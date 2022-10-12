СБУ знешкодила діяльність агентурної мережі Росії у Харківській області. ФОТО

СБУ викрила та припинила діяльність мережі російського ГРУ у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу СБУ.

За даними працівників служби безпеки України, організаторами розгалуженої мережі були двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували "в темну". Створивши групи у месенджерах дізнавалися про результати "прильотів" по об’єктах, а також про пересування української військової техніки, її кількість та вид тощо.

Зокрема, викриті пособники ворога:

збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки;

займалися коригуванням і звітували про результати нанесення ракетно-артилерійських ударів РФ по об’єктах України;

"полювали" за ракетними системами HIMARS, - йдеться в повідомленні.

Обидва організатори погодилися на співпрацю з ворогом з ідеологічних міркувань. Крім того, росіяни пообіцяли їм високі посади, в разі окупації регіону. Також обидва отримували грошову винагороду за кожну порцію інформації.

"Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. І це при тому, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти рашистів", - повідомили в СБУ.

Наразі СБУ затримала агента ГРУ, який залишився на території, підконтрольній Україні. В результаті серії обшуків було отримано докази його злочинної співпраці з ворогом. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





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