У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТОрепортаж
Його привезли до Києва з Петербурга в 1899 році та встановили на честь 100-річчя від дня народження поета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдо "Бук" - відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 р. у бою з російськими окупантами", - написав активіст Слабоспицький.
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(Д.Судин, Пушкін і Путін говорять те саме).