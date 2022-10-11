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У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТОрепортаж

Його привезли до Києва з Петербурга в 1899 році та встановили на честь 100-річчя від дня народження поета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдо "Бук" - відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 р. у бою з російськими окупантами", - написав активіст Слабоспицький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пам’ятник Пушкіну облили червоною фарбою. ФОТОрепортаж

Автор: 

історія (1071) Київ (19461) пам’ятник (928) Пушкін Олександр (47) деокупація (950)


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Топ коментарі
+42
Разбить и разбросать чтобы и духу его небыло. Потому что вся эта мразь притягивает Зло. Не понятно только сколько еще одесситам нужно на голову сбросить ракет чтобы они поняли что катьку тоже нужно утилизировать.
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11.10.2022 21:38
+38
Все цапське прибрати.
Вже начитались пучкіних , особливо вчора
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11.10.2022 21:37
+35
Снесли тебя кацапские ракеты...
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11.10.2022 21:38
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щось довго розкачувались
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12.10.2022 19:33 Відповісти
зі сруським єзиком та пам'ятниками ніззя миритись, бо приходить потім ***** та заявляє права на землю, бо тут по-кацапськи шпрехають
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12.10.2022 19:38 Відповісти
що це я? вже прийшов і вже заявив, і вже гинуть тисячами люди, мільйони біженців, бо якимось ******* ліньки переходити на рідну українську мову. Гинути під ракетними ударами не лінь, а мову влом, падоки та курви!
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12.10.2022 19:41 Відповісти
от яка курва до сих пір вчила своїх дітей та онуків з пуп'янка того собачого єзика - то ви накликали оцю біду на Україну, тварі!
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12.10.2022 19:43 Відповісти
"Пушкін як представник російської культури - це зле для України. Наприклад, Пушкін описував підкорення Кавказу в колоніальних термінах, у його творах є приховані згадки про фактично окупацію Польщі між другим і третім поділом, що витворяла там російська армія. Пушкін про це все завуальовано, але згадує у своїх текстах, і він це схвалює. Пише про якісь меблі, придбані в Польщі під час такої-то кампанії. Які могли були придбані меблі в кампанії, якщо там російська армія мародерила?! .. Чому офіційно Росія протестує проти курсу України в НАТО? Бо, мовляв, Україна колись була в Радянському Союзі і має залишитись в зоні впливу Росії. Але ми не живемо у світі, де є великі держави, а маленькі під них підлаштовуються. Вочевидь, ми живемо у світі рівних народів та націй. Але умовний Пушкін, який каже - не втручайтеся, це наша зону впливу, і Путін - говорять те саме, але в різний спосіб. Тільки Пушкін не підкріплений танками, але мислив він так само. Якби Пушкіну дали армію, він би поводився, мабуть, так само. Або принаймні виправдовував такі заходи".

(Д.Судин, Пушкін і Путін говорять те саме).
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12.10.2022 21:04 Відповісти
Трудно придумать/изготовить лучшее доказательство тезиса о том, что УССР и РСФСР населял один народ. И потребуется 40 раз по 40 лет, чтобы вывести дикость из дикарей
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13.10.2022 18:06 Відповісти
Правильно Гэть его. У него дед негром был. Фу мерзость какая.
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13.10.2022 20:46 Відповісти
Будь я родом от нигера - застрелился бы
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13.10.2022 20:47 Відповісти
Не гоже витвору мистецтва (хоч і імперського) просто так валятись як непотріб. Не потрібно уподоблюватись вандалам. ці трупи імперськості потрібно поховати. І моя уява розвинута шаленою рашофобією (від слова рашизм) дає ідею куди дівати символи імперкості. Закладати їх у вирви зроблені російськими ракетами і закатувати асфальтом. На завжди. Це так душевно...
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15.10.2022 20:05 Відповісти
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