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Визволені з полону в результаті обміну жінки. ФОТОрепортаж
17 жовтня внаслідок обміну вдалося визволити з полону 108 жінок.
Відповідні фото опублікував Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомили в ОП, серез звільнених з полону 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів. 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.
Топ коментарі
+34 дератизатор
показати весь коментар17.10.2022 23:03
+14 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар17.10.2022 23:06
+14 Amber
показати весь коментар17.10.2022 23:13
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і до сих пір "хтось" прікалується...разом з татаровими, бужанскіми, дубінскіми, єрмачками, арахаміями, разумковими....і т.д. ......
реабілітаціі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Останні місяці помітила, як постарішали наші жінки та навіть молоді жінки стали виглядати старшими за свій вік. Такий перманентний стрес через війну впершу чергу псує зовнішність, а через деякий час і здоров'я
Навіть не знаю, як нам примудритись зберегти свої сили, зовнішність та здоров'я, щоб не отримати якихось страшних хвороб.
Якщо мова про полонених, то краще їх самих запитати.
Але по зовнішньому вигляду в порівнянні з чоловіками з попереднього обміну полоненими, точно не робив би висновків, що на них "цей стрес від війни" якось менше впливає.