий11.10.2022 21:38
+38 Ksenia VB
показать весь комментарий11.10.2022 21:37
+35 Остап Бендера
показать весь комментарий11.10.2022 21:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(Д.Судин, Пушкін і Путін говорять те саме).