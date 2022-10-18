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4 прикордонниці визволено під час вчорашнього обміну військовополоненими. ФОТО

4 прикордонниці повернулись з чергового обміну військовополоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, всього в рамках обміну сьогодні звільнили 108 дівчат. Важко уявити, через які тяжкі випробування пройшли наші захисниці.

"Між першим і другим фото – кілька годин. За цей час прикордонниці ні на хвилину не припиняли всміхатися, що в черговий раз доводить, які вони сміливі, сильні й незламні! Попереду в них реабілітація та відпочинок. З поверненням, рідні4 прикордонниці визволено під час вчорашнього обміну військовополоненими 014 прикордонниці визволено під час вчорашнього обміну військовополоненими 02 Україна з нетерпінням чекає на усіх наших захисників та захисниць, які перебувають в полоні російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Визволені з полону в результаті обміну жінки. ФОТОрепортаж

4 прикордонниці визволено під час вчорашнього обміну військовополоненими 03
4 прикордонниці визволено під час вчорашнього обміну військовополоненими 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) обмін (1156) полон (1561)


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наші сонечка )))
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18.10.2022 06:15 Відповісти
Найкращі дівчата. Щастя вам
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18.10.2022 06:21 Відповісти
З поверненням,дівчата!
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18.10.2022 07:36 Відповісти
Слава Богу!!!
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18.10.2022 09:14 Відповісти
--Нашi Украiночки! Ви найкращi!
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18.10.2022 16:04 Відповісти
 
 