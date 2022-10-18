4 пограничницы освобождены во время вчерашнего обмена военнопленными. ФОТО

4 пограничницы вернулись из очередного обмена военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, всего в рамках обмена сегодня освободили 108 девушек. Трудно представить, какие тяжелые испытания прошли наши защитницы.

"Между первым и вторым фото – несколько часов. За это время пограничницы ни на минуту не прекращали улыбаться, что в очередной раз доказывает, как они смелы, сильны и несокрушимы! Впереди у них реабилитация и отдых. С возвращением, родные . Украина с нетерпением ждет всех наших защитников и защитниц, которые находятся в плену российских захватчиков", - говорится в сообщении.

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