Визволені з полону в результаті обміну жінки. ФОТОрепортаж

17 жовтня внаслідок обміну вдалося визволити з полону 108 жінок.

Відповідні фото опублікував Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.







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Як повідомили в ОП, серез звільнених з полону 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів. 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.