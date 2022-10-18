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Новости Фото Война
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4 пограничницы освобождены во время вчерашнего обмена военнопленными. ФОТО

4 пограничницы вернулись из очередного обмена военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, всего в рамках обмена сегодня освободили 108 девушек. Трудно представить, какие тяжелые испытания прошли наши защитницы.

"Между первым и вторым фото – несколько часов. За это время пограничницы ни на минуту не прекращали улыбаться, что в очередной раз доказывает, как они смелы, сильны и несокрушимы! Впереди у них реабилитация и отдых. С возвращением, родные4 пограничницы освобождены во время вчерашнего обмена военнопленными 014 пограничницы освобождены во время вчерашнего обмена военнопленными 02.  Украина с нетерпением ждет всех наших защитников и защитниц, которые находятся в плену российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Смотрите: Среди возвращенных из плена есть попавшие к россиянам задолго до полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО

4 пограничницы освобождены во время вчерашнего обмена военнопленными 03
4 пограничницы освобождены во время вчерашнего обмена военнопленными 04

Госпогранслужба (6431) обмен (1374) плен (2609)


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наші сонечка )))
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18.10.2022 06:15 Ответить
Найкращі дівчата. Щастя вам
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18.10.2022 06:21 Ответить
З поверненням,дівчата!
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18.10.2022 07:36 Ответить
Слава Богу!!!
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18.10.2022 09:14 Ответить
--Нашi Украiночки! Ви найкращi!
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18.10.2022 16:04 Ответить
 
 