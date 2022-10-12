СБУ обезвредила деятельность агентурной сети России в Харьковской области. ФОТО
СБУ разоблачила и прекратила деятельность сети российского ГРУ в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным работников службы безопасности Украины, организаторами разветвленной сети были двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул осведомителей из круга своих знакомых и друзей, которых использовали "в темную". Создав группы в мессенджерах узнавали о результатах "прилетов" по объектам, а также о передвижении украинской военной техники, ее количестве и виде и т.д.
В частности, разоблачены пособники врага:
собирали и передавали информацию о дислокации сил обороны Украины и военной техники;
занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов РФ по объектам Украины;
"охотились" за ракетными системами HIMARS, - говорится в сообщении.
Оба организатора согласились на сотрудничество с врагом по идеологическим соображениям. Кроме того, россияне пообещали им высокие должности в случае оккупации региона. Также оба получали денежное вознаграждение за каждую порцию информации.
"Один из них в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и оттуда продолжил свою подрывную деятельность. И это при том, что его сын военнослужащий ВСУ и воюет против рашистов", - сообщили в СБУ.
В настоящее время СБУ задержала оставшегося на территории агента ГРУ подконтрольной Украине. В результате серии обысков были получены доказательства его преступного сотрудничества с врагом. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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