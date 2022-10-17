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Новини Фото Обмін полоненими Війна
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Визволені з полону в результаті обміну жінки. ФОТОрепортаж

17 жовтня внаслідок обміну вдалося визволити з полону 108 жінок.

Відповідні фото опублікував Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Визволені з полону в результаті обміну жінки 01
Визволені з полону в результаті обміну жінки 02
Визволені з полону в результаті обміну жінки 03

Також дивіться: Україна повернула з полону 108 жінок, серед яких 37 евакуйованих з "Азовсталі". ВIДЕО

Визволені з полону в результаті обміну жінки 04
Визволені з полону в результаті обміну жінки 05
Визволені з полону в результаті обміну жінки 06
Визволені з полону в результаті обміну жінки 07
Визволені з полону в результаті обміну жінки 08
Визволені з полону в результаті обміну жінки 09
Визволені з полону в результаті обміну жінки 10

Також читайте: З полону визволили військову медикиню з "Азовсталі", яку росіяни під час евакуації розлучили з дитиною

Як повідомили в ОП, серез звільнених з полону 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів. 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Автор: 

обмін (1156) полонені (2263)


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Топ коментарі
+34
За кожну дівочу сльозу - п'ять діжок кацапської крові візьмем...
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17.10.2022 23:03
+14
Бідні жінки, скільки вони натерпілися. Для чоловіків російський полон це Пекло а для жінок ще гірше.
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17.10.2022 23:06
+14
Слава Богу всі живі наші жінки , отож побажаємо їм здоро'я і швидкоі
реабілітаціі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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17.10.2022 23:13
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За кожну дівочу сльозу - п'ять діжок кацапської крові візьмем...
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17.10.2022 23:03 Відповісти
Радіснозворушливожахливікадри...
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17.10.2022 23:04 Відповісти
Бідні жінки, скільки вони натерпілися. Для чоловіків російський полон це Пекло а для жінок ще гірше.
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17.10.2022 23:06 Відповісти
Кажуть били зранку на перевірці і в ввечері, просто за то що вони українки, це про Ленревців та денеревців
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17.10.2022 23:13 Відповісти
Якби хоть одна розповіла правду, з за кого вона попала в полон, шось підказує що в всьому винний шашличник , і вся його 95 ********
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17.10.2022 23:11 Відповісти
падаль ты, в такой теме политику приплетать. из окопа пишешь?
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17.10.2022 23:34 Відповісти
нажаль, він правий, бо все почалось с ЗЕ-лоха
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18.10.2022 00:55 Відповісти
на жаль все почалося "па-пріколу...."

і до сих пір "хтось" прікалується...разом з татаровими, бужанскіми, дубінскіми, єрмачками, арахаміями, разумковими....і т.д. ......
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18.10.2022 10:05 Відповісти
А твій окоп на Банковій мабуть, падаль
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18.10.2022 12:27 Відповісти
Ну хоч нарешті удача всміхнулась. Скільки цього чекали. А рашистські дегенерати ще і навмисно тягнули і скасовували перемовини по обміну.
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17.10.2022 23:13 Відповісти
Ви, можливо, не уявляєте, скільки там ще лишилось.
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18.10.2022 03:21 Відповісти
Слава Богу всі живі наші жінки , отож побажаємо їм здоро'я і швидкоі
реабілітаціі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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17.10.2022 23:13 Відповісти
Можна лише здогадуватись, що їм довелось пережити. Усім звільненим дівчатам зараз буде дуже важко повернутись до нормального життя. Тримайтеся.

Останні місяці помітила, як постарішали наші жінки та навіть молоді жінки стали виглядати старшими за свій вік. Такий перманентний стрес через війну впершу чергу псує зовнішність, а через деякий час і здоров'я

Навіть не знаю, як нам примудритись зберегти свої сили, зовнішність та здоров'я, щоб не отримати якихось страшних хвороб.
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17.10.2022 23:31 Відповісти
Ти після ,ціей войни ,на дітей своїх , подивись , психологична травма , на завжди
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18.10.2022 00:40 Відповісти
Звичайно, що війна впливає на всіх: на чоловіків, на дітей, на хатніх тваринок та на безхатніх, на довкілля та фауну. Але ця тема про звільнених жінок, тому не треба порівнювати жіночий організм та чоловічий, вони по-різному переносять цей стрес від війни і наслідки у нас з вами будуть різні.
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18.10.2022 00:48 Відповісти
Звісно я можу видалити свій коментар.
Якщо мова про полонених, то краще їх самих запитати.
Але по зовнішньому вигляду в порівнянні з чоловіками з попереднього обміну полоненими, точно не робив би висновків, що на них "цей стрес від війни" якось менше впливає.
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18.10.2022 01:13 Відповісти
Чоловіки мають кращу здатність протистояти стресу, що в конкретних умовах дозволяє нам краще діяти. Але за це доводиться платити в середньому меншою тривалістю життя.
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18.10.2022 03:27 Відповісти
Я не претендую на істину в останній інстанції, та все ж, з Вашого, пані Іренко, дозволу поділюся своїм досвідом (маю паршиву невиліковну болячку, котра гарантує неможливість довголіття). Коли дуже сумно, тяжко, коли боляче, коли просто хочеться вити, бо дістало все і дістали всі - зупиніться. І помоліться Богу. Нехай не відразу, але то почне допомагати.
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18.10.2022 00:37 Відповісти
Дякую, друже. Бережи Вас Боже!
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18.10.2022 00:50 Відповісти
Тримаймося. Ми варті доброго.
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18.10.2022 00:54 Відповісти
Я не ошибся, что как минимум одна - СЕДАЯ не по возрасту?!
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17.10.2022 23:46 Відповісти
Я навіть уявити не міг, що так багато наших жінок-військовослужбовців у орків в полоні. Хочеться думати, що сьогодні всіх наших полонених жінок передали нам і більше серед полонених жінок немає.
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18.10.2022 00:21 Відповісти
..боже , як же це крутезно
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18.10.2022 03:10 Відповісти
браво.
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18.10.2022 05:38 Відповісти
 
 