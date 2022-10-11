У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТОрепортаж

Його привезли до Києва з Петербурга в 1899 році та встановили на честь 100-річчя від дня народження поета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдо "Бук" - відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 р. у бою з російськими окупантами", - написав активіст Слабоспицький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою. ФОТОрепортаж