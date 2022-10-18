4 прикордонниці визволено під час вчорашнього обміну військовополоненими. ФОТО
4 прикордонниці повернулись з чергового обміну військовополоненими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, всього в рамках обміну сьогодні звільнили 108 дівчат. Важко уявити, через які тяжкі випробування пройшли наші захисниці.
"Між першим і другим фото – кілька годин. За цей час прикордонниці ні на хвилину не припиняли всміхатися, що в черговий раз доводить, які вони сміливі, сильні й незламні! Попереду в них реабілітація та відпочинок. З поверненням, рідні Україна з нетерпінням чекає на усіх наших захисників та захисниць, які перебувають в полоні російських загарбників", - йдеться у повідомленні.
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Jose Rodriguez Gacha
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